IND vs WI, 4th T20I: शे होपची बॅट पुन्हा तळपली, ठोकलं ५० चेंडूत शतक; भारताला विजयासाठी पार करावं लागणार विक्रमी टार्गेट

भारताविरुद्ध पुन्हा एकदा वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होपची बॅट तळपली आहे. हैदराबादला सुरू असलेल्या भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील चौथ्या टी२० सामन्यात होपने नाबाद शतक केले आहे. त्याने केलेल्या नाबाद शतकामुळे वेस्ट इंडिजने भारतासमोर विक्रमी २४८ धावांचं लक्ष्य ठेवले आहे. भारताने यापूर्वी इतक्या मोठ्या धावांचं लक्ष्य यशस्वी पार केलेलं नाही. त्यामुळे जर सामना जिंकायचा असेल, तर भारताला इतिहास घडवावा लागणार आहे. .या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुले वेस्ट इंडिज संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला होता. वेस्ट इंडिजकडून कर्णधार शे होप आणि ज्वेल अँड्र्यू सलामीला फलंदाजीसाठी उतरले. या दोघांनीही सुरुवात चांगली केली होती. त्यांनी आक्रमक खेळताना अर्धशतकी भागीदारीही केली. पण चांगल्या सुरुवातीनंतर अँड्र्यूला अक्षर पटेलने पायचीत केले. अँड्र्यू १६ चेंडूत २१ धावा करून बाद झाला. .पण तरी नंतर शिमरॉन हेटमायरने वादळी खेळ करत कर्णधाराला चांगली साथ दिली. या दोघांनी २४ चेंडूतच ५८ धावांची भागीदारी केली. अखेर स्फोटक खेळणाऱ्या हेटमायरला ९ व्या षटकात प्रिन्स यादवने आपल्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. हेटमायरने १२ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ३३ धावा केल्या. .हेटमायर बाद झाल्यानंतर रोवमन पॉवेलनेही तीच लय कायम ठेवली आणि १७ चेंडूत २४ धावा केल्या. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने १३ षटकांच्या आतच दीडशे धावांचा टप्पा ओलांडला. पॉवेलला १३ व्या षटकात पॉवेलला अर्शदीप सिंगने संजू सॅमसनच्या हातून १७ चेंडूत २४ धावांवर बाद केले. या विकेट्स नियमित अंतराने गेल्या, तरी दुसऱ्या बाजूने शे होप मात्र आक्रमक खेळत होता..होपला नंतर दमदार साथ मिळाली ती फॉर्ममध्ये असलेल्या शेरफेन रुदरफोर्डची. या दोघांनी शेवटच्या काही षटकांमध्येही मोठे शॉट्स खेळले आणि नाबाद ९१ धावांची भागीदारी करत वेस्ट इंडिजला २० षटकात ३ बाद २४७ धावांपर्यंत पोहोचवले. होपने डावाच्या शेवटच्या दोन चेंडूवर दोन षटकार मारत शतक पूर्ण केले. हे त्याचे या टी२० मालिकेतील दुसरे, तर भारत दौऱ्यातील चौथे शतक ठरले. शे होप ५० चेंडूत १०२ धावांवर नाबाद राहिला. त्याने ४ चौकार आणि ९ षटकार मारले. रुदरफोर्ड २६ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४९ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. प्रिन्स व्यतिरिक्त भारताकडून गोलंदाजी केलेल्या इतर पाचही गोलंदाजा इकोनॉमी रेट ११ पेक्षा जास्त राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.