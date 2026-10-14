Cricket

IND vs WI, 4th T20I: शे होपची बॅट पुन्हा तळपली, ठोकलं ५० चेंडूत शतक; भारताला विजयासाठी पार करावं लागणार विक्रमी टार्गेट

Shai Hope | India vs West Indies 4th T20I

Shai Hope | India vs West Indies 4th T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारताविरुद्ध पुन्हा एकदा वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होपची बॅट तळपली आहे. हैदराबादला सुरू असलेल्या भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील चौथ्या टी२० सामन्यात होपने नाबाद शतक केले आहे. त्याने केलेल्या नाबाद शतकामुळे वेस्ट इंडिजने भारतासमोर विक्रमी २४८ धावांचं लक्ष्य ठेवले आहे. भारताने यापूर्वी इतक्या मोठ्या धावांचं लक्ष्य यशस्वी पार केलेलं नाही. त्यामुळे जर सामना जिंकायचा असेल, तर भारताला इतिहास घडवावा लागणार आहे.

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