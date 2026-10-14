IND vs WI, 4th T20I: श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकला! भारतीय संघात कुलदीप-वैभवला मिळाली संधी? पाहा Playing XI

India vs West Indies 4th T20I Playing XI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात चौथा टी२० सामना हैदराबादला आज खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकली आहे. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात टी२० मालिकेतील चौथा सामना बुधवारी (१४ सप्टेंबर) खेळवला जात आहे. हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .IND vs WI 4th T20I : भारतीय संघाचे सावध पाऊल, वैभव सूर्यवंशी आजही बाकावर; आव्हान कायम राखण्यासाठी वेस्ट इंडीजचा कस.या सामन्यासाठी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही, म्हणजेच भारताने तिसऱ्या टी२० सामन्यात खेळवलेली प्लेइंग इलेव्हनच या सामन्यातही खेळताना दिसणार आहे. या सामन्यात ईशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांच्यावरही लक्ष असेल, कारण हे दोघेही आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळत असल्याने त्यांना राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममधील परिस्थितीचा चांगला अनुभव आहे. त्यामुळे ते याचा फायदा घेऊ शकतात. तसेच हे तिलक वर्माचेही घरचे मैदान असल्याने त्याच्यावरही लक्ष असेल. .दरम्यान, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल झाला नाही म्हणजेच चायनामन कुलदीप यादव आणि १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी यांना या सामन्यासाठीही बाहेरच बसावे लागणार आहे.वेस्ट इंडिजने चौथ्या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले असून कामिल पूरन आणि सॅम्पसन यांना बाहेर केले असून रोमारियो शेफर्ड आणि ज्वेल अँड्र्यू यांना संधी देण्यात आली आहे..मात्र, हैदराबादमधील खेळपट्टी नव्याने तयार करण्यात आली आहे. ८० टक्के लाल आणि २० टक्के काळ्या मातीची ही खेळपट्टी असून त्यावर भेगा असल्याने गोलंदाजांना उसळी मिळू शकते, याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, खेळपट्टी नवी असल्यानेच प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे श्रेयसने सांगितले, ज्यामुळे पहिल्या डावात खेळपट्टीचा अंदाज घेता येईल..IND vs NZ : हार्दिकचा पत्ता कट करायला, मुंबईचा २३ वर्षीय ऑल राऊंडर येतोय; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी वन डे संघात निवडीची जोरदार चर्चा....प्लेइंग इलेव्हनभारत - संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादववेस्ट इंडिज - शे होप (यष्टीरक्षक/कर्णधार), ज्वेल अँड्र्यू, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफभारत आणि वेस्ट इंडिज संघात सुरू असलेल्या ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील तीन सामने पूर्ण झाले आहेत. या तीन सामन्यांनंतर भारताने २-१ अशी आघाडी घेतलेली आहे. त्यामुळे चौथा सामना जिंकून ही मालिका खिशात घालण्याची संधी भारतीय संघाला आहे, तर वेस्ट इंडिज मालिकेत बरोबर करण्यासाठी उत्सुक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.