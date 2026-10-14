Cricket

IND vs WI, 4th T20I: श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकला! भारतीय संघात कुलदीप-वैभवला मिळाली संधी? पाहा Playing XI

India vs West Indies 4th T20I Playing XI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात चौथा टी२० सामना हैदराबादला आज खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकली आहे.
India vs West Indies 4th T20I

India vs West Indies 4th T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 4th T20I Playing XI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात चौथा टी२० सामना हैदराबादला आज खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकली आहे. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात टी२० मालिकेतील चौथा सामना बुधवारी (१४ सप्टेंबर) खेळवला जात आहे. हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

India vs West Indies 4th T20I
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