Cricket

Viral Video: वाईड बॉलवर आधी स्वीच हिट अन् मग हिट विकेट; T20 मॅचमध्ये फलंदाज विचित्रपद्धतीने बाद

SHAI HOPE’S HIT-WICKET : गयाना ऍमेझॉन वॉरियर्सच्या शाय होप त्रिनबॅगो नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात विचित्रपद्धतीने हिट विकेट झाला. त्याच्या विकेटचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Shai Hope hit wicket
Shai Hope hit wicketSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • कॅरेबियन प्रीमियर लीग २०२५ मध्ये वेस्ट इंडिजचा शाय होप विचित्रपद्धतीने हिट विकेट झाला.

  • होपने स्वीच हिटचा प्रयत्न करताना स्वत:च्या बॅटने स्टंप्स उडवले.

  • त्रिनबॅगो नाईट रायडर्सने हा सामना ६ विकेट्सने जिंकला.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Viral Video
cricket news today
Shai Hope hit wicket incident
Caribbean Premier League 2025
Trinbago Knight Riders victory

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com