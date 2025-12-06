NZ vs WI 1st Test : भले शाब्बास... Justin Greaves च्या द्विशतकाने विंडीजला वाचवले, विजयाचे स्वप्न पाहणाऱ्या न्यूझीलंडला रडवले

How West Indies saved the 1st Test in New Zealand? ५३१ धावांचे लक्ष्य उभं केल्यानंतर विजय आपलाच असे न्यूझीलंडला वाटू लागले होते. वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या डावात त्यांनी ७२ धावांव ४ धक्केही दिले होते. पण, विंडिजने लढाऊ वृत्ती काय असते हे दाखवून दिले आणि विजयाचे स्वप्न पाहणाऱ्या यजमान न्यूझीलंडला रडवले. शे होप ( Shai Hope ) याने शतक झळकावून विंडीजला आशेचा किरण दाखवला. त्यानंतर जस्टिन गिव्ह्जने ( Justin Greaves ) दमदार द्विशतक झळकावले. वेस्ट इंडिजने सामना तर नाही जिंकला, परंतु किवींनाही जिंकू दिला नाही. विंडीजने प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करून हा सामना ड्रॉ राखून कसोटी मालिकेची उत्सुकता वाढवली आहे..न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावाती २३१ धावांच्या प्रत्युत्तरात वेस्ट इंडिजचा डाव १६७ धावांवर गडगडला. जेकब डफीने ५ विकेट्स घेतल्या. त्याला मॅट हेन्री ( ३-४३) व झॅक फॉल्केस ( २-३२) यांची साथ मिळाली. दुसऱ्या डावात न्यूझीलंडच्या कर्णधार टॉम लॅथमने १४५ धावांची खेळी केली आणि रचीन रवींद्रने १८५ चेंडूंत २७ चौकार व १ षटकारासह १७६ धावांची वेगवान खेळी केली. किवींनी दुसरा डाव ८ बाद ४६६ धावांवर घोषित करून वेस्ट इंडिजसमोर विजयासाठी ५३१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. केमार रोचने पाच विकेट्स घेतल्या..एवढ्या धावा उभ्या केल्यानंतर दीड दिवसात विंडीजचे काम तमाम करू असे किवींना वाटले होते. डफीने पुन्ही एकदा आग ओकणारी गोलंदाजी करून विंडीजचे चार फलंदाज ७२ धावांवर माघारी पाठवले होते. पण, शे होप व जस्टिन ही जोडी मैदानावर शड्डू ठोकून उभी राहिली. दोघांनी पाचव्या विकेटसाठी १९६ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा विंडीजला आणखी ३१९ धावा करायच्या होत्या आणि न्यूझीलंडला ६ विकेट्स हव्या होत्या..११६ धावांवरून पाचव्या दिवसाच्या खेळाची सुरुवात करणारा होप अवघ्या १४ धावांची भर घालून डफीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्याने २३४ चेंडूंत १५ चौकार व २ षटकारांसह १४० धावा केल्या. त्यापाठोपाठआ टेव्हिन इमलाच ( ४) बाद झाल्याने विंडीज पुन्हा अडचणीत आले. पण, जस्टिनला केमार रोचची साथ मिळाली आणि दोघांनी पाचव्या दिवसाच्या शेवटच्या षटकापर्यंत खिंड लढवली..जस्टीनने ३८४ चेंडूंत कसोटीतील त्याचे पहिले द्विशतक पूर्ण केले. जस्टिन ३८८ चेंडूंत १९ चौकारांसह २०२ धावांवर नाबाद राहिला, तर केमारनेही २३३ चेंडू खेळून काढताना ८ चौकारांसह ५८ धावांची नाबाद खेळी केली. विंडीजने ६ बाद ४५७ धावा करून सामना ड्रॉ केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.