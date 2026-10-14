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IND vs WI, 4th T20I : ९ सिक्स अन् ४ फोर... शे होपचं पुन्हा वादळी शतक अन् ३ मोठे विक्रम; गेल-लुईस सगळेच मागे पडले

Shai Hope Smashes Third T20I Century: भारताविरुद्ध हैदराबादमध्ये चौथ्या टी२० सामन्यात शे होपने ९ षटकात आणि ४ चौकारांसह नाबाद शतक केले. या शतकासह त्याने मोठे विक्रम केले आहेत. त्याने ख्रिस गेललाही मागे टाकले आहे.
Shai Hope | India vs West Indies 4th T20I

Shai Hope | India vs West Indies 4th T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 4th T20I : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात हैदराबादमध्ये चौथा टी२० सामना सुरू आहे. या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होपने दमदार शतक (Shai Hope Century) साजरे केले आहे. त्यामुळे त्याने मोठे विक्रमही केले आहेत. त्याच्या शतकामुळे वेस्ट इंडिजने भारतासमोर २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

या सामन्यात वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ३ बाद २४७ धावा केल्या आहेत. वेस्ट इंडिजकडून शे होपने ५० चेंडूत ४ चौकार आणि ९ षटकारांसह १०२ धावांची नाबाद खेळी केली आहे. शेरफेन रुदरफोर्डने २६ चेंडूत नाबाद ४९ धावा केल्या. शिमरॉन हेटमायर (३३), रोवमन पॉवेल (२४) आणि ज्वेल अँड्य्रू (२१) यांनी छोटेखानी पण महत्त्वाचे योगदान दिले.

Shai Hope | India vs West Indies 4th T20I
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