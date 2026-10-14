IND vs WI, 4th T20I : ९ सिक्स अन् ४ फोर... शे होपचं पुन्हा वादळी शतक अन् ३ मोठे विक्रम; गेल-लुईस सगळेच मागे पडले

India vs West Indies 4th T20I : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात हैदराबादमध्ये चौथा टी२० सामना सुरू आहे. या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होपने दमदार शतक (Shai Hope Century) साजरे केले आहे. त्यामुळे त्याने मोठे विक्रमही केले आहेत. त्याच्या शतकामुळे वेस्ट इंडिजने भारतासमोर २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ३ बाद २४७ धावा केल्या आहेत. वेस्ट इंडिजकडून शे होपने ५० चेंडूत ४ चौकार आणि ९ षटकारांसह १०२ धावांची नाबाद खेळी केली आहे. शेरफेन रुदरफोर्डने २६ चेंडूत नाबाद ४९ धावा केल्या. शिमरॉन हेटमायर (३३), रोवमन पॉवेल (२४) आणि ज्वेल अँड्य्रू (२१) यांनी छोटेखानी पण महत्त्वाचे योगदान दिले. .IND A vs NZ A: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताच्या संघात मोठा बदल; रिषभ पंत बाहेर, तर २१ वर्षांचा खेळाडू घेणार जागा.दरम्यान, शे होप याचे भारताविरुद्धच्या या चालू टी२० मालिकेतील दुसरे शतक होते, तर या भारत दौऱ्यातील चौथे शतक होते. त्याने वनडे मालिकेतही दोन शतके केली होती, तसेच रांचीमध्ये झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यातही शतक केले होते. त्याचे हे भारताविरूद्धचे एकूण ८ वे आंतरराष्ट्रीय शतक ठरले आहे..होपचे तिसरे टी२० शतकहोपने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० कारकिर्दीत तीन शतके केली आहेत. त्यामुळे आता तो वेस्ट इंडिजसाठी सर्वाधिक जास्त टी२० शतके करणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने ख्रिस गेल आणि इव्हिन लुईस यांना मागे टाकले आहे. (Most T20I Century for West Indies)गेल आणि लुईस यांनी प्रत्येकी २ शतके वेस्ट इंडिजसाठी टी२०मध्ये केली आहेत. तसेच जॉन्सन चार्ल्स व रोवमन पॉवेल यांनी प्रत्येकी १ शतक टी२०मध्ये वेस्ट इंडिजसाठी केले आहे.योगायोगाची गोष्ट अशी की होपने आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये शतक केलेल्या तिन्ही वेळेस डावाच्या शेवटी त्याच्या १०२ धावाच होत्या..इतकेच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजसाठी सर्वाधिकवेळा ५० पेक्षा अधिक धावांची खेळी करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीतही होपने ख्रिस गेलची बरोबरी केली आहे. या दोघांनीही प्रत्येकी १६ वेळा आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. त्याखालोखाल इव्हिन लुईस असून ज्याने १५ वेळा ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. (Most 50+ Runs for WI in T20I).IND vs WI, 4th T20I: शे होपची बॅट पुन्हा तळपली, ठोकलं ५० चेंडूत शतक; भारताला विजयासाठी पार करावं लागणार विक्रमी टार्गेट.याशिवाय होप हा एकाच आंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय टी२० मालिकेत दोन शतके करणारा जगातील पाचवा खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी संजू सॅमसन, तिलक वर्मा या भारतीयांनी, तसेच स्पेनच्या मोहम्मद इसान आणि इंग्लंडच्या फिल सॉल्ट यांनीही असा कारनामा केला आहे. सॅमसन आणि तिलक या दोघांनीही २०२४ मध्ये दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील टी२० मालिकेत प्रत्येकी २ शतके केली होती. मोहम्मद इसानने २०२५ मध्ये क्रोएशियाविरुद्धच्या टी२० मालिकेत, तर फिल सॉल्टने २०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी२० मालिकेत २ शतके केली होती.होपच्या २००० धावाशे होप याने शतकासह बुधवारी २००० आंतरराष्ट्रीय टी२० धावाही पूर्ण केल्या. तो हा टप्पा गाठणारा वेस्ट इंडिजचा रोवमन पॉवेल (२४००) आणि निकोलस पूरन (२२७५) यांच्यानंतरचा तिसराच फलंदाज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.