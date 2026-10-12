IND A vs NZ A: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताच्या संघात मोठा बदल; रिषभ पंत बाहेर, तर २१ वर्षांचा खेळाडू घेणार जागा

Rishabh Pant Ruled Out of First Two India A Matches Against New Zealand: भारताचा मोठा न्यूझीलंड दौरा ऑक्टोबरमध्ये सुरू होत आहे. एकिकडे भारताचा राष्ट्रीय संघ टी२० आणि वनडे संघ न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका खेळत असतानाच दुसरीकडे न्यूझीलंडमध्येच भारताचा अ संघ तीन चार दिवसीय सामने खेळणार आहेत. हे सामने १९ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणाऱ्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) मधील कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पण असे असतानाच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे..India A vs Australia A, ODI: भारतीय संघाने व्हाईटवॉश टाळला! ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या सामन्यात पराभवाची धूळ चारली.सध्या भारताच्या वनडे आणि टी२० संघातून बाहेर असलेला यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंत न्यूझीलंड अ संघाविरुद्ध होणार्या प्रथम श्रेणी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारत अ संघाचा भाग होता. मात्र आता त्याला या मालिकेतील दोन सामने खेळता येणार नाही. खरंतर या मालिकेसाठी त्याची उपल्बधता फिटनेसवर अवलंबून होती. मात्र तो अद्याप पूर्ण बरा झालेला नाही..त्याच्या पाठीच्या डाव्या बाजूला इराणी कप २०२६ स्पर्धेत खेळताना वेदना झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यावर तो उपचार घेत होता. सध्या त्याच्या दुखापतीवर बीसीसीआयची मेडिकल टीम लक्ष ठेवून आहे. आता न्यूझीलंड अ संघाविरूद्धच्या तिसऱ्या प्रथम श्रेणी सामन्यातील त्याची उपलब्धता त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असेल. पण तो या मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यात खेळणार नाही. खरंतर ही भारतीय संघासाठीही चिंता वाढवणारी गोष्ट आहे. कारण पंत भारताच्या कसोटी संघाचा प्रमुख खेळाडूंपैकी एक आहे आणि १९ नोव्हेंबरपासून भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायची आहे. त्यामुळे तो त्याआधी पूर्ण फिट व्हावा अशीच भारतीय संघाची इच्छा असेल..India T20 Squad : भुवनेश्वर कुमारचे ४ वर्षांनी पुनरागमन! न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.बदली खेळाडूची घोषणादरम्यान, पंतच्या जागेवर भारतीय अ संघात २१ वर्षीय यष्टीरक्षक फलंदाज कुमार कुशाग्र याला संधी देण्यात आली आहे. तो नुकतेच सप्टेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध कसोटी मालिकेत खेळला होता, ज्यात त्याने पहिल्या सामन्यात शतक केले होते. तसेच दुलीप ट्रॉफीमध्येही तो उत्तर विभागाकडून चांगला खेळाला. अंतिम सामन्यात त्याने शतक करत संघाला विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्यामुळे त्याला त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचे बक्षीस मिळाले आहे.कुशाग्रने ३८ प्रथम श्रेणी सामने आत्तापर्यंत खेळले असून ज्यात ७ शतके आणि ६ अर्धशतकांसह २५०७ धावा केल्या आहेत..भारताचा अ संघ- यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कर्णधार/यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, औकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठोड, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र ( पहिले २ सामने).भारतीय अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ कसोटी सामने -२४ ते २७ ऑक्टोबर - पहिला सामना, लिंकन३१ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर - दुसरा सामना, ख्राईस्टचर्च७ ते १० नोव्हेंबर - तिसरा सामना, लिंकन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.