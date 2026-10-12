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IND A vs NZ A: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताच्या संघात मोठा बदल; रिषभ पंत बाहेर, तर २१ वर्षांचा खेळाडू घेणार जागा

Kumar Kushagra Replaces Injured Rishabh Pant in India A Squad : भारतीय अ संघाला न्यूझीलंड अ संघाविरुद्ध तीन चार दिवसीय सामने खेळायचे आहेत. पण याआधीच रिषभ पंत दोन सामन्यातून बाहेर झाला असून त्याच्या जागेवर २१ वर्षीय खेळाडूला संधी मिळाली आहे.
Rishabh Pant | India A vs New Zealand A

Rishabh Pant | India A vs New Zealand A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Rishabh Pant Ruled Out of First Two India A Matches Against New Zealand: भारताचा मोठा न्यूझीलंड दौरा ऑक्टोबरमध्ये सुरू होत आहे. एकिकडे भारताचा राष्ट्रीय संघ टी२० आणि वनडे संघ न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका खेळत असतानाच दुसरीकडे न्यूझीलंडमध्येच भारताचा अ संघ तीन चार दिवसीय सामने खेळणार आहेत.

हे सामने १९ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणाऱ्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) मधील कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पण असे असतानाच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

Rishabh Pant | India A vs New Zealand A
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