Ranji Trophy: धडपडले पण जिंकले! शम्स मुलानीच्या 7 विकेट्सने मुंबईला जिंकवले; जम्मू-काश्मीरची कडवी झुंज

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ च्या पहिल्या फेरीत मुंबईने जम्मू-काश्मीरला ३५ धावांनी पराभूत केले. शम्स मुलानीच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे मुंबईला विजय मिळाला. शम्स मुलानीने फलंदाजीत दोन्ही डावात मिळून १०० हून अधिक धावा केल्या, तर गोलंदाजीत ९ विकेट्स घेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पहिल्या फेरीचा शनिवारी (१८ ऑक्टोबर) शेवटचा दिवस आहे. या शेवटच्या दिवशी श्रीनगरला झालेल्या रोमांचक सामन्यात मुंबईने जम्मू आणि काश्मीर संघाला ३५ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे मुंबईला पहिला विजय मिळाला आहे. यंदा रणजी ट्रॉफीसाठी मुंबईचे नेतृत्व शार्दुल ठाकूरकडे देण्यात आले आहे. मुंबईच्या पहिल्या विजयात शम्स मुलानीचा महत्त्वाचा वाटा राहिला. त्याने फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागात महत्त्वाची कामगिरी बजावली..Ranji Trophy: ५ विकेट्स १८ धावांवर पडल्या, पण ऋतुराज गायकवाड लढला, शतकाची थोडक्यात हुलकावणी; महाराष्ट्राचे दमदार पुनरागमन.या सामन्यात मुंबईला जम्मू-काश्मीरसमोर २४३ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना जम्मू-काश्मीरने बलाढ्य मुंबईसमोर चांगली झुंज दिली, पण त्यांचा दुसरा डाव डाव ६४.४ षटकातच २०७ धावांवर संपुष्टात आला. मुंबईकडून शम्स मुलानीने केलेल्या शानदार गोलंदाजीमुळे मुंबईला हा विजय मिळवणे शक्य झाले.जम्मू काश्मीरने पहिली विकेट शुभम खजुरियाच्या रुपात दुसऱ्याच षटकात गमावली होती. पण नंतर सलामीवीर कामरान इक्बालला मुसैफ अझाजने काही काळ साथ दिली, मात्र तोही १० धावा करून बाद झाला. पण नंतर इक्बाल आणि कर्णधार पारस डोगरा यांची जोडी जमली. त्यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ५३ धावांची भागादारी केली. पण पारसला २९ धावांवर शम्स मुलानीने त्रिफळाचीत केले आणि ही जोडी तोडली. .अब्दुल सामदही १५ धावा करून, तर कन्हैयाय वाधवान ५ धावा करून बाद झाला. पण तोपर्यंत जम्मू काश्मीरने १०० धावांचा टप्पा पार केला होता. तसेच इक्बाल खेळपट्टीवर टिकून होता. त्यामुळे जम्मू - काश्मीरला विजयाची अपेक्षा होती. मात्र ४३ व्या षटकातच इक्बालला ५६ धावांवर शम्स मुलानीने त्रिफळाचीत केले. त्यानंतरही साहिल लोटरा (२९), अबिद मुश्ताक (१८) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या. तसेच अकिब नबीनेही नाबाद ३७ धावा करत विजय मिळवून देण्यासाठी झुंज दिली. मात्र शम्स मुलानीच्या माऱ्यासमोर जम्मू-काश्मीरची फलंदाजी कोसळली.मुंबईकडून या डावात गोलंदाजी करताना शम्स मुलानीने २०.४ षटकात ४६ धावा खर्च करत ७ विकेट्स घेतल्या. तसेच कर्णधार शार्दुल ठाकूर, तुषार देशपांडे आणि तनुष कोटियन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, मुंबईने दुसऱ्या डावात ५६.५ षटकात सर्वबाद १८१ धावाच केल्या होत्या. पण पहिल्या डावातील ६१ धावांच्या आघाडीसह त्यांनी जम्मू-काश्मीरला २४३ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या डावात मुंबईकडून शम्स मुलानीनेच सर्वाधिक ४१ धावांची खेळी केली होती. तसेच आकाश आनंदने ३१ धावा केल्या होत्या, तर सर्फराज खानने ३२ धावा केल्या. माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे या डावात शून्यावर बाद झाला.जम्मू-काश्मीरकडून या डावात गोलंदाजी करताना अकिब नबीने ५ विकेट्स घेतल्या, तर अबिद मुश्ताक आणि युधवीर सिंग यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या आणि उमर नाझीरने १ विकेट घेतली..Ranji Trophy : २६ चेंडूंत १०४ धावा! रजत पाटीदारचे वादळी द्विशतक, संघाला मिळवून दिली २५०+ धावांची आघाडी.पहिल्या डावात मुंबईने १०१.४ षटकात ३८६ धावा केल्या होत्या. या डावात सिद्धेश लाडने ११६ धावांची खेळी केली होती, तसेच शम्स मुलानीने ९१ धावांची खेळी केली. जम्मू-काश्मीरकडून युधवीर सिंगने ५ विकेट्स घेतल्या होत्या.त्यानंतर जम्मू-काश्मीरला पहिल्या डावात ७५.१ षटकात सर्वबाद ३२५ धावा करता आल्या. या डावात जम्मू-काश्मीरकडून १४४ धावांची खेळी कर्णधार पारस डोगराने केली होती. तसेच अब्दुल सामदने ४४ धावांचे, तर अबिद मुश्ताकने ४० धावांचे योगदान दिले होते. मुंबईकडून तुषार देशपांडेने या डावात सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.