Ranji Trophy: धडपडले पण जिंकले! शम्स मुलानीच्या 7 विकेट्सने मुंबईला जिंकवले; जम्मू-काश्मीरची कडवी झुंज

Mumbai Beat Jammu & Kashmir: मुंबईने रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या फेरीत जम्मू-काश्मीरवर शेवटच्या दिवशी रोमांचक विजय मिळवला. मुंबईच्या विजयात अष्टपैलू शम्स मुलानीचा मोलाचा वाटा राहिला. त्याने दुसऱ्या डावात तब्बल ७ विकेट्स घेतल्या.
Summary

  • रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ च्या पहिल्या फेरीत मुंबईने जम्मू-काश्मीरला ३५ धावांनी पराभूत केले.

  • शम्स मुलानीच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे मुंबईला विजय मिळाला.

  • शम्स मुलानीने फलंदाजीत दोन्ही डावात मिळून १०० हून अधिक धावा केल्या, तर गोलंदाजीत ९ विकेट्स घेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

