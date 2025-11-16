Cricket

राजस्थान रॉयल्समध्ये असतानाच Ravindra Jadeja ला मिळालेलं 'रॉकस्टार' नाव, शेन वॉर्नने ओळखलं टॅलेंट अन्...; जाणून घ्या संपूर्ण कहाणी

When Shane Warne Called Jadeja a ‘Rockstar’: रवींद्र जडेजाचे आयपीएल २०२६ साठी राजस्थान रॉयल्समध्ये घरवापसी झाली आहे. याच संघात असताना शेन वॉर्नने त्याला 'रॉकस्टार' हे नाव दिलं आहे.
Shane Warne | Ravindra Jadeja

Shane Warne | Ravindra Jadeja

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रवींद्र जडेजा, ज्याला शेन वॉर्नने 'रॉकस्टार' नाव दिले होते, आता राजस्थान रॉयल्समध्ये परतला आहे.

  • जडेजाने आयपीएलमध्ये त्याची कारकीर्द राजस्थानकडून सुरू केली होती आणि त्याच्या प्रतिभेने सर्वांचे लक्ष वेधले होते.

  • चेन्नई सुपर किंग्समध्ये १२ हंगाम खेळल्यानंतर, जडेजा आता राजस्थानसाठी एक नवीन अध्याय सुरू करणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Rajasthan Royals
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
shane warne
Ravindra Jadeja

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com