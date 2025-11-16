राजस्थान रॉयल्समध्ये असतानाच Ravindra Jadeja ला मिळालेलं 'रॉकस्टार' नाव, शेन वॉर्नने ओळखलं टॅलेंट अन्...; जाणून घ्या संपूर्ण कहाणी

रवींद्र जडेजा, ज्याला शेन वॉर्नने 'रॉकस्टार' नाव दिले होते, आता राजस्थान रॉयल्समध्ये परतला आहे. जडेजाने आयपीएलमध्ये त्याची कारकीर्द राजस्थानकडून सुरू केली होती आणि त्याच्या प्रतिभेने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. चेन्नई सुपर किंग्समध्ये १२ हंगाम खेळल्यानंतर, जडेजा आता राजस्थानसाठी एक नवीन अध्याय सुरू करणार आहे..स्टार अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा आता चेन्नई सुपर किंग्समधून राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला आहे. त्याला संजू सॅमसनच्या बदल्याने चेन्नईने राजस्थान रॉयल्सला ट्रे़ड केले. त्यामुळे आता आगामी आयपीएल २०२६ हंगामात जडेजा राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना दिसेल. जडेजाची ही घरवापसीही आहे. जरी जडेजा तब्बल १२ हंगाम चेन्नईकडून खेळला असला आणि चेन्नईसाठी इतक्या वर्षात अनेकदा मॅचविनिंग कामगिरी केली असली, तरी त्याला पहिली संधी राजस्थान रॉयल्स संघाने दिली होती..IPL 2026च्या ऑक्शनची तारीख जाहीर, संघांना २३७ कोटी खर्च करता येणार, कधी आणि कुठे होणार लिलाव? वाचा.रवींद्र जडेजाने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात २००८ साली १९ वर्षांचा असताना राजस्थान रॉयल्सकडून केली होती. त्यावेळी त्याने विराट कोहलीच्या नेतृत्वात १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला होता. तसेच सौराष्ट्रकडून त्याने रणजी क्रिकेटमध्येही पदार्पण केले होते. त्यानंतर त्याला राजस्थानने त्यांच्या संघात १२ लाखात स्थान दिले होते. त्यावेळी राजस्थान संघात दिग्गज शेन वॉर्न होता, जो संघाचं नेतृत्व करत होता. त्यामुळे त्याचं मार्गदर्शनही युवा असणाऱ्या जडेजाला मिळालं होतं..जडेजानेही दुसऱ्यात आयपीएल सामन्यात त्याच्या प्रतिभेची चुणूक दाखवत सर्वांचे लक्ष वेधले होते. राजस्थान आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात विजयाचे दावेदार समजले जात नव्हते. त्यांना पहिल्या सामन्यात दिल्ली डेअरडेविल्सने हरवलेही होते. पण त्यानंतर जयपूरमध्ये राजस्थानला पंजाबविरुद्ध पहिला सामना खेळायचा होता. त्यावेळी जडेजा ६ व्या क्रमांकावर १२ व्या षटकात फलंदाजीला गेला. त्यावेळी राजस्थानला ६८ धावांची गरज होती आणि शेन वॉटसनने अर्धशतक केले होते. त्याला जडेजाची साथ मिळाली. जडेजाने १४ व्याच षटकात श्रीसंतविरुद्ध दोन बाऊंड्री मारल्या. त्यानंतर पीयूष चावलाविरुद्धही एक चौकार आणि एक षटकार मारला. त्यामुळे पंजाबने ब्रेट लीला गोलंदाजीला आणले, मात्र जडेजाने लीविरुद्धही दोन चौकार ठोकले. हा सामना राजस्थान ११ चेंडू राखून जिंकले. वॉटसन ७६ धावांवर नाबाद राहिला होता, तर जडेजाने २५ चेंडूत ३६ धावा केल्या होत्या..त्याच्या प्रतिभेबद्दल वॉर्नने नेहमीच कौतुक केले. त्याने २००९ ला गार्डियनला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की आम्ही त्याला अगदी थेटच विशेष प्रतिभा असलेला खेळाडू म्हणून ओळखले होते. तो ब्रेट लीसारख्या दर्जेदार गोलंदाजाविरूद्धही त्याला हवे तिथे शॉट खेळत आहे. तो सुपरस्टार बनेल, असंही वॉर्नने म्हटले होते. वॉर्ननेच त्याला राजस्थान रॉयल्समध्ये असताना रॉकस्टार असं नावही दिले होते.जडेजाने नंतर २००९-१० च्या रणजी हंगामात सौराष्ट्रासाठी ९ सामन्यातच ७३९ धावा ठोकल्या आणि ४२ विकेट्सही घेतल्या. त्याची ही कामगिरी दुर्लक्ष करण्यासारखी नव्हती. त्याला २००९ मध्ये भारताकडून खेळण्याची संधी मिळाली. कसोटीत २०१२ मध्ये त्याचं पदार्पण झालं. त्यानंतर मात्र जडेजाने मागे वळून पाहिलं नाही. तो आता भारताचा अव्वल अष्टपैलूही झाला आहे..Jadeja-Samson Reaction: 'आता निरोपाची वेळ...', जडेजा-सॅमसनने IPL 2026 ट्रेडिंगनंतर दिली प्रतिक्रिया, वाचा काय म्हणालेत.दरम्यान, जडेजा एका चुकीच्या गोष्टीमुळे १५ वर्षांपूर्वी राजस्थान संघातून बाहेर पडला होता. त्याने २०१० मध्ये मुंबई इंडियन्ससोबत अनधिकृतपणे करार करण्याचा प्रयत्न केल्याने त्याच्यावर बंदी लागली. त्यानंतर २०११ मध्ये तो कोची टस्कर्स केरलाकडून खेळला, तर २०१२ मध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्स संघात सहभागी झाला. मात्र आता तो पुन्हा एकदा राजस्थानसोबत एक नवा अध्याय सुरू करण्यास सज्ज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.