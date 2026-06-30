Shashank Singh : आचाऱ्याला मारहाण प्रकरणाला नवं वळण! PBKS च्या फलंदाजाने मौन सोडले; म्हणाला, तो आचारी नव्हताच...

Shashank Singh breaks silence on assault allegations: पंजाब किंग्सचा क्रिकेटपटू शशांक सिंग आज दिवसभर चर्चेत आहे आणि त्यामागे कारणही तसेच आहे. घरच्या आचाऱ्याने शशांक व त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात FIR दाखल करण्यात आली होती. भारतीय क्रिकेटपटूने अखेर या प्रकरणावर मौन सोडले आणि आपली बाजू मांडली. त्याने सांगितले की, त्याने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी आचाऱ्याला ओलीस ठेवले नाही किंवा त्याला मारहाण केली नाही. तो माणूस आचारी नव्हता आणि तो चोरी करण्याच्या उद्देशाने आला असावा असा कुटुंबीयांना संशय आहे. .३१ वर्षीय आचारी विपेंद्र सिंग तोमर याने आपल्या लेखी तक्रारीत आरोप केला की,"शशांकच्या घरी त्याला शिवीगाळ करण्यात आली आणि नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली." ANIच्या वृत्तानुसार, तोमरने दावा केला की शशांकने त्याचा फोन जप्त केला होता आणि त्यांच्या घरी तीन दिवस खाल्लेल्या जेवणाचे पैसे त्याच्याकडून वसूल केले होते ..IND vs ENG Full Fixture : भारत-इंग्लंड ट्वेंटी-२० मालिका केव्हापासून सुरू होणार? सामने कुठे पाहायला मिळणार? पूर्ण वेळापत्रक क्लिकवर."आम्ही त्याला कधीही ओलीस ठेवले नाही. तो आमच्याकडे स्वयंपाकी असल्याचा दावा करत आला होता, पण तो अजिबात स्वयंपाकी नव्हता. त्याला स्वयंपाक कसा करायचा हे माहीत नव्हते. उलट, तो व्हिडिओ बनवण्यात आणि फोटो काढण्यात आपला वेळ घालवत असे. तो माझ्या खोलीतही शिरला होता. त्याच्या वागणुकीवरून, तो चोरी करण्याच्या उद्देशाने आला असावा असा मला संशय आहे. सुदैवाने, आम्ही आतापर्यंत केलेल्या तपासणीनुसार, काहीही हरवलेले दिसत नाही,"असे शशांकने ANI शी बोलताना सांगितले..पोलिसांनी केलेल्या वैद्यकीय तपासणीत तोमरच्या शरीरावर जखमांच्या स्पष्ट खुणा आढळून आल्या. "त्याच्या फोनमध्ये घराचे व्हिडिओ आणि फोटो होते, माझ्या आईने त्याला ते डिलीट करायला सांगितले. जेव्हा आम्ही त्याला फोटो आणि व्हिडिओ काढताना पकडले, तेव्हा माझ्या बहिणीने पोलिसांना बोलावण्याचा सल्ला दिला, पण त्याने आमची विनवणी केल्यामुळे मी त्याला सोडून दिले. बदनामी करण्यासाठी कोणीतरी माझ्यावर असे आरोप करू शकते," असे शशांक पुढे म्हणाला..IND vs ENG 1st T20I : गौतम गंभीर चूक सुधारणार, Vaibhav Sooryavanshi ला संधी देणार! इंग्लंडविरुद्ध तगडी प्लेइंग इलेव्हन... .तोमरच्या तक्रारीच्या आधारे रतिबाद पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यातील रहिवासी असलेला तोमर, एका ओळखीच्या व्यक्तीमार्फत मेंदोरी गावातील शशांकच्या घरी कामाला होता. “मला जो कोणी ओळखतो त्याला हे माहित्येय की, मारामारी करणे हे माझ्या स्वभावाला पूर्णपणे विसंगत आहे. मला शिवीगाळ करायलाही आवडत नाही, त्यामुळे मी निश्चितच असे काही करू शकत नाही,” असे शशांक म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.