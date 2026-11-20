Shimron Hetmyer 39 ball century in T10 cricket: राजस्थान रॉयल्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या लिलावापूर्वी रिलीज केलेल्या ९ खेळाडूंमध्ये ज्याचे नाव होते, त्या शिमरोन हेटमायरने अबुधाबी टी १० लीगमध्ये धुमाकूळ घातला. वेस्ट इंडिजच्या या स्फोटक फलंदाजाने एमिरेट्स इगल्सकडून खेळताना Abu Dhabi T10 मध्ये ३९ चेंडूंत १०२ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याच्या या खेळीत ९ चौकार व ८ षटकारांचा समावेश होता. .अबुधाबी येथील शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियमवर, एमिरेट्स इगल्सकडून तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना हेटमायरने युनायटेड टायगर्सच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. या २९ वर्षीय खेळाडूने ३९ चेंडूंमध्ये १०२* धावा ठोकल्या, ज्यामुळे इगल्सच्या डावाला १० षटकांत १ बाद १४७ अशा मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. हेटमायरने अवघ्या ३७ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले, आणि इगल्सच्या डावाच्या शेवटच्या षटकात झीशान नसीरच्या गोलंदाजीवर एक धमाकेदार षटकार मारला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test Day 2 Live: रोहित शर्मानंतर क्रिकेट इतिहासात ग्लेन फिलिप्सने 'अविश्वसनीय' पराक्रम केला; शतक ठोकले, निकोल्ससह अनेक विक्रमही मोडले....हेटमायरची ही टी१० लीगच्या या पर्वातील पाचवी पन्नासपेक्षा जास्त धावांची खेळी आहे आणि याच आठवड्यात त्याच्या शेवटच्या चार टी१० डावांमधील ही तिसरी खेळी होती. त्याने सातत्यपूर्ण खेळी करून RR ला जणू त्यांची चूक दाखवून दिली आहे. हेटमायरला त्याच्या अलीकडील आयपीएलमधील निराशाजनक कामगिरीमुळे फ्रँचायझीने करारमुक्त केले. आयपीएल २०२६ हंगामात सात डावांमध्ये केवळ ७८ धावा केल्या, ज्यात त्याची सरासरी १३ इतकी कमी आणि स्ट्राइक रेट ११३ इतका निराशाजनक होता. वेस्ट इंडिजच्या सुपरस्टारने मागील दोन आयपीएल हंगामांतील २२ डावांमध्ये केवळ ३५२ धावा केल्या होत्या..KKR stake Sell: कोलकाता नाइट रायडर्सला मिळणार नवा सह मालक, ३७३६कोटींचा सौदा; IPL 2027 Auction पूर्वी मोठी घडामोड.राजस्थान रॉयल्सने कायम राखलेले खेळाडू...अमन राव पेराला, ब्रिजेश शर्मा, दासुन शनाका*, ध्रुव जुरेल, डोनोव्हन फरेरा*, जोफ्रा आर्चर*, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस*, मनिमरन सिद्धार्थ (ट्रेड), मोहम्मद शमी (ट्रेड), नांद्रे बर्गर*, रवी बिश्नोई, रवींद्र जडेजा, संदीप शर्मा, रियान पराग, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, सुशांत मिश्रा, वैभव सूर्यवंशी, यश राज पुंजा, यशस्वी जैस्वाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.