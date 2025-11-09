Cricket

MCA Election: शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणूकीत!

Mumbai Cricket Association elections: मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणुकीत शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर यांचा सहभाग चर्चेत आहे. सर्वपक्षीय पाठींबा मिळाल्यामुळे त्यांची उमेदवारी विशेष ठरली आहे.
Milind Narvekar | MCA

शैलेश नागवेकर
मुंबई क्रिकेट संघटनेची निवडणूक ही केवळ मुंबई क्रिकेट क्षेत्रापूरती मर्यादित नसते राजकीय पटलावर दखल घेतली जाणारी किंबहूना राजकिय नेते उमेदवार आणि मतदार असलेली ही निवडणूक प्रत्येत वेळी चर्चेत असते. निकालाचे पडघम दिल्लीपर्यंत उमटतात एवढी महत्वाची ही निवडणूक.

MCA Election Update : मतदार यादीतील घोळ समोर आल्यानंतर निवडणुकीला स्थगिती, उद्या हायकोर्टात होणार सुनावणी
