MCA Election: शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणूकीत!

मुंबई क्रिकेट संघटनेची निवडणूक ही केवळ मुंबई क्रिकेट क्षेत्रापूरती मर्यादित नसते राजकीय पटलावर दखल घेतली जाणारी किंबहूना राजकिय नेते उमेदवार आणि मतदार असलेली ही निवडणूक प्रत्येत वेळी चर्चेत असते. निकालाचे पडघम दिल्लीपर्यंत उमटतात एवढी महत्वाची ही निवडणूक. .MCA Election Update : मतदार यादीतील घोळ समोर आल्यानंतर निवडणुकीला स्थगिती, उद्या हायकोर्टात होणार सुनावणी.बीसीसीआय अर्थात भारतीय क्रिकेट संघटनेशी संलग्न असलेल्या अनेक असोशिएशन आहे त्यांच्या निवडणूका कधी झाल्या कोण निवडणून आले हे समजतही नाही, परंतु एमसीएची निवडणूक जाहीर झाली की निकालापर्यंत ती गाजत असते. मग यंदाची निवडणूक अपवाद कशी असेल ?यंदाची निवडणूकीत एक चेहरा प्राकर्षाने पुढे येतोय तो म्हणजे शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर यांचा. त्याचे कारणही तसेच आहे...कारण सर्वपक्षीय पाठींबा असलेले ते उमेदवार आहेत. असे कोणत्याही निवडणूकीत अपवादाने घडते..क्रिकेटच्या मैदानावरील सामन्यात प्रतिस्पर्धी संघात संघर्ष होत नसेल तेवढी चुरस एमसीएच्या निवडणूकीत असते. एक मात्र खर की हा संघर्ष खेळीमेळीचा असतो येथे वैर नसते. प्रत्येक जण विजयासाठी पराकोटीचा प्रयत्न करत असतो. पण एकमेकांशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध नेहमीच चर्चेत असतात आणि कदाचीत तेच विजयाचा फरक निश्चित करणारे ठरतात..यंदाची निवडणूक बुधवार १२ नोव्हेंबर रोजी होत आहे. एका न्यायालयीन लढाईमुळे निवडणूक कार्यक्रम बिघडला परिणामी उमेदवारी मागे घेण्याचा दिवसही पुढे गेला. तरीही वैयक्तिक प्रचारात खंड पडलेला नाही. म्हटल तर प्रचारासाठी काही तासच शिल्लक आहेत. त्यामुळे भेटीगाठी आणि संपर्क सुरु झालाय त्यात मिलिंद नार्वेकर यांनी बाजी मारलेली दिसून येतेय..Ajinkya Rahane नंतर कोण होणार मुंबईचा कर्णधार? श्रेयससोबत शर्यतीत ३३ वर्षीय खेळाडू; MCA कडे आहेत 'हे' तीन पर्याय.आयसीसी अध्यक्ष जय शहा, मुंबई क्रिकेट संघटनेचे स्टॉलवर्ट शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, भाजपनेते आशिष शेलार या सर्वांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले नार्वेकर मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या प्रशासनात गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. मुंबई ट्वेन्टी-२० लीगच्या अध्यक्षपदासह एपेक्स कॉन्सिलचे सदस्यत्वपदी त्यांनी सांभाळलेले आहे. यंदा मोठी झेप घेण्याची तयारी त्यांनी केलीय..