MCA Election Update : मतदार यादीतील घोळ समोर आल्यानंतर निवडणुकीला स्थगिती, उद्या हायकोर्टात होणार सुनावणी

मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या (एमसीए) निवडणुकीचा फैसला आता येत्या ६ नोव्हेंबरला होणार आहे. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण असून, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत एमसीए निवडणुकीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. एमसीए निवडणुकीची तारीख निश्चित झाल्यापासून विवादास्पद प्रकरणे समोर आली आहेत. .येत्या १२ नोव्हेंबरला एमसीएची निवडणूक होणार होती. त्यामुळे इच्छुकांनी विविध पदांसाठी अर्ज दाखल केले. त्यानंतर वैध उमेदवारांच्या नावांची यादी मंगळवारी जाहीर करण्यात येणार होती, मात्र मतदार यादीतील घोळामुळे ही यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. एमसीए निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित झाला होता. त्यानुसार १० ऑक्टोबरपासून प्रकियेला सुरुवात झाली..१७ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान निवडणूक प्रकियेसंदर्भात आक्षेप घेण्याची मुदत देण्यात आली होती. याचदरम्यान, याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली व मतदार यादीतील घोळावर आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतरही एमसीए निवडणूक प्रकिया सुरूच राहिली. २७ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर यादरम्यान इच्छुकांनी विविध पदांसाठी अर्जही दाखल केले. ४ नोव्हेंबरला अर्जाची छाननी करून वैध उमेदवारांची यादी जाहीर होणार होती, मात्र उच्च न्यायालयाकडून यावर रोख लावण्यात आली..उमेदवारांची वैध यादी रोखल्यामुळे आता निवडणूक प्रकियेवर परिणाम होताना दिसणार आहेत. ही प्रकिया पुन्हा सुरुवातीपासून होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाकडून निर्णय देण्यात येत नाही, तोपर्यंत एमसीए निवडणुकीचे पुढील पाऊल पडणार नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणी महत्त्वाची असणार आहे. अध्यक्षपदासाठी कमालीची चुरस दिसून आली. या पदासाठी आठ जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत.