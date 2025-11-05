क्रीडा

MCA Election Update : मतदार यादीतील घोळ समोर आल्यानंतर निवडणुकीला स्थगिती, उद्या हायकोर्टात होणार सुनावणी

MCA Election Postponed Over Voter List Error : एमसीए निवडणुकीची तारीख निश्चित झाल्यापासून विवादास्पद प्रकरणे समोर आली आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या ६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
Shubham Banubakode
मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या (एमसीए) निवडणुकीचा फैसला आता येत्या ६ नोव्हेंबरला होणार आहे. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण असून, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत एमसीए निवडणुकीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. एमसीए निवडणुकीची तारीख निश्चित झाल्यापासून विवादास्पद प्रकरणे समोर आली आहेत.

