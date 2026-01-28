IND vs NZ, 4th T20I: ७ षटकार अन् ३ चौकारांसह शिवम दुबेचं स्फोटक अर्धशतक; रोहित शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी

Shivam Dube 15 ball Half-Century Record: न्यूझीलंड संघाने भारतीय संघाविरुद्ध बुधवारी (२८ जानेवारी) विशाखापट्टणमला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात ५० धावांनी विजय मिळवला. पण पहिल्या तीन सामन्यातील विजयामुळे ३-१ अशा फरकाने भारतीय संघ (Team India) आघाडीवर आहे. दरम्यान, चौथ्या टी२० सामन्यात शिवम दुबेने (Shivam Dube) आक्रमक फलंदाजी करताना मोठे विक्रम केले आहेत..IND vs NZ, 4th T20I: शिवम दुबेचे ७ षटकारांसह वादळी अर्धशतक, पण एकाकी झुंज ठरली अपयशी; न्यूझीलंडचा भारताविरुद्ध दणदणीत विजय.या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर २१६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाला १८.४ षटकत सर्वबाद १६५ धावाच करता आल्या. भारताकडून शिवम दुबेने दमदार खेळ करत एकाकी झुंज दिली. भारताने ११ व्या षटकात ८२ धावांवरच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. यामध्ये अभिषेक शर्मा (०), सूर्यकुमार यादव (८), संजू सॅमसन (२४), हार्दिक पांड्या (२) आणि रिंकू सिंग (३९) यांच्या विकेट्स गेल्या होत्या. पण शिवम दुबेने त्यानंतर जबाबदारी खांद्यावर घेतली आणि आक्रमक खेळ केला. त्याने १२ व्या षटकात ३ षटकारांसह २८ धावाही चोपल्या. त्याने १५ चेंडूतच अर्धशतक केले. त्याने २३ चेंडूत ३ चौकार आणि ७ षटकारांसह ६५ धावांची खेळी केली. त्यानंतर मात्र भारतीय संघ १८.४ षटकात १६५ धावांवर सर्वबाद झाला..शिवम दुबेचा विक्रमदुबेने १५ चेंडूत अर्धशतक केले आहे. त्यामुळे तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक (Fatest T20I Fifty) करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. त्याने हार्दिक पांड्याला मागे टाकले आहे. हार्दिकने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २०२५ मध्ये १६ चेंडूत अर्धशतक केले होते. या विक्रमाच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर युवराज सिंग आणि अभिषेक शर्मा आहे. अभिषेकने सध्या सुरू असलेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेतच तिसऱ्या सामन्यात १४ चेंडूत अर्धशतक केले होते. युवराज सिंगने २००७ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध १२ चेंडूत अर्धशतक केले होते..भारतासाठी टी२० मध्ये सर्वात जलद अर्धशतक१२ चेंडू - युवराज सिंग (वि. इंग्लंड, डर्बन, २००७)१४ चेंडू - अभिषेक शर्मा (वि. न्यूझीलंड, गुवाहाटी, २०२६)१५ चेंडू - शिवम दुबे (वि. न्यूझीलंड, विशाखापट्टणम, २०२६)१६ चेंडू - हार्दिक पांड्या (वि. दक्षिण आफ्रिका, अहमदाबाद, २०२५)१७ चेंडू - अभिषेक शर्मा (वि.इंग्लंड, वानखेडे, २०२५).IND vs NZ: हार्दिक पांड्याचा रॉकेट थ्रोसमोर न्यूझीलंडच्या कर्णधाराची डाईव्हही ठरली फिकी; पाहा रनआऊटचा Video.याशिवाय आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये एका षटकात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूंच्या यादीतही दुबेने तिसऱ्या क्रमांकावरील रोहित शर्माची बरोबरी केली आहे. रोहित शर्माने मिचेल स्टार्कविरुद्ध २०२४ मध्ये एकाच षटकात २८ धावा केल्या होत्या. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर युवराज सिंग आहे. त्याने डर्बनमध्ये टी२० सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध स्टूअर्ट ब्रॉडच्या गोलंदाजीवर ३६ धावा केल्या होत्या. संजू सॅमसनने २०२४ मध्ये रिशाद हुसैनविरुद्ध हैदरबादमध्ये झालेल्या टी२०सामन्यात एका षटकात ३० धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.