IND vs NZ, 4th T20I: ७ षटकार अन् ३ चौकारांसह शिवम दुबेचं स्फोटक अर्धशतक; रोहित शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी

Shivam Dube 15 Ball Fifty: विशाखापट्टणम येथे झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात शिवम दुबेने आक्रमक अर्धशतक ठोकले. या सोबतच त्याने दोन मोठे विक्रमही केले आहे.
Shivam Dube 15 ball Half-Century Record: न्यूझीलंड संघाने भारतीय संघाविरुद्ध बुधवारी (२८ जानेवारी) विशाखापट्टणमला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात ५० धावांनी विजय मिळवला. पण पहिल्या तीन सामन्यातील विजयामुळे ३-१ अशा फरकाने भारतीय संघ (Team India) आघाडीवर आहे.

दरम्यान, चौथ्या टी२० सामन्यात शिवम दुबेने (Shivam Dube) आक्रमक फलंदाजी करताना मोठे विक्रम केले आहेत.

IND vs NZ, 4th T20I: शिवम दुबेचे ७ षटकारांसह वादळी अर्धशतक, पण एकाकी झुंज ठरली अपयशी; न्यूझीलंडचा भारताविरुद्ध दणदणीत विजय
