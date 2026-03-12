"खरे हिरो बाबाच!" शिवम दुबेने T20 World Cup चे मेडल घातलं वडिलांच्या गळ्यात; पाहा Video

भारतीय क्रिकेट संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकून देण्यात अष्टपैलू शिवम दुबेने मोलाचा वाटा उचलला. त्याने तळातील फलंदाजीची जबाबदारी घेण्यासोबतत गोलंदाजीतही योगदान दिले. त्याने या स्पर्धेतील सर्व ९ सामने खेळले होते. दरम्यान, हा दुबेचा (Shivam Dube) दुसरा टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) होता, त्याने २०२४ मध्येही रोहित शर्माच्या नेतृत्वात खेळताना पहिल्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. .T20 World Cup साठी भारतीय संघातून डच्चू अन् मग वडिलांनाही गमावलं; जितेश शर्माने सांगितला 'तो' कठीण काळ.या यशानंतरही दुबेने त्याचा साधेपणा सोडलेला नाही. तो रविवारी (८ मार्च) अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध ९६ धावांनी भारतीय संघाने विजेतेपद मिळवल्यानंतर अहमदाबादवरून विमान उपलब्ध नसल्याने ट्रेनने मुंबईत परतला होता. मुंबईत घरी परतल्यानंतर त्याने त्याच्या आयुष्यातील खऱ्या हिरोला म्हणजेच त्याच्या वडिलांचा मोठा गौरव केला आहे. त्याने त्याच्या वडिलांच्या गळ्यात त्याचे वर्ल्ड कप विजयाचे मेडल घातल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहे..शिवम दुबेने जी पोस्ट केली आहे, त्यात दिसते की त्याच्या वडिलांनी भारतीय संघाची जर्सी घातली आहे. तसेच शिवम त्याचे मेडल त्यांना घालताना दिसत आहे. तसेच या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्याने लिहिले की 'माझ्या आयुष्यातील खरे हिरो.' त्याच्या या पोस्टला लाखो लाईक्स आल्या असून अनेक कमेंट्सही आल्या आहेत..शिवमने या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने भारताची धावसंख्या मोठी करण्यामध्ये मोलाचा वाटा उचलला. त्यातही त्याने पाकिस्तान, नेदरलँड्स, इंग्लंड आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तो टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा चौथ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला. त्याने ९ सामन्यांत १६९.०६ च्या स्ट्राईक रेटने २३५ धावा केल्या आणि ५ विकेट्स घेतल्या..T20 WC 2026 Prize Money : भारतीय संघाला २४.२७ कोटी; पाकिस्तानच्या वाट्याला किती? ICC ने जाहीर केली बक्षीस रकमेची विभागणी.ट्रेनने आला घरीअंतिम सामन्यानंतर रविवारी रात्री विमान उपलब्ध नसल्याने शिवम त्याची पत्नी आणि मित्रासोबत अहमदाबादवरून ट्रेनने घरी परतला. त्यावेळी 3AC च्या कपार्टमेंटमधून त्याने सर्वात वरच्या बर्थवर बसून प्रवास केला. यावेळी कोणी ओळखू नये म्हणून त्याने टोपी आणि मास्क लावला होता. तसेच बोरीवलीमध्ये आल्यानंतर मात्र त्याने स्टेशनवरील गर्दीतून बाहेर पडण्यासाठी पोलिसांची मदत घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.