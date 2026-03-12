T20 World Cup साठी भारतीय संघातून डच्चू अन् मग वडिलांनाही गमावलं; जितेश शर्माने सांगितला 'तो' कठीण काळ

भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली, पण या स्पर्धेपूर्वी ज्या खेळाडूंना संघातून अचानक वगळण्यात आले होते, त्यांची बरीच चर्चा झाली होती. या खेळाडूंमध्ये यष्टीरक्षक फलंदाज जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) याचाही समावेश होता. पण याबाबत कोणताही पश्चाताप नसल्याचे जितेशने सांगितले, तसेच त्याने मोठा खुलासाही करताना सांगितले की यामुळे त्याला त्याच्या वडिलांना त्यांच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये वेळ देता आला. जितेशने टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) सुरू होण्याच्या आधी त्याच्या वडिलांना (Father's Demise) गमावले. .T20 WC 2026 Prize Money : भारतीय संघाला २४.२७ कोटी; पाकिस्तानच्या वाट्याला किती? ICC ने जाहीर केली बक्षीस रकमेची विभागणी.आशिया कप २०२५ स्पर्धेपर्यंत जितेश भारताच्या टी२० संघातील नियमित खेळाडू होता. संजू सॅमसननंतर तो दुसऱ्या पसंतीचा यष्टीरक्षक होता. मात्र, इशान किशनने दाखवलेल्या फॉर्ममुळे त्याला आणि संजू सॅमसन यांना टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारताच्या संघात संधी मिळाली आणि जितेश संघातून बाहेर झाला. योगायोगाने इशान आणि संजू दोघांनीही भारताला विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला..याबाबत बोलताना जितेशने सांगितले की जेव्हा त्याला संघातून बाहेर केले, तेव्हा त्याला वाईट वाटले. मात्र त्याला नंतर जाणवले की त्याच्या वडिलांना याची सर्वात जास्त गरज होती. तो पीटीआयशी बोलताना म्हणाला, 'जेव्हा मला संघातून काढल्याची बातमी मिळाली, तेव्हा थोडी निराशा झाली. मी सुद्धा माणूस आहे आणि मलाही वाईट वाटते. पण त्या वाईट काळात माझ्या कुटुंबाने आणि माझ्या मित्रांनी खूप साथ दिली. माझे वडील आजारी प़डले आणि १ फेब्रुवारी रोजी त्यांचे निधन झाले, मी त्यांच्यासोबत सात दिवस होतो.'.India Captain: संजू सॅमसन होणार भारतीय संघाचा कर्णधार? सूर्यकुमार यादवनंतर T20 तील नेतृत्वाबाबत चर्चेला उधाण.तो पुढे म्हणाला, 'नंतर मला जाणवले की वर्ल्ड कपपेक्षा माझ्या वडिलांना माझी जास्त गरज होती. त्यानंतर मला कोणत्याही पश्चाताप नव्हता. मी रागावलोही नाही. मी ईश्वराचे आभार मानतो की मला त्यांच्यासोबत शेवटच्या काही दिवसात त्यांच्यासोबत राहुन त्यांची काळजी घेता आली.''मी घरी बसून वर्ल्ड कप पाहिला, जे खूप वेगळे होते आणि प्रत्यक्ष खेळण्यापेक्षा जास्त तणावाचे होते. मी भारतीय संघातील खेळाडूंसाठी खूप खुश आहे. त्यांनी आशिया कपपासून असलेले प्रशिक्षक, कर्णधार आणि संघाचे स्वप्न पूर्ण केले, त्यांनी त्यांचे वचन पूर्ण केले. त्यांनी हे लक्ष्य गाठण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे.'.जितेशने गेल्याच हंगामा विदर्भाची साथ सोडून बडोदाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे तो २०२५-२६ देशांतर्गत हंगामात या संघाकडून खेळताना दिसला. आता तो आयपीएल २०२६ स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळताना दिसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.