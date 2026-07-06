India Squad Change: हार्दिक पांड्यासाठी पर्याय सापडला! भारताच्या वनडे संघात मोठा बदल, त्या मॅचविनरचे कमबॅक

England vs India ODI Series Marathi News : भारतीय संघाचा सध्या इंग्लंड दौरा सुरू आहे या दौऱ्याला टी२० मालिकेने सुरुवात झाली असून ही मालिका ११ जुलैला संपणार आहे. त्यानंतर लगेचच १४ जुलैपासून भारत आणि इंग्लंड या दोन संघात तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेसाठी भारताचा संघ आधीच जाहीर झाला आहे. पण असे असतानाच भारताच्या संघात एक मोठा बदल करावा लागला आहे. .India T20I Squad: भारताचा T20I संघ जाहीर! झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी संजू सॅमसनला डच्चू, तर रिंकू सिंगचे पुनरागमन.भारताचा युवा अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डीला (Nitish Kumar Reddy) डाव्या मांडीच्या दुखापतीतून अद्याप पूर्णपणे बरा झालेला नाही. त्यामुळे तो आता इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० पाठोपाठ वनडे मालिकेतूनही बाहेर झाला आहे. त्याच्याऐवजी आता सोमवारी (६ जुलै) बीसीसीआयच्या निवड समितीने बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. नितीशच्या जागेवर अनुभवी अष्टपैलू शिवम दुबे (Shivam Dube) याला बदली खेळाडू म्हणून इंग्लंड दौऱ्यातील वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात संधी मिळाली आहे..शिवम दुबे भारताच्या टी२० संघाचा नियमित खेळाडू असला, तरी तो वनडे संघातून दोन वर्षे बाहेर होता. त्याने अखेरचा वनडे सामना भारतासाठी ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी श्रीलंकेविरुद्ध खेळला होता. त्यानंतर आता दोन वर्षांनी तो वनडे सामना खेळताना दिसू शकतो. दुबेने आत्तापर्यंत ४ वनडे सामने खेळले आहेत..भारताचा स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्याही (Hardik Pandya) सध्या दुखापतीमुळे भारतीय संघातून बाहेर आहे. त्याला तंदुरुस्तीच्या कारणाने इंग्लंड दौऱ्यातून विश्रांती देण्यात आली आहे. अशात भारताला त्याची कमी जाणवण्याची शक्यता होती. पण आता दुबेला संधी दिल्याने त्याच्याकडून ती जागा भरून काढण्याची अपेक्षा भारतीय संघाला असेल. दुबेदेखील हार्दिकप्रमाणे वेगवान गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याने नुकतेच इंग्लंड दौऱ्यात टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात नाबाद ४२ धावा केल्या होत्या, तर दुसऱ्या सामन्यात तो ५ धावांवर बाद झाला होता. त्याचा इंग्लंडविरुद्ध गोलंदाजीसाठी फारसा वापर करण्यात आला नव्हती. पण त्याआधी आयर्लंड दौऱ्यात त्याने गोलंदाजी करताना दोन सामन्यात ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. दुबेने आत्तापर्यंत भारतासाठी ४ वनडे सामन्यांशिवाय ६८ टी२० सामने खेळले होते, यात त्याने १०८३ धावा आणि ३४ विकेट्स घेतल्या आहेत..India Squad Change: भारतीय संघात मुंबईकर खेळाडूची एन्ट्री! श्रेयस अय्यरचा भिडू खेळाडू हार्दिक, नितीश कुमारची उणीव भरून काढणार.इंग्लंडविरुद्ध भारताला १४ जुलैला बर्मिंगघमला पहिला वनडे सामना खेळायचा आहे. त्यानंतर कार्डिफला दुसरा सामना १६ जुलैला होईल, तसेच तिसरा वनडे सामना लॉर्ड्सवर १९ जुलैला होणार आहे.इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारताचा संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराटकोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, शिवम दुबे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.