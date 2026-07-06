India T20I Squad: भारताचा T20I संघ जाहीर! झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी संजू सॅमसनला डच्चू, तर रिंकू सिंगचे पुनरागमन

India T20 Squad for Zimbabwe: भारतीय टी२० संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. पण या दौऱ्यानंतर लगेचच भारतीय संघाला जुलैच्या अखेरीस झिम्बाब्वे दौऱ्यावर जायचे आहे. या दौऱ्यात तीन टी२० सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेसाठी आता सोमवारी (६ जुलै) भारतीय संघाची बीसीसीआयच्या निवड समितीने घोषणा केली आहे. हा संघ जाहीर करताना अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. .India Squad: फक्त जैस्वालच नाही, 'या' तीन दिग्गजांचीही इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवड नाही; एकाची तर ODI करियर संपल्याचीच चर्चा.या दौऱ्यासाठी निवड समितीने प्रमुख टी२० संघच कायम केला असला तरी अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनला या दौऱ्यातून वगळण्यात आले आहे. सॅमसनसाठी गेल्या काही सामन्यात मोठ्या धावा करण्यात अपयश आले आहे. त्याला इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्याच्या प्लेइंग इलेव्हनमधूनही वगळण्यात आले होते. आता त्याला टी२० संघातूनच वगळण्यात आल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे..संजू सॅमसन हा मार्चमध्ये भारतीय संघाने जिंकलेल्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ विजेतेपदाचा हिरा राहिला होता. त्याने भारतासाठी सर्वाधिक धावा करताना मालिकावीर पुरस्कार जिंकला होता. मात्र आता त्याला टी२० संघातून वगळण्यात आले आहे. पण त्याला वगळण्याचे कारण मात्र स्पष्ट झालेले नाही. कारण त्याच्याशिवाय हर्षित राणा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग यांनाही संधी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या खेळाडूंना विश्रांती दिली गेली असण्याचीही शक्यता आहे..२३ जुलै ते २६ जुलै दरम्यान होणाऱ्या झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी भारतीय संघात सलामीवीर म्हणून वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा यांच्यासह ईशान किशन आणि प्रभसिमरन सिंगचा पर्याय आहे. प्रभसिमरनला पहिल्यांदाच संघी मिळाली आहे. याशिवाय संघात शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिन्स यादव कायम आहेत. कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि उपकर्णधार तिलक वर्मा असेल. याशिवाय आशोक शर्मा, मयंक यादव, हर्ष दुबे, यश ठाकूर या नव्या चेहऱ्यांनाही संधी देण्यात आली आहे. इतकेच नाही, तर रिंकु सिंगचे भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन झाले आहे..India Squad Change: भारतीय संघात मुंबईकर खेळाडूची एन्ट्री! श्रेयस अय्यरचा भिडू खेळाडू हार्दिक, नितीश कुमारची उणीव भरून काढणार.भारताचा झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी टी२० संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), इशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंग..भारताचा झिम्बाब्वे दौरा (टी२० मालिका)२३ जुलै - पहिला टी२० सामना, हरारे२५ जुलै - दुसरा टी२० सामना, हरारे२६ जुलै - तिसरा टी२० सामना, हरारे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.