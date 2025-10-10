Shivam Dube Century: ९ षटकार अन् ५ चौकार! पुण्यात दुबेचं वादळ घोंगावलं, महाराष्ट्राविरुद्ध शतक ठोकलं

शिवम दुबेने पुण्यातील सराव सामन्यात महाराष्ट्राविरुद्ध वादळी शतक ठोकले. ६२ चेंडूत ९ षटकार आणि ५ चौकारांसह १०० धावा करत त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. दुबेचा हा फॉर्म भारत आणि मुंबई संघांसाठी दिलासादायक आहे. .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेला १५ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. या सामन्यापूर्वी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, गहुंजे, पुणे येथे मुंबई आणि महाराष्ट्र संघात तीन दिवसीय सराव सामना पार पडला. हा सामना अनिर्णित राहिला. पण या सामन्यात दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी शानदार खेळी केल्या. या सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी (गुरुवार, ९ ऑक्टोबर) शिवम दुबेने आक्रमक खेळ करत सर्वांचे लक्ष वेधले..Maharashtra Ranji Squad: पृथ्वी शॉची महाराष्ट्राच्या रणजी संघात निवड; कर्णधारपदाची ऋतुराज नाही, तर 'या' खेळाडूकडे जबाबदारी.या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी अर्शिन कुलकर्णी आणि पृथ्वी शॉ यांनी मोठी शतके केली होती. त्यानंतर शेवटच्या दिवशी महाराष्ट्राने दिलेल्या ३३१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईने दुसऱ्या डावात ४० षटकात ४ बाद १६८ धावा केल्या. मुंबईकडून शिवम दुबेने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना वादळी शतक केले. .मुंबईचे सलामीवीर अंगकृश रघुवंशी २७ धावांवर आणि आकाश आनंद ५ धावांवर बाद झाले. हार्दिक तामोरे २४ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाला होता. पण शिवम दुबेने जवळपास १६० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना ९ षटकार आणि ५ चौकारांसह ६२ चेंडूत १०० धावा पूर्ण केल्या. त्याने सर्वाधिक धावा हितेश वाळुंजविरुद्ध मारले. त्याच्या एकाच षटकात ४ षटकार मारले. शिवम दुबेचा हा फॉर्म भारत आणि मुंबई दोन्ही संघांसाठी दिलासादायक आहे..दरम्यान, सराव सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर महाराष्ट्राने प्रथम फलंदाजी करताना पहिला डाव ८१ षटकात ४६५ धावांवर घोषिक केला. महाराष्ट्राकडून अर्शिन कुलकर्णीने १४० चेंडूत १८६ धावांची आक्रमक खेळी केली, तर पृथ्वी शॉ याने २२० चेंडूत १८१ धावांची खेळी केली. या दोघांमध्ये सलामीलाच त्रिशतकी भागीदारी झाली होती. मुंबईकडून मुशीर खानने २ विकेट्स घेतल्या, तर शम्स मुलानीने १ विकेट घेतली. मुंबईने पहिला डाव ९० षटकात ९ बाद ३२० धावांवर घोषित केला. मुंबईकडून सिद्धेश लाडने सर्वाधिक ६४ धावा केल्या, तर तनुष कोटियनने ६२ धावा केल्या. महाराष्ट्राकडून रामकृष्ण घोषने ३ विकेट्स घेतल्या, तर रजनीश गुरबानीने २ विकेट्स घेतल्या. महाराष्ट्राला पहिल्या डावात १४५ धावांची आघाडी मिळाली. .Prithvi Shaw Controversy: कालच्या राड्यात पृथ्वी शॉ याची चूक होती? मुशीर खानवर बॅट उगारण्याचं खरं कारण आलं समोर, Viral Video .त्यानंतर महाराष्ट्राने दुसरा डाव ४० षटकात ५ बाद १८६ धावांवर घोषित केला. महाराष्ट्राकडून सिद्धार्थ म्हात्रेने ८३ चेंडूत नाबाद ६४ धावा केल्या. सिद्धेश वीरने ४९ चेंडूत ४० धावा केल्या. मुंबईकडून इरफान उमैर आणि शम्स मुलानी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर मुंबईने दुसऱ्या डावात ४ बाद १६८ धावा केलेल्या असताना तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला. महाराष्ट्राकडून दुसऱ्या डावात राजवर्धन हंगारगेकरने २ विकेट्स घेतल्या, प्रदीप दढेने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.