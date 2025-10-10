Cricket

Shivam Dube Century: ९ षटकार अन् ५ चौकार! पुण्यात दुबेचं वादळ घोंगावलं, महाराष्ट्राविरुद्ध शतक ठोकलं

Shivam Dube Hits 9 Sixes, Scores Century in MAH vs MUM: मुंबईच्या शिवम दुबेने महाराष्ट्राविरुद्ध सराव सामन्यात १६० च्या स्ट्राईक रेटने खेळताना शतकी खेळी केली. त्याने ९ षटकार आणि ५ चौकार मारले.
Shivam Dube

Shivam Dube

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • शिवम दुबेने पुण्यातील सराव सामन्यात महाराष्ट्राविरुद्ध वादळी शतक ठोकले.

  • ६२ चेंडूत ९ षटकार आणि ५ चौकारांसह १०० धावा करत त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले.

  • दुबेचा हा फॉर्म भारत आणि मुंबई संघांसाठी दिलासादायक आहे.

