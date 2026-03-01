Shoaib Malik चौथं लग्न करणार? सोशल मीडियावरील चर्चांवर अखेर सोडलं मौन; म्हणाला, 'माझ्या दुसऱ्या लग्नापासून लोकांनी...'

Shoaib Malik Denies New Marriage Claims: पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शोएब मलिक सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. त्याने त्याच्या चौथ्या लग्नाच्या चर्चांवर अखेर प्रतिक्रिया दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चा होती की शोएब मलिक (Shoaib Malik) २७ फेब्रुवारीला पाकिस्तानची अभिनेत्री वानिझा सत्तर हिच्याशी लग्न करणार होता. या चर्चांवर रविवारी शोएबने स्टेटमेंट जाहीर करत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने या केवळ अफवा (Marriage Rumors) असल्याचे म्हणत त्याचा कुटुंबावर आणि त्याच्या मुलावर परिणाम असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय त्याने त्याचे दोनच लग्न झाल्याचे म्हटले आहे. .Sania Mirza Shoaib Malik : नव्या प्रवासासाठी... सानियाची शोएबच्या तिसऱ्या निकाहवर आली प्रतिक्रिया.शोएबने २०१० मध्ये भारताची टेनिस स्टार सानिया मिर्झासोबत (Sania Mirza) लग्न केले होते. पण त्यांच्या घटस्फोटानंतर २०२४ मध्ये त्याने सना जावेद (Sana Javed) हिच्याशी लग्न केले. पण अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार त्याने २००२ मध्ये आयेशा सिद्दकीशी लग्न केले होते. पण त्याने कधीही आयेशाबाबत भाष्य केले नाही.त्याने स्टेटमेंटमध्ये सानिया मिर्झासोबतचे पहिले लग्न असल्याचे म्हणत २०२३ मध्ये ते वेगळे झाल्याचे म्हटले. तसेच सध्याची पत्नी सना जावेदसोबत त्याचं दुसरं लग्न असल्याचे त्याने म्हटले. .त्याने म्हटले आहे की '२०२३ च्या सुरुवातीला माझे पहिले लग्न तुटले. तो निर्णय परस्पर संमतीने घेतला गेला होता आणि आम्ही आमच्या मुलाचे सहपालकत्व स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरच मी पुन्हा लग्न केले. मी माझ्या कुटुंबाच्या सन्मानासाठी नेहमीच माझे वैयक्तिक आयुष्य खासगी ठेवले आहे. तथापि, माझे मौन गृहित धरले जात असल्याचे मला जाणवत आहे.'शोएबने या सर्व प्रकरणार सना जावेदला कोणत्याही कारणाशिवाय ट्रोल केले जात असल्याने आणि टार्गेट केले जात असल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. त्याने म्हटले की ऑनलाईन छळ हे अस्वीकार्य आहे. तसेच तो म्हणाला, 'माझ्या दुसऱ्या लग्नापासून लोकांनी माझं नाव मी कधीही न भेटलेल्या लोकांशी जोडले आणि माझी प्रतिष्ठा खराब करण्याचाही प्रयत्न केला आहे.' .शोएब आणि सानिया यांचा मुलगा इझहान याला आता वाचता येत असल्याने त्याच्यावरही अशा चर्चांचा परिणाम होत असल्याचे म्हटले. तो म्हणाला, 'मला वाटतं आता हे प्रकरण अशा टप्प्यावर पोहोचलं आहे, जिथे मला लक्ष घालावे लागेल. कारण माझा मुलगा आता त्या वयात आला आहे की तो अशा चुकीच्या बातम्या वाचू शकतो, ज्या केवळ व्ह्युजसाठी आणि काही पैसे कमावण्यासाठी चालवल्या जातात. असे निराधार आरोप माझ्या जवळच्या लोकांना त्रास देत आहेत.'.T20 WC, IND vs WI : विंडीजचे दोन्ही सलामीवीर एकाच दिशेने पळाले, पुढे काय घडले? बसणार नाही विश्वास, अर्शदीप सिंग स्टम्पकडे पळाला अन्... .त्याने शेवटी अशीही चेतावणी दिली आहे की जर त्याच्या वैयक्तिक आयु्ष्याबाबत अशा अफवा आणि मस्करी यापुढे करण्यात आली, तर त्याच्या टीमकडून अशा लोकांवर आणि संघटनांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.माझ्या दुसऱ्या लग्नापासून, लोकांनी मला कधीही न भेटलेल्या व्यक्तींशी जोडून माझी प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयत्न केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.