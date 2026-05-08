खळबळजनक : वर्ल्ड कप विजेत्या क्रिकेटपटूच्या घरी सापडला एअरलाइन्सच्या SEO चा मृतदेह, क्रीडाविश्व हादरलं; आत्महत्या की हत्या?

Aravinda de Silva family relation with Chandrasena: श्रीलंकेचा माजी क्रिकेटपटू आणि १९९६ वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील सदस्य अरविंद डी सिल्वा याच्या घरी मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. मृत व्यक्ती श्रीलंका एअरलाइन्सचे सीईओ कपिला चंद्रसेना होते आणि ते डी सिल्वाच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. तपासणी केली असता चंद्रसेना यांना मृत जाहीर करण्यात आले. चंद्रसेना आणि अरविंद डी सिल्वा हे जवळचे नातेवाईक आहेत. चंद्रसेना यांनी अरविंद डी सिल्वाच्या घरी आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे..कपिला चंद्रसेना यांच्यावर लाचखोरीचा खटला सुरू होता आणि त्यांच्यावर २.३ अब्ज डॉलर्सच्या व्यवहारात भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. चंद्रसेना यांनी एका बनावट कंपनीमार्फत २० लाख डॉलर्सची लाच स्वीकारली होती, असे वृत्त आहे. कोलंबोच्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते. हे वॉरंट जारी झाल्यानंतर, चंद्रसेना ७ मे रोजी अरविंद डी सिल्वाच्या घरी गेले आणि तिथे त्यांनी आत्महत्या केल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..अरविंद डी सिल्वाने श्रीलंकेसाठी ९३ कसोटी सामने खेळून ६,३६१ धावा केल्या. त्याने एकूण २० शतके झळकावली. वन डे सामन्यांमध्ये त्याच्या नावावर ९,२८४ धावा आणि ११ शतकं आहेत. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने ४३ शतकांसह १५,००० धावा केल्या आहेत आणि वन डे सामन्यांमध्ये १०६ आणि कसोटी सामन्यांमध्ये २९ बळीही घेतले आहेत..१९९६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत अरविंद डी सिल्वाने श्रीलंकेसाठी सर्वाधिक ४४८ धावा केल्या होत्या. त्याने स्पर्धेत दोन शतकं आणि दोन अर्धशतकं झळकावली होती. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात अरविंद डी सिल्वाने एक शानदार शतक झळकावून संघाला सात गडी राखून विजय मिळवून दिला. अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला २४२ धावांची गरज होती आणि डी सिल्वा चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन नाबाद १०७ धावा केल्या.