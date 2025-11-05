Women's World Cup : कर्णधाराने ज्युनियर खेळाडूला कानाखाली खेचली... वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान महिला खेळाडूसोबत गैरवर्तवणुक, बोर्डाने दिली प्रतिक्रिया

Bangladesh women’s captain slaps teammate during Women’s World Cup : बांगलादेश क्रिकेट संघाची जहानारा आलम ( Jahanara Alam) हिने कर्णधार निगर सुलताना जोती ( Nigar Sultana Joty) हिच्यावर गंभीर आरोप केले आहे. ज्युनियर आहेस, अहे हिणवून निगरने कानाखाली मारल्याचा आरोप जहानाराने केला आहे. भारतात झालेल्या महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत हा प्रसंग घडला. बांगलादेश महिला संघाला साखळी फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला होता. या गंभीर आरोपानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ( BCB) स्पष्टिरकण देताना आरोप फेटाळून लावले आहेत..बांगलादेशमधील वृत्तपत्र 'कालेर कांथा' शी बोलताना आलमने दावा केला की, जोतीने ज्युनियर खेळाडूंना मारहाण केली. ३२ वर्षीय आलमने वर्ल्ड कप स्पर्धेतही असा प्रकार घडल्याचा दावा केला. यापूर्वी बांगलादेशच्या दुबई दौऱ्यातही तिने एका ज्युनियर खेळाडूला कानाखाली मारल्याचा दावा आलमने केला."हे काही नवीन नाही. जोती ज्युनियर्सना खूप मारहाण करते. या वर्ल्ड कपदरम्यानही ज्युनियर्सनी मला हे सांगितले. मी काही लोकांकडून ऐकले, 'काल मला मारहाण झाली.' दुबई दौऱ्यादरम्यानही तिने एका ज्युनियरला खोलीत बोलावले आणि तिला कानाखाली मारली," बांगलादेशसाठी ५२ वन डे आणि ८३ ट्वेंटी-२० सामने खेळणाऱ्या अनुभवी आलमने सांगितले. .Happy Birthday Virat Kohli : बर्थ डे आहे, भावाचा...! विराट कोहलीचे हे तीन रेकॉर्ड त्याला भारताचा सर्वोत्तम कर्णधार बनवतात....डिसेंबर २०२४ मध्ये बांगलादेशसाठी शेवटचा सामना खेळलेली वेगवान गोलंदाज आलमने स्वतःच्या हकालपट्टीबद्दलही उघडपणे सांगितले आणि असा आरोप केला की, बांगलादेश क्रिकेट सेटअपमध्ये खोलवर रुजलेल्या राजकारणामुळे अनेक खेळाडू बाजूला पडले आहेत. ."खरं तर, मी एकटी नाहीये. बांगलादेश संघातील प्रत्येकजण कमी-अधिक प्रमाणात या राजकारणाचा बळी ठऱला आहे. प्रत्येकाचे दुःख वेगळे आहे. इथे, एक-दोन लोकांनाच चांगल्या सुविधा. २०२१ मध्ये माझ्यासारख्या वरिष्ठ खेळाडूंना कोविडनंतरच्या शिबिरातून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली," असे आलम म्हणाली. .Vaibhav Suryavanshi : ९ चौकार, ४ षटकार... वैभवची ९३ धावांची वादळी खेळी; भारत अ संघात मिळाली संधी.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून मानसिक आरोग्यासाठी ब्रेक घेतल्यानंतर, आलम आता ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे राहते. तथापि, बांगलादेश बोर्डाने आलमने केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. हे वक्तव्य "जाणूनबुजून केलेले, वाईट हेतूने केलेले आणि अभिमानाने देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघाच्या आत्म्याला आणि आत्मविश्वासाला कमी लेखण्याच्या उद्देशाने केलेले" होते, असे बोर्डाने म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.