IPL 2026 : शुभमन गिलच्या संघातील स्टार खेळाडूची नको ती कृती, Viral Video ने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या... वादाला फुटले तोंड

IPL 2026 controversy Gujarat Titans Kagiso Rabada: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. गुजरात टायटन्सचा प्रमुख गोलंदाज कागिसो रबाडा हा सिगारेट फुकत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. गुजरात टायटन्स IPL 2026 मध्ये ६ सामन्यांत ३ विजय मिळवून तालिकेत सहाव्या क्रमांकावर आहे. कागिसोने संघासाठी यंदाच्या पर्वात चांगली कामगिरी केली आहे. .त्याने ६ सामन्यांत १० विकेट्स घेतल्या आहेत. पण, या व्हायरल व्हिडीओने कागिसोची डोकेदुखी वाढण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पण, हा व्हिडिओ नेमका केव्हाचा आहे आणि त्यात दिसतोय तो कागिसोच आहे, हे सांगणे जरा अवघडच आहे. मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यानंतरचा हा व्हिडीओ असल्याचा दावा केला जात आहे. कागिसोच्या अवतीभवती गुजरात टायटन्सचे बरेच खेळाडू दिसत आहेत. .मनोरंजक ड्रग्जसाठी केलेल्या चाचणीत पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर, साऊथ आफ्रिकन इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रग-फ्री स्पोर्टने २०२५ मध्ये रबाडावर क्रिकेटमधून एक महिन्याची बंदी घातली होती. या वेगवान गोलंदाजाला आयपीएल २०२५ हंगामाच्या मध्यातूनच सोडावी लागली आणि आपली बंदी पूर्ण केल्यानंतरच तो गुजरात टायटन्स संघात पुन्हा सामील झाला. .मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात गुजरात टायटन्सची ९९ धावांनी हार झाली. तिलक वर्माच्या नाबाद १०१ धावांच्या खेळीला नमन धीर ( ४५) याने दिलेल्या साथीच्या जोरावर मुंबईने १९९ धावांपर्यंत मजल मारली. कागिसोने या सामन्यात ३३ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. गुजरातचा वॉशिंग्टन सुंदर ( २६) याच्याशिवाय अन्य फलंदाजांनी निराश केले. अश्वनी कुमारने चार, तर अल्लाह गजनफर व मिचेल सँटनर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .दरम्यान, सोमवारी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सकडून गुजरात टायटन्सला ९९ धावांनी मोठा पराभव पत्करावा लागला. आयपीएल २०२२ चे विजेते आता शुक्रवारी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूचा सामना करतील, जिथे ते पुनरागमन करून आपला नेट रन रेट सुधारण्याचा प्रयत्न करतील. "एका मोठ्या पराभवामुळे संघाची ओळख ठरत नाही. एका मोठ्या स्पर्धेत प्रत्येक संघाचा एक सामना खराब जातोच," असे जीटी अष्टपैलू खेळाडू शाहरुख खानने आयएएनएसशी बोलताना सांगितले.