WPL 2026 : श्रेयांका पाटीलच्या ५ विकेट्स अन् RCB चा सलग तिसरा विजय; गुणतालिकेत Mumbai Indians ला बसला धक्का

WPL 2026 Points Table Shaken as RCB Beat GG : महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) संघाने आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवत सलग तिसरा विजय मिळवला. गुजरात जायंट्सविरुद्ध झालेल्या या सामन्यात श्रेयांका पाटील हिने भेदक गोलंदाजी करत ५ विकेट्स घेत सामन्याची दिशा बदलली. तिच्या या कामगिरीमुळे गुजरातचा डाव दबावाखाली आला.
Shreyanka Patil celebrates her five-wicket haul during RCB vs Gujarat Giants

Swadesh Ghanekar
Shreyanka Patil 5 wickets RCB vs Gujarat Giants WPL 2026: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली. गुजरात जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात RCB ने ३२ धावांनी विजय मिळवला आणि गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर झेप घेतली. मुंबई इंडियन्सचा संघ दुसऱ्या स्थानावर घसरला. बंगळुरूच्या विजयात श्रेयांका पाटीलसह रिचा घोष व राधा यादव या चमकल्या.

