WPL 2026 : श्रेयांका पाटीलच्या ५ विकेट्स अन् RCB चा सलग तिसरा विजय; गुणतालिकेत Mumbai Indians ला बसला धक्का

Shreyanka Patil 5 wickets RCB vs Gujarat Giants WPL 2026: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली. गुजरात जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात RCB ने ३२ धावांनी विजय मिळवला आणि गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर झेप घेतली. मुंबई इंडियन्सचा संघ दुसऱ्या स्थानावर घसरला. बंगळुरूच्या विजयात श्रेयांका पाटीलसह रिचा घोष व राधा यादव या चमकल्या..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद १८२ धावा केल्या. ग्रेस हॅरीस ( १७), स्मृती मानधना ( ५), दयालन हेमलथा ( ४) व गौतमी नाइक ( ९) या आघाडीच्या खेळाडूंना अपयश आले. त्यामुळे RCB ने ४३ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण, राधा यादव व रिचा घोष ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघींनी पाचव्या विकेटसाठी १०५ धावांची भागीदारी केली..रिचा घोष २८ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ४४ धावांवर बाद झाली. राधानेही ४७ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ६६ धावांची खेळी केली. नॅडीने डे क्लेर्कने १२ चेंडूंत २६ धावा कुटताना संघाला १८२ धावांपर्यंत पोहोचवले. गुजरात जायंट्सच्या सोफी डिव्हाइनने तीन, तर काश्वी गौतमने दोन विकेट्स घेतल्या..गुजरातच्या फलंदाजांनाही फार चांगली सुरुवात करता आली नाही. त्यांनीही ७० धावांत निम्मा संघ गमावला. भारती फुलमलीने ३९ आणि तनुजा कनवारने २१ धावांची खेळी करून संघर्ष केला, परंतु GG चा संघ १८.५ षटकांत १५० धावांत तंबूत परतला. श्रेयांकाने ३.५-०-२३-५ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. लॉरेने बेलनेही २९ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या..Women's Premier League Points tableसलग तीन विजयांमुळे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ ६ गुणांसह अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. मुंबई इंडियन्सला चारपैकी दोन सामने जिंकता आले आहेत आणि ते ४ गुण व ०.४६९ नेट रन रेटसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. गुजरात जायंट्सनेही चारपैकी दोन सामने जिंकले आहेत, परंतु त्यांचा नेट रन रेट हा -०.३१९ असा असल्याने ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. दिल्ली कॅपिटल्स व युपी वॉरियर्स हे प्रतेकी एका विजयासह अनुक्रमे चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर आहेत..