IND vs WI, T20I: श्रेयस अय्यरचे विक्रमी शतक! रोहित-सूर्यालाही जे जमलं नव्हतं, ते करून दाखवलंय

India vs West Indies 1st T20I: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध लखनौला झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात ८ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळला. यासह ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतील आहे. भारताच्या या विजयात कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) मोलाचा वाटा उचलला. त्याने नाबाद शतक (Century) ठोकले. यासह त्याने अनेक विक्रमही केले आहेत..IND vs WI, 1st T20I: कॅप्टन श्रेयस अय्यरचं वादळी शतक! भारताचा वेस्ट इंडिजवर ३२ चेंडू राखून दणदणीत विजय, मालिकेत आघाडी.या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा या दोन्ही सलामीवीरांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. पण नंतर ईशान किशनला साथीला घेत श्रेयस अय्यरने भारताचा डाव सावरलाच नाही, तर संघाला विजयापर्यंत नेले. ईशान फारसा लयीत नसला, तरी त्याने मैदानात उतरल्यापासून आक्रमक खेळणाऱ्या श्रेयसची खंबीरपणे साथ दिली. या दोघांनी नाबाद १३७ धावांची भागीदारी करत संघाला विजयापर्यंत पोहचवे. या भागीदारीमध्ये श्रेयसचे योगदान १०२ धावांचे होते. श्रेयसने या सामन्यात ४२ चेंडूत शतक केले, तर ४३ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह नाबाद १०२ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने १७२ धावांचे लक्ष्य १४.४ षटकातच पूर्ण केले..श्रेयस अय्यरचे विक्रमविक्रमी शतकश्रेयस अय्यर आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये शतक करणारा भारताचा केवळ तिसराच कर्णधार ठरला आहे. यापूर्वी रोहित शर्माने तीन शतके भारताचा टी२० कर्णधार म्हणून केली आहेत. तसेच सूर्यकुमार यादवने एकदा कर्णधार असताना शतक केले आहे. पण श्रेयस हा टी२० सामन्यात दुसऱ्या डावात म्हणजेच धावांचा पाठलाग करताना शतक करणारा भारताचा पहिलाच कर्णधार ठरला आहे. यापूर्वी असा पराक्रम कोणालाही करता आला नव्हता. यापूर्वी भारताचा कर्णधार म्हणून धावांचा पाठलाग करताना सर्वोच्च धावांची खेळी करण्याचा विक्रम विराट कोहलीच्या नावावर होता. त्याने २०१९ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध हैदराबादमध्ये नाबाद ९४ धावा केल्या होत्या.टी२० मध्ये शतक करणारे भारतीय कर्णधार(T20I hundreds by India captain)नाबाद १२१ धावा - रोहित शर्मा विरुद्ध अफगाणिस्तान, बंगळूर, २०२४११८ धावा - रोहित शर्मा विरुद्ध श्रीलंका, इंदोर, २०१७नाबाद १११ धावा - रोहित शर्मा विरुद्ध वेस्ट इंडिज, लखनौ, २०१८नाबाद १०२ धावा - श्रेयस अय्यर विरुद्ध वेस्ट इंडिज, लखनौ, २०२६१०० धावा - सूर्यकुमार यादव विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग, २०२३.याशिवाय श्रेयस हा टी२०मध्ये भारताकडून धावांचा पाठलाग करताना शतक करणारा चौथाच खेळाडू ठरला. यापूर्वी केएल राहुलने दोनदा असा पराक्रम केला आहे, तर सूर्यकुमार यादव आणि रोहित शर्मा यांनी प्रत्येकी एक वेळा धावांचा पाठलाग करताना शतक केले आहे.तसेच वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी२० क्रिकेटमध्ये शतक करणारा श्रेयस रोहित शर्मा आणि केएल राहुलनंतरचा तिसराच भारतीय फलंदाज आहे. रोहितने लखनौमध्येच २०१८ साली वेस्ट इंडिजविरुद्ध नाबाद १११ धावा केल्या होत्या. तसेच केएल राहुलने लॉडरहिल येथे २०१६ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ११० धावांची नाबाद खेळी केली होती..फाफ डू प्लेसिसला टाकलं मागेश्रेयस अय्यरने ४२ चेंडूत शतक केल्याने तो आता कसोटी खेळणाऱ्या देशांच्या कर्णधारांमध्ये सर्वात कमी डावात आंतरराष्ट्रीय टी२० शतक करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा कर्णधार ठरला आहे. त्याने फाफ डू प्लेसिसने कर्णधार म्हणून दक्षिण आफ्रिकेकडून वेस्ट इंडिजविरुद्ध २०१५ मध्ये टी२० सामन्यात ४६ चेंडूत केलेल्या शतकाच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. तसेच हॅरी ब्रुकची श्रेयस अय्यरने बरोबरी केली आहे.आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सर्वात कमी डावात शतक करणारे कर्णधार (कसोटी खेळणाऱ्या देशांमध्ये)(Fastest T20I 100s by captains from full-member teams)३३ चेंडू - सिकंदर रझा, झिम्बाब्वे विरुद्ध गांबिया, नैरोबी, २०२४३५ चेंडू - रोहित शर्मा, भारत विरुद्ध श्रीलंका, इंदूर, २०१७४२ चेंडू - हॅरी ब्रूक, इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका, साउथहॅम्प्टन, २०२६४२ चेंडू - श्रेयस अय्यर, भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज, लखनौ, २०२६४६ चेंडू - फॅफ डू प्लेसिस, दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज, जोहान्सबर्ग, २०१५.India T20 Squad : भुवनेश्वर कुमारचे ४ वर्षांनी पुनरागमन! न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.ईशान-श्रेयसची विक्रमी भागीदारीईशान आणि श्रेयस यांनी केलेली नाबाद १३७ धावांची भागीदारी ही आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये भारताकडून धावांचा पाठलाग करताना केलेली तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च भागीदारी ठरली आहे. त्यांच्यापुढे पहिल्या दोन्ही क्रमांकावर यशस्वी जैस्वाल आणि शुभमन गिल यांची जोडी आहे. या दोघांनी २०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध लॉडरहिलमध्ये १६५ धावांची भागीदारी केली होती, तर हरारमध्ये २०२४ साली झिम्बाब्वे विरुद्ध नाबाद १५६ धावांची भागीदारी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.