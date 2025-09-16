IND A vs AUS A: कॅप्टन श्रेयस अय्यरने गौतम गंभीरच्या 'लाडक्या'ला बाकावर बसवले; वेस्ट इंडिज मालिकेत संधी मिळणे अवघड झाले

भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ सामन्याला आजपासून सुरुवात झाली. भारत अ संघाचा प्लेइंग इलेव्हन अभिमन्यू इश्वरनपासून गुरनूर ब्रारपर्यंत अनुभवी व नवोदितांचा समावेश असलेला आहे.ऑस्ट्रेलिया अ ने सावध सुरुवात केली असून श्रेयसने चार वेगवेगळे गोलंदाज आजमावले आहेत..Windies Test Hopes In Doubt After Nitish Kumar Reddy : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातल्या चार दिवसीय दोन सामन्यांच्या पहिल्या सामन्याला आजपासून सुरुवात झाली. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्त्वाखाली हा संघ मैदानावर उतरला आणि त्यात प्लेइंग इलेव्हनमधून एक नाव गायब दिसल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले आहे. श्रेयसच्या या निर्णयाने त्या खेळाडूचे विंडीज मालिकेत खेळणे अशक्य होईल, अशी चर्चा आहे..इंग्लंड दौऱ्यावर खेळणाऱ्या अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डी याला भारत अ संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळालेली नाही. लखनौ येथे चार दिवसीय दोन सामने खेळवण्यात येणार आहेत आणि पहिल्या सामन्यात नितीशचे नाव नसल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले. पावसाच्या व्यत्ययामुळे हा सामना दोन तास उशीराने सुरू झाला आहे. नितीश हा पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि तरीही त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही..ब्रेक अप के बाद! हार्दिक पांड्याच्या आयुष्यात नवीन अभिनेत्री; Jasmin Walia सह नातं संपलं? Mahieka Sharma ची आयुष्यात एन्ट्री.नितीशने इंग्लंड लायन्सविरुद्धच्या सराव सामन्यात ५२ धावा केल्या होत्या आणि त्यानंतर त्याने कसोटी मालिकेत ३४, ४२, १,१, ३० व १३ अशी खेळी केली. त्याच मालिकेदरम्यान नितीशच्या गुडघ्याला दुखापत झाली आणि त्याने भारत अ संघातून पुनरागमन केले. पण, तो अजूनही पूर्णपणे बरा झालेला नाही, म्हणून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही, अशी शक्यता आहे. शनिवारी नितीशने सराव सत्रात साई सुदर्शन व इशान किशन यांना गोलंदाजी केली. .India A XI Vs Australia A: अभिमन्यू इश्वरन, साई सुदर्शन, एन जगदीशन, श्रेयस अय्यार, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, तनूष कोटियन, हर्ष दुबे, प्रसिद्ध कृष्ण, खलील अहमद, गुरनूर ब्रार.Asia Cup 2025 Super Four Scenario: भारतीय संघ पात्र, पाकिस्तानची बहिष्कारची धमकी; मग, उर्वरित ३ संघ कसे ठरणार?.दरम्यान, कॅम्बेल केल्लावे व सॅम कोन्टास यांनी ऑस्ट्रेलिया अ संघाला सावध सुरुवात करून देताना ९ षटकांत २७ धावा केल्या आहेत. या ९ षटकांत श्रेयसने चार गोलंदाज वापरले. प्रसिद्ध कृष्ण, खलील अहमद, गुरनूर ब्रार व तनुष कोटीयन यांच्याकडून गोलंदाजी करून घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.