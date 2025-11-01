Shreyas Iyer ला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज! नेमकं काय घडलं, भारतात कधी परतणार? BCCI ने दिले नवे अपडेट्स

श्रेयस अय्यरला सिडनीतील हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे. बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या प्लीहा फुटल्यामुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. सिडनी आणि भारतातील वैद्यकीय तज्ञांनी त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे सांगितले आहे..भारताचा स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यर गेल्या काही दिवसांपासून सिडनीमधील एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होता. पण आता त्याला जवळपास आठवड्याभरानंतर शनिवारी (१ नोव्हेंबर) हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला आहे. याबाबत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) माहिती दिली आहे. बीसीसीआयने त्याच्या प्रकृतीबाबतही अपडेट्स दिले आहेत..Shreyas Iyer ने दुखापतीनंतर पहिल्यांदा दिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, 'माझ्यासाठी प्रार्थना केल्याबद्दल...'.श्रेयस अय्यर गेल्या शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) सिडनीमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत खेळताना हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर ऍलेक्स कॅरीचा झेल घेताना डाव्या अंगावर पडला होता. त्यामुळे त्याला त्वरित हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. बीसीसीआने दिलेल्या ताज्या अपडेटनुसार तो पडल्यामुळे त्याची प्लीहा फुटली होती आणि अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. त्याची ही दुखापत लवकर ओळखण्यात आली आणि एका छोट्या शस्त्रक्रियेद्वारे त्याचा रक्तस्त्राव तात्काळ थांबवण्यात आला होता. त्यानंतर त्याच्यावर आवश्यक उपचार करण्यात आले..बीसीसीआयने पुढे सांगितले आहे की श्रेयस अय्यरची प्रकृती आता स्थिर असून तो बरा होत आहे. याशिवाय बीसीसीआयची मेडिकल टीम, सिडनी आणि भारतातील वैद्यकिय तज्ञ त्याच्या प्रकृतीत झालेल्या सुधारणेबाबत आनंदी आहेत. त्याला आज (१ नोव्हेंबर) हॉस्पिटलमधून सोडण्यात आले आहे..याशिवाय बीसीसीआयने सिडनीमधील डॉक्टर कौरोश हंघिगी आणि त्यांच्या टीमचे आभार मानले आहे. तसेच भारतातील डॉक्टर दिनशॉ परडीवाला यांचेही आभार मानले आहेत. या सर्वांनी श्रेयस अय्यरला सर्वोत्तम उपचार मिळतील याची काळजी घेतली असल्याचे बीसीसीआयने म्हटले. याशिवाय श्रेयस अद्यापही काही दिवस सिडनीतच थांबेल. ज्यावेळी त्याला प्रवासासाठी डॉक्टरांकडून परवानगी मिळेल, त्यावेळी तो भारतात परतेल, असंही बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे..Shreyas Iyer च्या जीवाला होता धोका, BCCI च्या मेडिकलने टीमने वेळीच पावलं उचलली नसती, तर....दरम्यान, यामुळे आता श्रेयस अय्यर आगमी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर होण्याची शक्यता वाढली आहे. ही मालिका ३० नोव्हेंबर रोजी सुरू होणार आहे. श्रेयस आता वनडे संघाचा उपकर्णधार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.