Cricket

Shreyas Iyer ला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज! नेमकं काय घडलं, भारतात कधी परतणार? BCCI ने दिले नवे अपडेट्स

Shreyas Iyer discharged from Sydney hospital: श्रेयस अय्यरला सिडनीतील हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला आहे. त्याला नेमकी काय दुखापत झाली होती आणि तो भारतात कधी परतणार, याबाबतही बीसीसीआयने अपडेट दिले आहेत.
Shreyas Iyer

Shreyas Iyer

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • श्रेयस अय्यरला सिडनीतील हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे.

  • बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या प्लीहा फुटल्यामुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता.

  • सिडनी आणि भारतातील वैद्यकीय तज्ञांनी त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे सांगितले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
discharged
shreyas iyer
cricket news today
Healthcare
hospital treatment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com