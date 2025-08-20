Asia Cup साठी श्रेयस अय्यरला डावलल्यानंतर अजित आगरकरसोबतचे जुने मतभेद पुन्हा चर्चेत; वाचा सविस्तर

आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात श्रेयस अय्यरला अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने स्थान न दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. श्रेयसची गेल्या दोन वर्षातील कामगिरी दमदार असूनही त्याला संघात न घेतल्याने अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यानंतर श्रेयसचे आगरकरसोबतचे जुने मतभेद पुन्हा चर्चेत आले आहेत..आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी मंगळावारी (१९ ऑगस्ट) भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली. मंगळवारी बीसीसीआयच्या मुख्यालयात अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीची बैठक झाली. यावेळी भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव देखील बैठकीसाठी उपस्थित होता. या बैठकीनंतर आगरकर आणि सूर्यकुमार यादव यांनी पत्रकार परिषदेत संघाची घोषणा केली. भारतीय संघाच्या घोषणेनंतर एक मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत राहिला, तो म्हणजे श्रेयस अय्यरला न मिळालेली संधी. अनेकांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले..Asia Cup : मी श्रेयस, यशस्वीच्या जागी असतो तर संघासाठी खेळणं सोडून...; R Ashwin कडून गौतम गंभीर अन् अजित आगरकरचा समाचार...श्रेयसची गेल्या दोन वर्षातील कामगिरी दमदार राहिली आहे. त्याने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने स्वत:ला सिद्ध केले आहे. असे असतानाही त्याला न निवडले गेल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. श्रेयसने गेल्या दोन वर्षात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेल्या सर्व महत्त्वाच्या स्पर्धा जिंकल्या आहेत. त्याच्याच नेतृत्वात २०२४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले होते. त्यानंतर त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्येही भारतासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. इतकेच नाही, तर आयपीएल २०२५ मध्येही त्याने पंजाब किंग्सचे नेतृत्व करताना ६०४ धावा ठोकल्या आणि संघाला उपविजेतेपदही मिळवून दिले होते. पण असे असतानाही त्याची इंग्लंड दौऱ्यातील कसोटी मालिकेसाठीही निवड झाली नाही आणि आता आगमी आशिया कपसाठीही भारतीय संघासाठी निवड झाली नाही..याबाबत नाराजी व्यक्त करताना माजी प्रशिक्षक अभिषेक नायरनेही निवड समितीवर टीका केली होती. तसेच श्रेयसला राखीव खेळाडूंमध्येही जागा न दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले होते. याशिवाय कदाचित तो बाकी खेळाडूंप्रमाणे कोणाला तरी आवडत नसावा असं म्हटलं होतं.त्यानंतर आता त्याला सातत्याने दुर्लक्षित केलं जात असल्याने बरीच चर्चा होत आहे. अशाच दोन महत्त्वाच्या घटनाबद्दलही सध्या चर्चा सुरू झाली आहे. अजित आगरकरने श्रेयसला संघातून वगळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीही दोनवेळा अशा घटना घडल्या आहेत. त्यांच्यात यापूर्वीही मतभेद झाल्याचे समोर आले आहे..मुंबई संघातूनही आगरकरने श्रेयसला वगळलेलं२०१८-१९ च्या सुमारास जेव्हा आगरकर मुंबई क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचा अध्यक्ष होता, त्यावेळी एकदा श्रेयस भारत अ संघाच्या न्यूझीलंड दौऱ्यावरून मोठा प्रवास करून परतला होता. तो या दौऱ्यामुळे थकल्याने त्याने छत्तीसगढविरुद्धचा रणजी सामना खेळण्यात नकार दिला. सामन्यासाठी तीनच दिवस होते. श्रेयसकडेही सामना न खेळण्याचे योग्य कारण होते. पण त्याचा संदेश मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या एका अधिकाऱ्यामार्फत आगरकरपर्यंत चुकीच्या पद्धतीने पोहचला. त्यामुळे आगरकर नाराज झाला आणि त्याने श्रेयसला संघातूनच वगळले. त्यावेळी श्रेयसकडूनही चूक झाली की त्याने थेट आगरकरशी बोलून झालेला गैरसमज दूर केला नाही..फुल राडा! रोहित शर्मा बाजूला बसलाय अन् Ajit Agarkar म्हणतात, तुम्ही शाळकरी मुलं नाही आहात, नियम हे....त्यानंतर काही वर्षांनी २०२३-२४ हंगामा दरम्यान, जेव्हा इंग्लंड विरूद्धच्या कसोटी मालिकेतून श्रेयस बाहेर झाला, त्यावेळी तो रणजी ट्रॉफीच्या बडोद्याविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीत खेळला नव्हता. त्याला पाठीचा त्रास झाला होत होता. मात्र त्यावेळी तो एनसीएमध्ये गेला नव्हता. त्यामुळे त्याच्याबाबत अधिकृत अहवाल तिथून आला नाही. त्याने मुंबईतच कोलकाता नाईट रायडर्सचा प्रशिक्षक अभिषेक नायरसोबत सराव करून फिटनेस मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण तो एका सराव सत्रात ६० चेंडूंपेक्षा अधिक खेळू शकत नव्हता. मात्र त्यावेळीही गैरसमज झाला. यावेळी आगरकर भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचा अध्यक्ष होता. मात्र त्याला योग्य माहिती कदचित मिळाली नाही आणि त्याने श्रेयसला बीसीसीआयच्या वार्षिक कराराच्या यादीतूनच वगळले.दरम्यान, आता श्रेयस पुन्हा दुर्लक्षित केले जात असल्याने हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. मात्र, हे सध्या तरी मीडिया रिपोर्ट्स आहेत. याबाबत कधीही कोणाकडून अधिकृत भाष्य करण्यात आलेलं नाही..FAQs१: श्रेयस अय्यरला आशिया कप २०२५ संघात का निवडले नाही?➤ श्रेयस अय्यरला वगळण्यामागील अधिकृत कारण सांगितले गेले नाही, पण त्याच्या निवडीबाबत अनेक वाद आणि मतभेद समोर आले आहेत.(Why was Shreyas Iyer not selected in Asia Cup 2025 squad?)२: श्रेयस अय्यर आणि अजित आगरकर यांच्यात मतभेद कधी सुरू झाले?➤ २०१८-१९ च्या रणजी हंगामात गैरसमज झाल्यापासून दोघांमध्ये तणाव सुरू झाला, असे काही रिपोर्ट्स सांगतात.(When did the conflict between Shreyas Iyer and Ajit Agarkar start?)३: श्रेयस अय्यरने आयपीएल २०२५ मध्ये कशी कामगिरी केली होती?➤ आयपीएल २०२५ मध्ये श्रेयस अय्यरने पंजाब किंग्ससाठी ६०४ धावा ठोकल्या आणि संघाला उपविजेतेपद मिळवून दिले.(How was Shreyas Iyer’s performance in IPL 2025?)४: श्रेयस अय्यरला आशिया कपमधून वगळल्याबद्दल माजी प्रशिक्षक अभिषेक नायरने काय म्हटलं?➤ अभिषेक नायरने निवड समितीवर टीका करत श्रेयसला संधी न दिल्याने अन्याय झाल्याचं म्हटलं.(What did Abhishek Nayar say about Shreyas Iyer’s exclusion?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 