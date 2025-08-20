Cricket

Asia Cup साठी श्रेयस अय्यरला डावलल्यानंतर अजित आगरकरसोबतचे जुने मतभेद पुन्हा चर्चेत; वाचा सविस्तर

Shreyas Iyer - Ajit Agarkar Controversy: श्रेयस अय्यरला आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात स्थान देण्यात आले नाही. अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्याला वगळल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांच्यातील जुने मतभेद पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
  • आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात श्रेयस अय्यरला अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने स्थान न दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

  • श्रेयसची गेल्या दोन वर्षातील कामगिरी दमदार असूनही त्याला संघात न घेतल्याने अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

  • यानंतर श्रेयसचे आगरकरसोबतचे जुने मतभेद पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

