IND vs NZ : तिलक वर्माच्या जागी T20 संघात कोणाला मिळणार संधी? ऋतुराज गायकवाडसह मुंबईकर फलंदाज शर्यतीत, कोण मारणार बाजी?

Tilak Varma surgery impact on T20 World Cup: तिलक वर्माच्या दुखापतीमुळे भारताच्या ट्वेंटी-२० संघातील समीकरणे पुन्हा एकदा बदलली आहेत. पोटाच्या दुखापतीवर शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे तिलक वर्माला सावरण्यास किमान ३ ते ४ आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो.
Shreyas Iyer selection chances after Tilak Varma injury: भारताचा मधल्या फळीतील फलंदाज तिलक वर्मा याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे आणि तो ३-४ आठवडे क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहणार आहे. याचा अर्थ तो न्यूझीलंडविरुद्ध २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे त्याच्या जागी ट्वेंटी-२० मालिकेत आता कोणाला संधी मिळेल, याची उत्सुकता लागली आहे.

