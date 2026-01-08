IND vs NZ : तिलक वर्माच्या जागी T20 संघात कोणाला मिळणार संधी? ऋतुराज गायकवाडसह मुंबईकर फलंदाज शर्यतीत, कोण मारणार बाजी?

Shreyas Iyer selection chances after Tilak Varma injury: भारताचा मधल्या फळीतील फलंदाज तिलक वर्मा याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे आणि तो ३-४ आठवडे क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहणार आहे. याचा अर्थ तो न्यूझीलंडविरुद्ध २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे त्याच्या जागी ट्वेंटी-२० मालिकेत आता कोणाला संधी मिळेल, याची उत्सुकता लागली आहे. .तिलक वर्मा हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघाचा सदस्य आहे आणि तो वेळेत बरा न झाल्यास, टीम इंडियाची चिंता वाढू शकतो. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा होणार आहे. त्याआधी भारतीय संघ पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. TOI ने दिलेल्या वृत्तानुसार तिलक राजकोट येथे विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत हैदराबादविरुद्ध खेळत होता आणि तेव्हा त्याच्या पोटात दुखू लागले..T20 World Cup : शुभमन गिलची भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात होणार एन्ट्री? पडद्यामागून घडल्या बऱ्याच घडामोडी, BCCI म्हणते....'त्याला तातडीने येथील गोकुळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले आणि जिथे स्कॅनमध्ये त्याला टेस्टिक्युलर टॉर्शन झाल्याचे निदान झाले आणि डॉक्टरांनी त्वरित शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला. त्यानंतर तिलकवर काल यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून, आता त्याची प्रकृती ठीक आहे. त्याला आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला जाईल," असे तिलकच्या उपचारांचा पाठपुरावा करणारे सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष जयदेव शाह यांनी सांगितले..तिलकने आशिया चषक फायनलमध्ये भारताच्या विजयात महत्त्वाची खेळी केली होती. त्याने भारतासाठी ४० ट्वेंटी-२० सामन्यांत २ शतकं व ६ अर्धशतकांसह ११८३ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे त्याचे ट्वेंटी-२० संघात असणे महत्त्वाचे आहे. पण, न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपाठोपाठ तो जर वर्ल्ड कपला मुकल्यास कर्णधार सूर्यकुमार यादवची डोकेदुखी वाढू शकते. अशा परिस्थितीत श्रेयस अय्यर ट्वेंटी-२० संघात परतू शतको. तो डिसेंबर २०२३ मध्ये भारताकडून शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता..श्रेयसने आयपीएल २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सचे नेतृत्व करताना ५०.३३ च्या सरासरीने ६०४ धावा चोपून संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवले होते. त्याला आता बीसीसीआयने तंदुरुस्त घोषित केले आहे आणि तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून संघात पुनरागमन करतोय. भारताकडून ५१ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने ११०४ धावा केल्या आहेत आणि तो तिलकच्या अनुपस्थितीत मधल्या फळीत सक्षम पर्याय ठरू शकतो. या शर्यतीत ऋतुराज गायकवाडही आहे. त्याने भारतासाठी २३ ट्वेंटी-२०त १ शतक व ४ अर्धशतकांसह ६३३ धावा केल्या आहेत. सध्याच्या घडीला श्रेयसचे पारडे जड आहे. .India T20 World Cup 2026 Group Stage Schedule:७ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध अमेरिका, वानखेडे स्टेडियम, मुंबई१२ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नामिबाया, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो१८ फेब्रवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नेदरलँड्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबादIndia Squad for T20I World Cup : सूर्यकुमार यादव ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल ( उप कर्णधार) , रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन ( यष्टीरक्षक), इशान किशन ( यष्टिरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.