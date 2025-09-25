Breaking : Shreyas Iyer ची वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतून माघार; सहा महिन्यासाठी ब्रेक, BCCI चं महत्त्वाचं स्टेटमेंट

Shreyas Iyer six-month break from red-ball cricket 2025 : भारताचा मधल्या फळीतील फलंदाज श्रेयस अय्यर हा IND vs WI कसोटी मालिकेत खेळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बीसीसीआयने आज ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांसाठीचा भारत अ संघ जाहीर केला. त्याचे नेतृत्व श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आले आहे, पण या निवेदनाच्या शेवटी महत्त्वाचे अपडेट्सही दिल्या गेल्या आहेत. श्रेयस अय्यर पुढील सहा महिने रेड बॉल क्रिकेट ( कसोटी क्रिकेट) पासून दूर राहणार असल्याचे बीसीसीआयने जाहीर केले..ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या चार दिवसीय दोन सामन्यांसाठीच्या भारत अ संघाचे कर्णधारपदही श्रेयस अय्यरकडे होते. पहिल्या सामन्यात त्याने नेतृत्व करताना फक्त ८ धावा केल्या. त्यानंतर त्याने दुसऱ्या सामन्यातून माघार घेतली. त्याने पाठीच्या दुखापतीमुळे या सामन्यात खेळू शकणार नसल्याचे बीसीसीआयला कळवल्याचे वृत्त काल 'सकाळ' ने दिले होते..IND A Squad vs AUS A : श्रेयस अय्यर वन डे संघाचे नेतृत्व करणार, अजित आगरकरचा निर्णय; ऑस्ट्रेलियाला भिडण्यासाठी सज्ज.बीसीसीआयने आज श्रेयसच्या माघारीमागचं कारण सांगितले. त्यांनी निवेदताना लिहिले की, पुढील सहा महिने रेड बॉल क्रिकेट खेळणार नसल्याचे श्रेयस अय्यरने बीसीसीआयला कळवले आहे. यूकेमध्ये त्याच्या पाठीची शस्त्रक्रिया झाली होती आणि त्यानंतर त्यांनी पुनर्वसनात चांगली प्रगती केली होती. मात्र, अलीकडे झालेल्या सामन्यांमध्ये खेळताना त्याला वारंवार पाठदुखीचा त्रास झाला आणि कडकपणा जाणवू लागला आहे. त्यामुळे या कालावधीत तो फिटनेसवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. त्याच्या या निर्णयामुळे त्याची इराणी कपसाठी निवड करण्यात आलेली नाही..श्रेयस अय्यर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये शेवटचा कसोटी सामना खेळलो होता. त्याने १४ कसोटी सामने खेळले आहेत आणि त्यात त्याने ३६.८६च्या सरासरीने ८११ धावा केल्या आहेत..शेष भारताचा संघ (इराणी चषक): रजत पाटीदार (कर्णधार), अभिमन्यू ईश्वरन, आर्यन जुयाल, ऋतुराज गायकवाड ( उपकर्णधार), यश धुल, शेख रशीद, इशान किशन, तनुष कोटियन, मानव सुतार, गुरनूर ब्रार, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, सारांश जैन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.