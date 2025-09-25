Cricket

Breaking : Shreyas Iyer ची वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतून माघार; सहा महिन्यासाठी ब्रेक, BCCI चं महत्त्वाचं स्टेटमेंट

BCCI Reveals Reason Behind Shreyas Iyer's Red-Ball Break : भारतीय फलंदाज श्रेयस अय्यर याने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून माघार घेतली असून त्याने पुढील सहा महिन्यांसाठी कसोटी क्रिकेटपासून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीसीसीआयने यासंदर्भात अधिकृत निवेदन जारी केले आहे.
Shreyas Iyer has informed BCCI about his six-month break from red-ball cricket

Shreyas Iyer has informed BCCI about his six-month break from red-ball cricket

Shreyas Iyer six-month break from red-ball cricket 2025 : भारताचा मधल्या फळीतील फलंदाज श्रेयस अय्यर हा IND vs WI कसोटी मालिकेत खेळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बीसीसीआयने आज ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांसाठीचा भारत अ संघ जाहीर केला. त्याचे नेतृत्व श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आले आहे, पण या निवेदनाच्या शेवटी महत्त्वाचे अपडेट्सही दिल्या गेल्या आहेत. श्रेयस अय्यर पुढील सहा महिने रेड बॉल क्रिकेट ( कसोटी क्रिकेट) पासून दूर राहणार असल्याचे बीसीसीआयने जाहीर केले.

