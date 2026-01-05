IND vs NZ : ऋतुराज गायकवाड न्यूझीलंडविरुद्ध वन डे मालिकेत खेळू शकणार; BCCI च्या एका अपडेट्सने चित्र बदलणार, श्रेयस अय्यर...

Shreyas Iyer impact on Ruturaj Gaikwad selection: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे सामन्यात ऋतुराज गायकवाडने त्याचे पहिले शतक झळकावले. पण, तरीही न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघात त्याची निवड झाली नाही. मात्र, त्याचे संघात पुनरागमनाचे सर्व दरवाजे बंद झालेले नाहीत, अजूनही आशा कायम आहेत. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) दोन दिवसापूर्वी जाहीर केलेल्या वन डे मालिकेसाठीच्या संघातून ऋतुराजला ( Ruturaj Gaikwad Dropped) वगळले. उप कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या पुनरागमनामुळे बोर्डाला ऋतुराजला संघाबाहेर करावे लागले..बीसीसीआयने संघ जाहीर करताना श्रेयसच्या नावाचा समावेश केला असला तरी त्याचे खेळणे अद्याप निश्चित नसल्याचे संकेतही दिले. BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सने ( CoE) श्रेयसला तंदुरुस्त जाहीर केल्यानंतरच त्याचे खेळणे निश्चित होईल. क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार भारताच्या वन डे संघाचा उप कर्णधाराचे वडोदरा सामन्यात खेळणे ९९% निश्चित आहे. ११ जानेवारीला हा सामना होणार आहे. पण, १ % ने ऋतुराजच्या आशा अजूनही जीवंत आहेत..Ruturaj Gaikwad चा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये षटकारांचा विश्वविक्रम; आजपर्यंत कोणालाच जे जमलं नव्हतं, ते करून दाखवलं.श्रेयसचा Vijay Hazare Trophy स्पर्धेसाठी मुंबईच्या संघात समावेश केला गेला आहे. त्याच्यासोबत शिवम दुबे व सूर्यकुमार यादव हेही संघात आहेत. श्रेयस मुंबईकडून साखळी फेरीतील शेवटचे दोन सामने खेळण्याची शक्यता आहे. १०० षटकं खेळल्यानंतर श्रेयसचं शरीर त्याला कसं साथ देतंय, हे पाहणे उत्सुकतेचं आहे.'तो पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे. पहिल्या वन डे सामन्यासाठी तो ९९ % उपलब्ध आहे. पण, १०० षटकानंतर त्याचं शरीर काय संकेत देतं, हा १ टक्क्याचा भाग CoE साठी महत्त्वाचा आहे. विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील त्याच्या कामगिरीवर सर्व काही अवलंबून आहे,'असे बीसीसीआयच्या सूत्राने क्रिकबजला सांगितले..या सामन्यांमध्ये श्रेयसला पुन्हा दुखापत झाली किंवा तो खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरूस्त नसल्याचे आढळल्यास वैद्यकिय टीम त्याला मालिकेतून माघार घेण्यास सांगू शकते. अशा परिस्थितीत ऋतुराजला पुन्हा संधी मिळू शकते. बीसीसीआयने त्याला पर्याय म्हणून ठेवले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत श्रेयसच्या जागी तिलक वर्माच्या पुढे ऋतुराजला चौथ्या क्रमांकावर खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्याने त्याचं सोनं केलं.दोन वर्षानंतर त्याने वन डे संघात पुनरागमन करताना चांगली कामगिरी केली. VHT स्पर्धेतही त्याने सातत्याने धावा केल्या आहेत. उत्तराखंडविरुद्ध त्याने १२४ धावांची खेळी केली, तर मुंबईविरुद्ध त्याने ६६ धावा केल्या..T20 World Cup 2026 तोंडावर असताना बांगलादेशचा भारतात खेळायला येण्यास नकार! ICC कडे नेमकी काय केली विनंती? वाचा.India’s ODI squad for New Zealand series - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर*, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रिषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल.Note: * श्रेयस अय्यरचे खेळणे हे बीसीसीआयच्या CoE च्या फिटनेस रिपोर्टवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.