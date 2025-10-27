Cricket

Shreyas Iyer Injury Update: श्रेयसला ICU मध्ये हलवलं; बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे झालाय आंतरिक रक्तस्राव, डॉक्टर म्हणतायेत...

Shreyas Iyer latest health update from Sydney hospital:भारतीय संघाचा वन डे उपकर्णधार श्रेयस अय्यर सध्या सिडनीतील रुग्णालयात उपचाराखाली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान झालेल्या बरगडीच्या दुखापतीमुळे त्याच्या शरीरात आंतरिक रक्तस्राव झाल्याचं वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट झालं आहे.
Shreyas Iyer under medical supervision in Sydney after rib cage injury

Shreyas Iyer under medical supervision in Sydney after rib cage injury

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Shreyas Iyer rib cage internal bleeding details: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात झेल घेताना बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे भारताचा उप कर्णधार श्रेयस अय्यर याला मैदान सोडावे लागले होते. त्यानंतर त्याला तातडीने सिडनी येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले होते. आता त्याच्या दुखापतीचे महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आल्या आहेत आणि उप कर्णधाराला ICU मध्ये दाखल केले गेले आहे. त्याला पुढील ५-७ दिवस वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
ind vs aus matches
shreyas iyer
cricket news today
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com