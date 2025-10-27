Shreyas Iyer Injury Update: श्रेयसला ICU मध्ये हलवलं; बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे झालाय आंतरिक रक्तस्राव, डॉक्टर म्हणतायेत...

Shreyas Iyer rib cage internal bleeding details: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात झेल घेताना बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे भारताचा उप कर्णधार श्रेयस अय्यर याला मैदान सोडावे लागले होते. त्यानंतर त्याला तातडीने सिडनी येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले होते. आता त्याच्या दुखापतीचे महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आल्या आहेत आणि उप कर्णधाराला ICU मध्ये दाखल केले गेले आहे. त्याला पुढील ५-७ दिवस वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार आहे..सिडनीमध्ये झालेल्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात भारताने विजय मिळवून मालिकेचा शेवट गोड केला. या लढतीत प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाने तीन विकेट्स गमावल्यानंतर मॅथ्यू रेनशॉ आणि ऍलेक्स कॅरी यांनी अर्धशतकी भागीदारी केली होती, पण ३४ व्या षटकात हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर कॅरीने मोठा शॉट खेळला. श्रेयस बॅकवर्ड पाँइंटपासून मागे धावत आला आणि त्याने हवेत सूर मारत झेल घेतला. मात्र हा झेल घेताना त्याच्या बरगड्यांना प्रचंड वेदना झाल्या होत्या. भारतीय संघाच्या फिजिओने त्याला मैदानातून बाहेर नेले होते..BCCI ने सांगितले होते की, श्रेयसला हॉस्पिटलमध्ये पुढील तपासणीसाठी नेण्यात आले आहे. त्याच्यासोबत बीसीसीआयचे वैद्यकिय टीममधील सदस्य आहेत. तसेच ऑस्ट्रेलियातील त्याचे काही मित्रही त्याच्यासोबत असतील..पण, PTI ने दिलेल्या ताज्या अपडेट्सनुसार, श्रेयस अय्यर सध्या सिडनीतील रुग्णालयात दाखल आहे. वैद्यकीय तपासणीत त्याच्या छातीच्या बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे आंतरिक रक्तस्राव (internal bleeding) झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सावधगिरीचा उपाय म्हणून त्याला तत्काळ आयसीयू (Intensive Care Unit) मध्ये ठेवण्यात आलं आहे. डॉक्टरांच्या मते, श्रेयसला पुढील ५ ते ७ दिवसांपर्यंत रुग्णालयात उपचारासाठी राहावं लागेल..Prithvi Shaw : १८ चेंडूंत ७२ धावा… पृथ्वीचे वादळी शतक, Ranji Trophy स्पर्धेच्या इतिहासातील सहावी वेगवान Century.ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान त्याच्या फिटनेसवर टीम मॅनेजमेंट आणि वैद्यकीय पथक बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, श्रेयस अय्यर तीन आठवडे तरी क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहणार आहे आणि तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेला मुकण्याची शक्यता बळावली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.