IND vs JPN, T20I: जपानने भारतीय संघाचा धूर काढला! श्रेयसचा संघ अवघ्या २ धावांनी जिंकला, फलंदाज गंडले, गोलंदाजही रडले

India won by 2 runs over Japan: भारत विरुद्ध जपान पुरुष संघांमध्ये एकमेव टी२० सामना मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राऊंडवर झाला. अत्यंत रोमांचक झालेल्या या सामन्यात भारताने फक्त २ धावांनी विजय मिळवला. भारताने पहिल्यांदाच जपानमध्ये खेळताना हा विजय मिळवला. त्यामुळे हा विजय खास ठरला. भारत आणि जपान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे होत असल्यामुळे आयोजित करण्यात आलेल्या या सामन्याला सुझुकी कप असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र सानोमध्ये मंगळवारी पाऊस झाल्याने हा सामना ५-५ षटकांचाच करण्यात आला होता. .IND vs JPN, Playing XI: जसप्रीत बुमराह संघाबाहेर, वैभव सूर्यवंशीला मिळाली का संधी? पावसामुळे किती ओव्हरची होणार मॅच?.या सामन्यात भारताने ५ षटकात जपानसमोर ३३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना जपानला ५ षटकात ३ बाद ३० धावाच करता आल्या.या सामन्यात श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. ५-५ षटकांच्या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेणारा श्रेयस पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमधील पहिलाच कर्णधार ठरला आहे..भारतीय फलंदाजांची निराशादरम्यान, प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाची सुरुवात अत्यंत खराब झाली होती. भारताने पहिल्या दोन षटकातच दोन्ही सलामीवीरांना गमावले. पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर स्ट्राईकवर आलेल्या अभिषेक शर्माला १७ वर्षांच्या चार्ली हारा-हिंजे याने शोमा सुगाया-स्लॅटरच्या हातून झेलबाद केले. अभिषेक भोपळाही फोडता आलेला नाही. दुसऱ्या षटकात संजू सॅमसनलाही इब्राहिम ताकाहाशीने ९ धावांवरच बाद केले. .इतकंच नाही, तर इशान किशनही ३ धावांवरच माघरी परतला. त्याला बेंजामिन इटो-डेव्हिसने ३ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे ३ षटकात ३ बाद १४ धावा अशी बिकट अवस्था भारतीय संघाची झाली होती. पण अखेरच्या दोन षटकात श्रेयस अय्यरने डाव सांभाळला, पण तो शेवटचा एक चेंडू बाकी असताना बाद झाला. त्याला चार्ली हारा-हिंजेनेच १२ चेंडूत १६ धावांवर बाद केले. त्यामुळे भारताला ५ षटकात ४ बाद ३२ धावा करता आल्या होत्या. तिलक वर्मा १ धावेवर नाबाद राहिला. भारताकडून ३० चेंडूत फक्त दोन चौकार मारले गेले. तसेच एकही षटकात भारतीय फळंदाजांना मारता आला नाही. .IND vs JPN, T20I: भारत-जपानमधील ऐतिहासिक क्रिकेट सामन्यावर पडणार पावसाचं पाणी? नव्या ठिकाणी खेळण्यास टीम इंडिया सज्ज.गोलंदाजांनी मिळवून दिला विजयभारतीय फलंदाजांची निराशाजनक कामगिरी राहिली असली, तरी गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली आहे. पहिल्या षटकात लछलान यामामोटो-लेकला १ धावेवर इशान किशनने धावबाद केले. त्याच्या पुढच्याच षटकात वॉशिंग्टन सुंदरने रवी बिश्नोईच्या हातून इब्राहिम ताकाहाशीला ४ धावांवर झेलबाद करत माघारी धाडले.परंतु तिसऱ्या षटकात रवी बिश्नोईच्या गोलंदाजीवर १० धावा निघाल्या. कर्णधार केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंगने आक्रमक खेळ केला. पण त्याला चौथ्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदरने १२ धावांवर बाद केले. त्यामुळे ६ चेंडूत ८ धावा असे जपानसमोर समीकरण होते. पण अखेर अक्षर पटेलने ५ धावाच दिल्या. त्यामुळे भारताने हा सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.