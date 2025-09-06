मोठी घोषणा! Shreyas Iyer च्या गळ्यात कर्णधारपदाची माळ; १९७ धावा करणाऱ्या यष्टिरक्षकालाही मिळाली संधी

भारत अ संघ सप्टेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध दोन चार दिवसीय व तीन वन डे सामने खेळणार आहे.इंग्लंड दौरा आणि आशिया कपमधून वगळलेला श्रेयस अय्यर भारत अ संघाचा कर्णधार ठरला आहे.पहिला सामना १६ सप्टेंबरला लखनौ येथे, तर दुसरा २३ सप्टेंबरला होणार आहे. .India A vs Australia A 2025 squad announcement details : भारतीय संघ पुढील महिन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेच्या तयारीला टीम इंडियाने सुरुवात केली आहे आणि ज्या खेळाडूंची आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवड झालेली नाही, त्यांना तयारीसाठी संधी दिली आहे. .भारत अ संघ सप्टेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध दोन चार दिवसीय आणि ३ वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघाच्या भारत दौऱ्यातील दोन चार दिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली आहे..Asia Cup 2025 : भारत, पाकिस्तानसह सर्व ८ संघ जाहीर; कोणती टीम तगडी, कुठे Live पाहता येणार? सामन्यांच्या वेळेत झाला बदल.इंग्लंड दौरा आणि आशिया चषक स्पर्धेच्या संघातून वगळल्या श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर भारत अ संघाच्या कर्णधारपदाची माळ सोपवण्यात आली आहे. १६ सप्टेंबरला पहिला सामना लखनौ येथे खेळवला जाणार आहे आणि त्यानंतर २३ सप्टेंबरला दुसरा सामना होईल. सध्यातरी बीसीसीआयने या दोन सामन्यांसाठीच संघ जाहीर केला आहे. ३० सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर या कालावधीत तीन वन डे सामने कानपूर येथे खेळवण्यात येणार आहेत..भारताचा संघ - श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिमन्यू इश्वरन, एन जगदीशन ( यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल ( उप कर्णधार व यष्टीरक्षक), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बदोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटीयन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, खलिल अहमद, मानव सुतार, यश ठाकूर. .अजित आगरकरसमोर पठ्ठ्याची १९७ धावांची खेळी; रिषभ पंतला 'बदली' खेळाडू म्हणून आला अन् पक्की करू पाहतोय टीम इंडियातील जागा.लोकेश राहुल व मोहम्मद सिराज यांची दुसऱ्या सामन्यासाठी संघात निवड केली जाणार आहे. त्यांच्या एन्ट्रीने दोन खेळाडूंना बाहेर जावे लागेल आणि त्याची घोषणा नंतर केली जाईल. भारतीय संघ ऑक्टोबरमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध घरच्या मैदानावर दोन कसोटी सामने खेळणार आहे आणि ती त्याचीच तयारी असल्याचे बोलले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.