Cricket

मोठी घोषणा! Shreyas Iyer च्या गळ्यात कर्णधारपदाची माळ; १९७ धावा करणाऱ्या यष्टिरक्षकालाही मिळाली संधी

Shreyas Iyer India A captain for multi-day matches : भारत अ संघासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. श्रेयस अय्यरला ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या दोन बहुदिवसीय सामन्यांसाठी कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, केएल राहुल आणि मोहम्मद सिराज पहिला सामना खेळणार नाहीत.
Shreyas Iyer
Shreyas IyerSakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • भारत अ संघ सप्टेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध दोन चार दिवसीय व तीन वन डे सामने खेळणार आहे.

  • इंग्लंड दौरा आणि आशिया कपमधून वगळलेला श्रेयस अय्यर भारत अ संघाचा कर्णधार ठरला आहे.

  • पहिला सामना १६ सप्टेंबरला लखनौ येथे, तर दुसरा २३ सप्टेंबरला होणार आहे.

India A vs Australia A 2025 squad announcement details : भारतीय संघ पुढील महिन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेच्या तयारीला टीम इंडियाने सुरुवात केली आहे आणि ज्या खेळाडूंची आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवड झालेली नाही, त्यांना तयारीसाठी संधी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket News
Team India
ind vs aus
team india players
shreyas iyer
Team India Squad
India vs Australia A cricket match
Shreyas Iyer performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com