Team India: करुण नायरसाठी कसोटी संघाचे दरवाजे होणार बंद? श्रेयस अय्यरबाबत 'तो' निर्णय घेत BCCI ने दिले मोठे संकेत

श्रेयस अय्यरला भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद मिळाल्याने त्याच्या कसोटी पुनरागमनाच्या शक्यता वाढल्या आहेत. करुण नायरसाठी मात्र दरवाजे बंद होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आकाश चोप्राच्या मते, श्रेयसला आगामी कसोटी मालिकांसाठी संधी मिळू शकते, तर करुणला पुनरागमनाची संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे..भारताचा फलंदाज श्रेयस अय्यर गेल्या काही दिवसात क्रिकेट वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याला आधी आशिया कपमधून वगळल्याने निवड समितीवर बरीच टीका झाली होती. अशातच आता त्याला भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद देण्यात आले आहे. त्याला आगामी ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या प्रथम श्रेणी सामन्यांसाठी ही जबाबदारी देण्यात आली आली आहे. त्यामुळे आता त्याच्यासाठी कसोटीत पुनरागमनाचा मार्ग जवळपास खुला झाल्याचे मत आकाश चोप्राने व्यक्त केले आहे..मोठी घोषणा! Shreyas Iyer च्या गळ्यात कर्णधारपदाची माळ; १९७ धावा करणाऱ्या यष्टिरक्षकालाही मिळाली संधी.श्रेयस फेब्रुवारी २०२४ नंतर भारतासाठी कसोटी क्रिकेट खेळलेला नाही. चांगल्या फॉर्ममध्ये असतानाही त्याला इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवडण्यात आलं नव्हतं. पण आता त्याला अचानक भारत अ संघाचे कर्णधारपद दिल्याने बीसीसीआय त्याचा कसोटीसाठीही विचार करत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्याच्याबाबत बोलताना आकाश चोप्राने म्हटले आहे की करुण नायरसाठी मात्र आता दरवाजे पूर्णपणे बंद झाल्याचे चिन्ह आहेत. नायरला ८ वर्षांनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाची संधी इंग्लंड दौऱ्यात मिळाली होती. पण त्याला ८ डावात २०५ धावाच करता आल्या, ज्यात एकाच अर्धशतकाचा समावेश आहे..आकाश चोप्रा त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या प्रथम श्रेणी सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यर भारतीय अ संघाचा कर्णधार आहे. ध्रुव जुरेल उपकर्णधार आहे. यापूर्वी अभिमन्यू ईश्वरन कर्णधार असायचा. पण आता गोष्टी बदलल्या आहेत.''तो संघाचा अजूनही भाग आहे, पण कर्णधार नाही. जर तुम्ही गेल्या काही दौऱ्यांकडे पाहिले, तर लक्षात येईल की नेहमीच नवीन कर्णधार होते. गेल्या काही काळातील नेतृत्वपद हे संगीत खुर्चीसारखं झालं आहे.'.आकाश चोप्रा पुढे म्हणाला, 'श्रेयस अय्यरला कर्णधार का करण्यात आले? कारण कसोटीतील तिसऱ्या आणि सहाव्या क्रमांकाची जागा अद्यापही खुली आहे. साई सुदर्शन आणि ईश्वरन दोघेही संघात आहेत, पण करुण नायरला संधी दिलेली नाही. हा मोठा निर्णय आहे. कारण करुणने दुसरी संधी मागितली होती आणि त्याला ती दिली. पण त्याची कामगिरी ठीक-ठाक राहिली. त्याची फळंदाजी क्रमवारीही बदलण्यात आली. मला वाटत होतं की करुण नायरला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी संधी मिळेल.''दुर्दैवाने, करुण नायर पुढे खेळू शकेल, असं दिसत नाही. तो उपलब्ध होता, फिट होता, पण त्याला निवडण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे असं दिसतंय की निवड समितीने करुण नायरला बाजूला करण्याचा विचार केला आहे. श्रेयस आहे, त्याला आशिया कपसाठी निवडण्यात आलं नाही आणि त्यामुळे प्रचंड टीका झाली. आता त्याला भारत अ संघात जागा मिळाली आहे. '.Asia Cup 2025: श्रेयस अय्यरला डावलून शुभमन गिलला संधी; मांजरेकर बसरले, 'हा अन्याय आहे...'.आकाश चोप्राने पुढे म्हटले 'भारतीय संघाचे पुढचे वेळापत्रक पाहाता, असं वाटतं की श्रेयसला आपण तीनपैकी दोन प्रकारात खेळताना पाहू शकतो. तो वनडे खेळतो आणि मला वाटतं त्याला आगामी वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध होणाऱ्या कसोटी मालिकांसाठीही संधी मिळेल. भारतात ज्याप्रकारच्या खेळपट्ट्या असतात, मला वाटतं तो धावा नक्की करेल. त्याच्यासाठी दरवाजे खुले झाले आहेत.'दरम्यान, भारतीय अ संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात १६ सप्टेंबरपासून ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध प्रथम श्रेणी सामने खेळणार आहे, तर २ ऑक्टोबर पासून भारताची वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका सुरू होणार आहे..FAQsप्र.१: श्रेयस अय्यरला कोणते कर्णधारपद देण्यात आले आहे?उ: त्याला भारत अ संघाचे कर्णधारपद देण्यात आले आहे.(Eng Q: Which captaincy role has Shreyas Iyer been given?)प्र.२: श्रेयस अय्यर कसोटीत शेवटचा कधी खेळला होता?उ: त्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये शेवटची कसोटी खेळली होती.(Eng Q: When did Shreyas Iyer last play a Test match?)प्र.३: आकाश चोप्राने श्रेयसबाबत काय मत व्यक्त केले?उ: त्याच्या मते श्रेयसला आता कसोटीत पुनरागमनाची संधी मिळेल.(Eng Q: What did Aakash Chopra say about Shreyas Iyer?)प्र.४: भारत अ संघ कोणत्या तारखेपासून सामने खेळणार आहे?उ: १६ सप्टेंबरपासून ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध सामने सुरू होतील.(Eng Q: From when will India A start matches against Australia A?)प्र.५: भारताची वेस्ट इंडिज कसोटी मालिका कधी सुरू होणार आहे?उ: २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.(Eng Q: When will India’s Test series against West Indies begin?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.