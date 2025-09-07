Cricket

Team India: करुण नायरसाठी कसोटी संघाचे दरवाजे होणार बंद? श्रेयस अय्यरबाबत 'तो' निर्णय घेत BCCI ने दिले मोठे संकेत

Shreyas Iyer’s Return Path to Test Cricket Opens: श्रेयस अय्यरला भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद मिळाल्याने त्याच्या कसोटी पुनरागमनाच्या शक्यता वाढल्या आहेत. करुण नायरसाठी मात्र दरवाजे बंद होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
Summary

  • श्रेयस अय्यरला भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद मिळाल्याने त्याच्या कसोटी पुनरागमनाच्या शक्यता वाढल्या आहेत.

  • करुण नायरसाठी मात्र दरवाजे बंद होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

  • आकाश चोप्राच्या मते, श्रेयसला आगामी कसोटी मालिकांसाठी संधी मिळू शकते, तर करुणला पुनरागमनाची संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

