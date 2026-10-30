IND vs NZ, 4th T20I: टीम इंडियाचं नेमकं काय चुकलं? कर्णधार श्रेयस अय्यरने स्पष्टच सांगिलतं; फिलिप्सचंही केलं भरभरून कौतुक

भारतीय क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी२०मालिकेतील पहिले तीन सामने जिंकलेले असल्याने मालिका आधीच जिंकली आहे. पण असे असले तरी भारतीय संघाला शुक्रवारी न्यूझीलंडविरुद्ध चौथ्या टी२० सामन्यात ८७ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे आता भारतीय संघाची न्यूझीलंडला व्हाईटवॉश देण्याची संधी हुकली आहे. या पराभवाबाबत सामन्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने प्रतिक्रिया दिली आहे. .अर्शदीप सिंगचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! IND vs NZ 4th T20I मध्ये फिलिप्सनेही नोंदवले एकापेक्षा एक सरस विक्रम.या सामन्यात न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्सने ४९ चेंडूत ६ चौकार आणि १० षटकारांसह १०७ धावांची खेळी केली. तसेच मायकल ब्रेसवेलने त्याच्यासोबत ११५ धावांची भागीदारी करताना २५ चेंडूत ६५ धावा ठोकल्या. त्यामुळे न्यूझीलंडने त्यांची टी२० क्रिकेटमधील सर्वात मोठी धावसंख्या उभारली. न्यूझीलंडने २० षटकात ७ बाद २५९ धावा केल्या. भारताकडून मयंक यादवने ३ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर भारताला २६० धावांचा पाठलाग करताना २० षटकात ९ बाद १७२ धावाच करता आल्या. भारताकडून तिलक वर्माने सर्वाधिक ३५ धावा केल्या. अभिषेक शर्मा (२७), श्रेयस अय्यर (२२), नितीश कुमार रेड्डी (२१) आणि नमन धीर (२८) यांनी २० धावांचा टप्पा ओलांडला, पण कोणालाही मोठी खेळी करता आली नाही. न्यूझीलंडकडून जेकॉब डफीने ४ विकेट्स घेतल्या..या सामन्यानंतर श्रेयस अय्यर म्हणाला, 'नक्कीच, सुरुवातीला आमची गोलंदाजी थोडी कमी पडली, असं मला वाटतं. विशेषत: पॉवरप्लेमध्ये तिसऱ्या षटकात त्यांनी वेग त्यांच्या बाजूला वळवला. त्यानंतर काही गोलंदाजांनी धावांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण ग्लेन फिलिप्सने अप्रतिम खेळी केली. त्याने मारलेले काही शॉट्स खरोखर अप्रतिम होते. त्याचे कौतुक करायलाच हवे. त्याने संपूर्ण मालिकेत आत्तापर्यंत सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. त्याच्याकडून खूप शिकण्यासारखे आहे.'.श्रेयसने पुढे असंही म्हटलं की कामगिरीचं आत्मपरिक्षण करायला हवं, तसेच कुठे सुधारणा करता येतील, हे पाहाणंही महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय हेमिल्टनला होणाऱ्या अखेरच्या सामन्याआधी केवळ एकच दिवस असल्याने लवकर चुका सुधारुन त्याचं विश्लेषण करण्याची गरज असल्याचे त्याने म्हटले. पुढच्या सामन्यात चुका सुधारून त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करू, असंही तो म्हणाला..IND vs NZ, 4th T20I: वैभव सूर्यवंशीला बाकावर बसवणं महागात पडलं? आधी फिलिप्सने चोपलं अन् मग गोलंदाजांनी सतावलं; भारताचा न्यूझीलंडकडून दारुण पराभव.न्यूझीलंडमधील वेगवेगळ्या खेळपट्ट्यांशी जुळवून घेण्याबाबत श्रेयस म्हणाला, 'आमच्यात मैदानाची रचणा, बाऊंड्रीचं अंतर कसं असेल, वैगरे चर्चा झाली होती. आम्हाला याची कल्पना आहे. पण अशा मैदानांवर काही खेळाडू पहिल्यांदाच खेळत आहेत. त्यामुळे इथल्या आव्हानांशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांना थोडा वेळ लागेल. हे सोपं नाही, याची मला जाणीव आहे.''पण पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये आम्ही जशी कामगिरी केली, ती खरंच उत्तम होती. त्यामुळे हा आमच्यासाठी शिकण्याचा अनुभव आहे. पुढच्यावेळी जेव्हा खेळाडू इथे खेळतील, तेव्हा त्यांना परिस्थितीचा सामना कसा करायचा, याची अधिक जाणीव असेल. पुढच्या सामन्यात आम्ही सकारात्मक दृष्टीकोनासह पुनरागमन करू, अशी आशा आहे.'भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्याच शेवटचा आणि पाचवा टी२० सामना १ नोव्हेंबर रोजी सेडन पार्क, हॅमिल्टन येथे खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.