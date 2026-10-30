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IND vs NZ, 4th T20I: टीम इंडियाचं नेमकं काय चुकलं? कर्णधार श्रेयस अय्यरने स्पष्टच सांगिलतं; फिलिप्सचंही केलं भरभरून कौतुक

Shreyas Iyer On 4th T20I Defeat: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध चौथ्या टी२० सामन्यात ८७ धावांनी दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवाबाबत कर्णधार श्रेयस अय्यरने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने ग्लेन फिलिप्सचंही कौतुक केले आहे.
Shreyas Iyer | India vs New Zealand T20I

Shreyas Iyer | India vs New Zealand T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी२०मालिकेतील पहिले तीन सामने जिंकलेले असल्याने मालिका आधीच जिंकली आहे. पण असे असले तरी भारतीय संघाला शुक्रवारी न्यूझीलंडविरुद्ध चौथ्या टी२० सामन्यात ८७ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे आता भारतीय संघाची न्यूझीलंडला व्हाईटवॉश देण्याची संधी हुकली आहे. या पराभवाबाबत सामन्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने प्रतिक्रिया दिली आहे.

Shreyas Iyer | India vs New Zealand T20I
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