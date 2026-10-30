Cricket

अर्शदीप सिंगचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! IND vs NZ 4th T20I मध्ये फिलिप्सनेही नोंदवले एकापेक्षा एक सरस विक्रम

Arshdeep Singh & Glenn Phillips Records: ऑकलंडला शुक्रवारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांचा चौथा टी२० सामना झाला. या सामन्यात भारताच्या अर्शदीप सिंगने विश्वविक्रमी कामगिरी केली, तर ग्लेन फिलिप्सनेही शतक करत विक्रम केले.
Arshdeep Singh | Glenn Phillips | India vs New Zealand T20I

Arshdeep Singh | Glenn Phillips | India vs New Zealand T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India 4th T20I : न्यूझीलंडचा मधल्या फळीतील फलंदाज ग्लेन फिलिप्सने पुन्हा एकदा भारताविरुद्ध वादळी खेळ केला आहे. शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) ऑकलंडला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर फिलिप्सच्या शतकाच्या (Glenn Phillips Century) जोरावर २६० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. पण असे असले तरी याच सामन्यात भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगनेही (Arshdeep Singh) विक्रम केला आहे.

Arshdeep Singh | Glenn Phillips | India vs New Zealand T20I
IND vs NZ 4th T20I: ग्लेन फिलिप्सचं वादळ पुन्हा घोंगावलं, भारताविरुद्ध शतकासह न्यूझीलंडला पार करून दिला २५० धावांचा टप्पा
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