अर्शदीप सिंगचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! IND vs NZ 4th T20I मध्ये फिलिप्सनेही नोंदवले एकापेक्षा एक सरस विक्रम

New Zealand vs India 4th T20I : न्यूझीलंडचा मधल्या फळीतील फलंदाज ग्लेन फिलिप्सने पुन्हा एकदा भारताविरुद्ध वादळी खेळ केला आहे. शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) ऑकलंडला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर फिलिप्सच्या शतकाच्या (Glenn Phillips Century) जोरावर २६० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. पण असे असले तरी याच सामन्यात भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगनेही (Arshdeep Singh) विक्रम केला आहे..IND vs NZ 4th T20I: ग्लेन फिलिप्सचं वादळ पुन्हा घोंगावलं, भारताविरुद्ध शतकासह न्यूझीलंडला पार करून दिला २५० धावांचा टप्पा.या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना सलामीवीर टीम सिफर्ट (३), फिन ऍलेन (३१) आणि डॅरिल मिचेल (२४) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. त्यानंतर बेवॉन जेकॉबही ७ धावांवर बाद झाला. मात्र ग्लेन फिलिप्सला मायकल ब्रेसवेलची साथ मिळाली. या दोघांनी पाचव्या विकेटसाठी ४० चेंडूतच ११५ धावांची भागीदारी केली. ब्रेसवेल ६५ धावांवर बाद झाला. पण तरी फिलिप्सने शतक केले. यादरम्यान, ब्रेसवेल बाद झाल्यानंतर न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटेनरला ५ धावांवर अर्शदीप सिंगने ५ धावांवर बाद केले. ही त्याची आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील १५० वी विकेट ठरली. पण फिलिप्सने ४९ चेंडूत ६ चौकार आणि १० षटकारांसह केलेल्या १०७ धावांमुळे न्यूझीलंडने २० षटकात ७ बाद २५९ धावा केल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.अर्शदीप सिंगचा विक्रमअर्शदीप सिंग १५० आंतरराष्ट्रीय टी२० विकेट्स घेणारा पहिलाच भारतीय गोलंदाज ठरला आहे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर जसप्रीत बुमराह असून त्याने १२६ विकेट्स घेतलेल्या आहेत. त्याने या १५० विकेट्स घेण्यासाठी २१४३ चेंडू फेकले. त्यामुळे तो चेंडूंच्या तुलनेत सर्वात जलद १५० आंतरराष्ट्रीय टी२० विकेट्स घेणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज ठरला, तर पहिल्या क्रमांकाचा वेगवान गोलंदाज ठरला आहे..सर्वात कमी चेंडूत १५० आंतरराष्ट्रीय टी२० विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये पहिल्या दोन क्रमांकावर फिरकीपटू वनिंदू हसरंगा आणि राशिद खान आहे. श्रीलंकेच्या हसरंगाने २०३५ चेंडूत, तर अफगाणिस्तानच्या राशिद खानने २०९८ चेंडूत १५० आंतरराष्ट्रीय टी२० विकेट्स घेतल्या होत्या. अर्शदीपने या यादीत एहसान खानला मागे टाकले असून त्याने २३२० चेंडूत १५० विकेट्स घेतल्या होत्या. एहसानही फिरकीपटू आहे.दरम्यान, वेगवान गोलंदाजांमध्ये अर्शदीपने बांगलादेशच्या मुस्तफिजूर रेहमानला मागे टाकले आहे. मुस्तफिजूर रेहमानने २५३२ चेंडूत १५० आंतरराष्ट्रीय टी२० विकेट्स घेतल्या होत्या..इतकेच नाही, तर अर्शदीपने २०२६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ४० विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यामुळे भारतासाठी एका वर्षात सर्वाधिक टी२० विकेट्स घेणारा तो गोलंदाज ठरला आहे. इतकेच नाही, तर आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेल्या देशांमधील गोलंदाजांमध्येही एका वर्षात सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय टी२० विकेट्स घेणारा तो गोलंदाज ठरला आहे. त्याने जोश लिटलला मागे टाकले आहे, ज्याने २०२२ मध्ये ३९ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यापाठोपाठ वनिंदू हसरंगा आणि भुवनेश्वर कुमार आहेत. हसरंगाने २०२४ मध्ये ३८ विकेट्स, तर भुवनेश्वरने २०२२ मध्ये ३७ विकेट्स घेतल्या होत्या..ग्लेन फिलिप्सचे विक्रम ग्लेन फिलिप्सने ४६ चेंडूत हे शतक पूर्ण केले. त्यामुळे त्याने न्यूझीलंडसाठी सर्वात कमी चेंडूत टी२० शतक करण्याच्या त्याच्यात विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. त्याने २०२० मध्येही वेस्ट इंडिजविरुद्ध ४६ चेंडूत शतक केले होते. न्यूझीलंडसाठी सर्वात कमी चेंडूत टी२० शतक करण्याच्या यादीत फिलिप्सच्या वर केवळ फिन ऍलेन आहे. फिन ऍलेनने ३३ चेंडूत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये शतक केले होते. या यादीत फिलिप्स पाठोपाठ कॉलिन मुनरो असून त्याने २०१८ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ४७ चेंडूत शतक केले होते. .याशिवाय फिलिप्सने चौथ्या किंवा त्याखालील क्रमांकावर खेळताना आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये केलेलं तिसरं शतक आहे. त्यामुळे चौथ्या किंवा त्याखालील क्रमांकावर खेळताना आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत फिलिप्सने दुसऱ्या क्रमांकावरील सूर्यकुमार यादवशी बरोबरी केली आहे. सूर्यकुमारनेही चौथ्या किंवा त्याखालील क्रमांकावर खेळताना ३ शतके केली आहेत. पहिल्या क्रमांकावर ग्लेन मॅक्सवेल असून त्याने ४ शतके केली आहेत..इतकेच नाही, तर भारताविरुद्धच्या या टी२० मालिकेत फिलिप्सने आत्तापर्यंत २७६ धावा ठोकल्या आहेत. त्यामुळे भारताविरुद्ध टी२० मालिकेत सर्वाधिक धाना करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत फिलिप्स अव्वल क्रमांकावर आला आहे, त्याने शे होपला मागे टाकले आहे. होपने काही दिवसांपूर्वीच भारताविरुद्ध झालेल्या टी२० मालिकेत २६१ धावा केल्या होत्या. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर हॅरी ब्रुक असून त्यानेही याचवर्षी इंग्लंडमध्ये झालेल्या टी२० मालिकेत भारताविरुद्ध २२९ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.