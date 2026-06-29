IND vs IRE, T20I: 'अन् तिथेच आम्ही कमी पडलो', कर्णधार श्रेयस अय्यरने व्हाईटवॉशनंतर दिली कबुली

IND vs IRE, T20I : भारतीय टी२० संघाला नुकताच मोठा धक्का बसला. रविवारी (२८ जून) आयर्लंडने थरारक दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारताला १ धावेने पराभूत केले. त्यामुळे आयर्लंडने बेलफास्टला झालेल्या टी२० मालिकेत २-० अशा फरकाने विजय मिळवला आणि भारताला व्हाईटवॉश दिला. आयर्लंडचा हा भारताविरुद्ध पहिलाच मालिका विजय आहे. यापूर्वी भारतीय संघाविरुद्ध त्यांना कधीही मालिका जिंकता आली नव्हती. दरम्यान, श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नेतृत्वातील भारतीय टी२० संघाचीही ही पहिलीच मालिका होती. पण त्याच्या कर्णधारपदाला निराशाजनक सुरुवात झाली आहे. तो कर्णधार म्हणून पहिले दोन सामने पराभूत होणारा दुसराच भारतीय कर्णधार ठरला आहे. यापूर्वी रिषभ पंतच्या नेतृत्वात भारतीय संघ पहिले दोन टी२० सामने पराभूत झाला होता..IND vs IRE 2nd T20I : संजू ०, अभिषेक ०... भारतीय संघ संकटात; गोंधळामुळे इशान किशन रन आऊट... JAI MOONDRA पुन्हा चमकला.बेलफास्टला झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात आयर्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १५४ धावा केल्या. आयर्लंडकडून हॅरी टेक्टरने ५३ धावांची अर्धशतकी खेळी केली. तसेच बेंजामिन कॅलिट्सने ३७ धावा केल्या. भारताकडून पदार्पण करणाऱ्या प्रिन्स यादवने ३ विकेट्स घेत छाप पाडली. अर्शदीप सिंग आणि शिवम दुबे यांनीही २-२ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर १५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना २० षटकात ९ बाद १५३ धावाच करता आल्या. भारताकडून उपकर्णधार तिलक वर्माने ४६ चेंडूत ५५ धावांची खेळी केली. तसेच शेवटी शिवम दुबे (२०) आणि हर्षित राणा (२१) यांनी विजयासाठी प्रयत्न केले. शेवटच्या षटकात २० धावांची गरज होती. हर्षित राणा आक्रमक खेळत होता, पण २ चेंडूत ८ धावांची गरज असताना राणा बाद झाला. शेवटच्या चेंडूवर प्रिन्स यादवने षटकार खेचला पण त्याचा फारसा फायदा झाला नाही..या सामन्यानंतर श्रेयस अय्यर म्हणाला, 'नक्कीच ही चांगली मालिका नव्हती. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर आयर्लंडचे कौतुक करावे लागेल, त्यांनी चांगला खेळ केला. आयर्लंड संघाने व्यावसायिकता दाखवली आणि खेळपट्टी कशी असेल याची त्यांना नक्कीच उत्तम कल्पना होती, तसेच त्यांचे क्षेत्ररक्षणही चांगले होते. त्यामुळे त्यांनी विजय मिळवला, त्यांचे अभिनंदन.' .याशिवाय श्रेयसने पराभवानंतरही त्याने क्रिकेटमधील चतुराई, शिकण्याची वृत्ती आणि जुळवून घेण्याची क्षमता भारतीय खेळाडूंनी दाखवल्याबद्दल कौतुक केले. तो म्हणाला, 'मला वाटतं गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. त्यांनी योजनांची अंमलबजावणी केली. पण आम्ही फलंदाजीत कमी पडलो. आम्ही खेळपट्टी कशी खेळतेय हे समजून घ्यायला आम्ही कमी पडलो. तसेच एकेरी - दुहेरी धावाही करता आल्या नाहीत. मला वाटतं आयर्लंड आम्हाला फलंदाजी विभागात वरचढ ठरले.'.IND vs IRE 2nd T20I : आयर्लंडने इतिहास रचला! भारतीय संघाला ट्वेंटी-२० मालिकेत नमवले, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाची लाजीरवाणी सुरुवात.श्रेयसने पदार्पणवीर प्रिन्स यादवेचेही कौतुक केले. तो म्हणाला, 'मी आधी म्हटल्याप्रमाणे प्रिन्सला आयपीएलमध्ये चांगला अनुभव मिळाला आहे, त्याने तिच लय इथेही कायम ठेवली. त्याच्याकडे त्याच्या स्वत:च्या कल्पना आणि योजना आहेत. पण त्याच्यासोबतच सुर्यांश शेडगेनेही दाखवलेला विश्वास आणि दृष्टीकोन चांगला होता. पण सुर्यांशही या सामन्यातून शिकेल.'आता भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार असून १ जुलैपासून इंग्लंडविरुद्ध टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेत ५ सामने खेळले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.