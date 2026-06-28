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IND vs IRE 2nd T20I : संजू ०, अभिषेक ०... भारतीय संघ संकटात; गोंधळामुळे इशान किशन रन आऊट... JAI MOONDRA पुन्हा चमकला

Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket Update: आयर्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा या दोघांनाही खाते न उघडताच डकवर माघारी परतावे लागले. त्यानंतर श्रेयस अय्यरही अवघ्या १० धावांवर बाद झाला आणि भारताची अवस्था बिकट झाली.
Ishan Kishan run out after mix-up vs Ireland

Ishan Kishan run out after mix-up vs Ireland

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारतीय फलंदाजांनी पुन्हा एकदा निराश केले... संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा, हे दोन्ही सलामीवीर भोपळ्यावर बाद झाले. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर हा १० धावांवर बाद झाला आणि या तिघांना भारतात जन्मलेला, परंतु आयर्लंडकडून खेळणाऱ्या जय मुंद्रा ( Jai Moondra ) याने माघारी पाठवले. त्यात इशान किशन व तिलक वर्मा यांच्यात चुकलेल्या ताळमेळाचा फायदा आयर्लंडने उचलला. इशान रन आऊट होऊन माघारी परतला.

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