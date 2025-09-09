Shreyas Iyer: 'KKR संघांच्या मिटिंगचा भाग असायचो, पण...', श्रेयसने केला मोठा खुलासा; पंजाबबद्दलही स्पष्ट बोलला

भारताचा स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यर सध्या चर्चेत आहे. आयपीएलमध्ये तीन वेगवेगळ्या संघांना अंतिम सामन्यापर्यंत नेणारा तो पहिला कर्णधार ठरला आहे. श्रेयस अय्यरने कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स संघांकडून खेळतानाचे अनुभव सांगितले आहे..भारताचा स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यर सध्या क्रिकेटविश्वात चर्चेचा विषय ठरत आहे. एकिकडे त्याला आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात स्थान देण्यात आलेलं नाही, तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या चार दिवसीय सामन्यांच्या मालिकांसाठी त्याला भारतीय अ संघाचा कर्णधार करण्यात आले आहे. त्याने गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने चांगली कामगिरी करत त्याचा प्रभाव पाडला आहे..Shreyas Iyer ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवची जागा घेणार? भारतीय क्रिकेटपटूचं मोठं विधान....त्याने आयपीएलमध्येही नेतृत्व करताना त्याची वेगळी छाप पाडली आहे. श्रेयसने दिल्ली कॅपिटल्सकडून आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. त्याच्या नेतृत्वात दिल्लीला त्याने २०२१ आयपीएलमध्ये अंतिम सामन्यापर्यंतही नेले होते. त्यानंतर तो कोलकाता नाईट रायडर्स संघात दाखल झाला. त्याच्य़ा नेतृत्वात कोलकाताने २०२४ मध्ये विजेतेपदालाही गवसणी घातली. मात्र २०२५ आयपीएलसाठी त्याला पंजाब किंग्सने २६.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केले आणि त्याला कर्णधारपदाची जबाबदारीही दिली..श्रेयसने पंजाबने नेतृत्व करताना त्यांना तब्बल १० वर्षांनी अंतिम सामन्यात पोहचवलं. मात्र, अंतिम सामन्यात पंजाब उपविजेते ठरले. दरम्यान, श्रेयस तीन वेगवेगळ्या संघांना अंतिम सामन्यापर्यंत नेणारा आयपीएलमधील पहिलाच कर्णधार ठरला. त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याच्या नेतृत्वाचेही मोठे कौतुक झाले.दरम्यान, २०२४ मध्ये विजेतेपद जिंकल्यानंतरही त्याला कोलकाताने रिटेन न करण्याचा घेतलेला निर्णय अनेकांसाठी आश्चर्यचकीत करणारा ठरला होता. पण श्रेयसने पंजाबकडून खेळताना रिकी पाँटिंगच्या मार्गदर्शनात पुन्हा स्वत:ला सिद्ध केलं. आता त्याने दोन्ही संघात मिळालेल्या वागणूकीबाबत भाष्य केले आहे..श्रेयस GQ India शी बोलताना म्हणाला, 'माझ्याकडे कर्णधार आणि खेळाडू म्हणून देण्यासारखे खूप काही आहे. पंजाबने मला हवा असलेला पाठिंबा दिला. प्रशिक्षक, मॅनेजमेंट आणि खेळाडूंकडून मला साथ मिळाली. मी मिटिंगमध्ये माझं योगदान देऊ शकत होतो आणि मैदानात व मैदानाबाहेरही निर्णय घेऊ शकत होतो.'.मोठी घोषणा! Shreyas Iyer च्या गळ्यात कर्णधारपदाची माळ; १९७ धावा करणाऱ्या यष्टिरक्षकालाही मिळाली संधी.कोलकाता संघाबाबत बोलताना श्रेयस म्हणाला, 'मी चर्चांचा भाग असायचो, पण पूर्णपणे सहभागी होऊ शकत नव्हतो. मला या स्थानापर्यंत पोहचण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागली आहे.'दरम्यान, आशिया कपमध्ये निवड न झाल्याबद्दल श्रेयस म्हणाला, ते त्याच्या नियंत्रणात नव्हते. तो म्हणाला की असं असलं तरी तो मेहनत करत राहणार आहे आणि संधी मिळेल, तेव्हा ती घेणार आहे..FAQsप्रश्न १: श्रेयस अय्यरने किती संघांना आयपीएल अंतिम फेरीत नेले आहे?उत्तर: श्रेयस अय्यरने तीन वेगवेगळ्या संघांना अंतिम फेरीत नेले आहे.(How many teams has Shreyas Iyer led to the IPL final? – Three different teams.)प्रश्न २: पंजाब किंग्ससोबत खेळताना श्रेयस अय्यरची भूमिका कशी होती?उत्तर: पंजाबने त्याला कर्णधारपदासोबत पूर्ण पाठिंबा दिला आणि तो उपविजेता ठरला.(What was Shreyas Iyer’s role with Punjab Kings? – He was captain, got full backing, and led them to runners-up finish.)प्रश्न ३: कोलकाता नाईट रायडर्स संघात श्रेयस अय्यरचा अनुभव कसा होता?उत्तर: कोलकाता नाईट रायडर्स संघात श्रेयस अय्यर चर्चेचा भाग असला तरी पूर्णपणे केंद्रस्थानी नव्हता.(How was Shreyas Iyer’s experience at KKR?)प्रश्न ४: रिकी पाँटिंगचा श्रेयसवर कसा प्रभाव पडला?उत्तर: रिकी पाँटिंगच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने पुन्हा स्वतःला सिद्ध केले.(What was Ricky Ponting’s influence on Iyer?)प्रश्न ५: श्रेयस पुढील संधींबाबत काय म्हणाला?उत्तर: श्रेयस म्हणाला की तो मेहनत करत राहील आणि संधी मिळेल तेव्हा त्याचा फायदा घेईल.(What did Iyer say about future opportunities?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.