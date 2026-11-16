IND vs NZ: 'आम्ही माणसं आहोत, मशीन नाही!', न्यूझीलंड दौऱ्यातील अडचणींवर उघडपणे बोलला श्रेयस अय्यर

भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी (१५ नोव्हेंबर) न्यूझीलंडवर मात करीत टी-२० मालिकेपाठोपाठ एकदिवसीय मालिकेतही विजयाची पताका दिमाखात फडकवली. याप्रसंगी शुभमन गिलऐवजी कर्णधारपद भूषवत असलेल्या श्रेयस अय्यर याने वेगवान गोलंदाजांच्या कामगिरीचे कौतुक केले..IND vs NZ: पहिल्या कसोटीत कोण IN अन् कोण OUT? शुभमन गिलच्या Playing XI मध्ये बुमराह, पंत, जुरेल कोणाला संधी? कशी असेल भारताची Playing XI.न्यूझीलंडमध्ये या मालिकेत खेळताना खेळपट्ट्या कशा होत्या हे आपण सर्वांनी बघितले. मला आनंद याचा आहे की त्याचा योग्य फायदा आपल्या गोलंदाजांनी घेतला. एकदिवसीय मालिकेत शेवटच्या निर्णायक सामन्याचा मानकरी अर्शदीप सिंग, तर मालिकेचा मानकरी गुरनूर ब्रार ठरला. आपल्या वेगवान गोलंदाजांनी मालिका गाजवली याचा मला आनंद झाला आहे, असे श्रेयस अय्यर एकदिवसीय मालिका ३-१ फरकाने जिंकल्यानंतर म्हणाला..गेले सहा महिने आम्ही सतत देशोदेशी खेळत आहोत. सततचा प्रवास सराव आणि सामने यामुळे थकलो आहोत. अखेर आम्ही माणसे आहोत, मशीन नाही. निर्णायक सामना खेळताना या सगळ्याचा परिणाम होतो. त्यातून या वेळी न्यूझीलंडच्या खेळपट्ट्या फलंदाजांसाठी खूप आव्हानात्मक होत्या. त्यातून आम्हाला मैदानाच्या मध्यभागी सराव करायला मिळत नाही, ज्याने सीमारेषांचा अंदाज लागत नाही. फटके नक्की कुठे आणि कसे मारावेत हे कळत नाही. तरीही आम्ही धीर धरला सराव केला आणि सकारात्मक राहिलो, असे श्रेयसने सांगितले..IND vs NZ: मैदानावर अनेक खेळाडू होते, पण तिरंग्यासाठी धावला फक्त सिराज! video पाहून तुम्हीही कराल कौतुक.धाडसी निर्णयपाचव्या सामन्यात खेळपट्टी बघून मी ३५ षटके वेगवान गोलंदाजीचा मारा चालू ठेवला. मला वाटले की फिरकी गोलंदाज आले, तर फलंदाजांना एकेरी दुहेरी धावा घेणे शक्य होईल. तो एक धाडसी निर्णय होता. पण कामी आला, कारण चारही वेगवान गोलंदाजांनी कमाल मारा केला. त्यामुळे न्यूझीलंड संघातील फलंदाजांचे सतत दडपण वाढवत नेले. नंतर अक्षर पटेल आणि नमन धीरनेही योग्य कामगिरी केली. म्हणून टी-२० पाठोपाठ एकदिवसीय मालिकेतला विजय जास्त गोड वाटतोय, असे श्रेयस अय्यर सांगून गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.