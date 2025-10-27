Shreyas Iyer बरा होतोय...! ICU मधून बाहेर, वाचा काय आहेत नवे अपडेट्स

भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसरा वनडे सामना जिंकला, परंतु श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीमुळे संघाला धक्का बसला. श्रेयसला 'spleen laceration' झाल्याने त्याला आयसीयूमध्ये हलवण्यात आले होते. सध्या त्याची प्रकृती सुधारत असून त्याला आयसीयूमधून बाहेर काढण्यात आले आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) सिडनीमध्ये तिसरा वनडे सामना ९ विकेट्सने जिंकला होता. या सामन्यात रोहित शर्माने शतक झळकावले, तर विराट कोहलीने अर्धशतक केले होते. पण असे असले तरी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला, तो श्रेयस अय्यर दुखापतग्रस्त झाल्याने. श्रेयस सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, पण या सामन्यात झेल घेताला तो जखमी झाला होता, ज्यानंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्याला आयसीयूमध्ये हलवल्याचेही माहिती समोर आली होती. पण आता त्याला आयसीयूमधून बाहेर काढण्यात आल्याचे समजत आहे..श्रेयस अय्यरला झालेली ‘spleen laceration’ दुखापत नेमकी काय आहे? ती किती गंभीर आहे, त्यामुळे जीवाला धोका उद्भवू शकतो का?.शनिवारी हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर ऍलेक्स कॅरीचा मागे पळत जाऊन श्रेयसने सूर मारत झेल घेतला होता. पण हा झेल पूर्ण करताना तो त्याच्या डाव्या बाजूला जोरात पडला. यावेळी त्याच्या बरगड्यांना लागले. त्यावेळी तातडीने भारतीय संघाच्या फिजिओने मैदानात येत त्याला तपासल्यानंतर मैदानातून बाहेर नेले होते. त्यानंतर त्याला सिडनीमध्ये हॉस्पिटलला नेल्याची माहिती बीसीसीआयने दिली होती. .त्यानंतर सोमवारी बीसीसीआयने माहिती दिली होती की ‘Spleen Laceration’ म्हणजेच त्याच्या प्लीहाला दुखापत झाल्याचे सांगितले होते. प्लीहा पोटातील सर्वात असुरक्षित अवयवांपैकी एक आहे. ही दुखापत झाल्याने त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला होता. त्यामुळे त्याला अतिदक्षता विभागात ( ICU) हलवण्यात आले होते.दरम्यान, बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार त्याच्यावर उपचार सुरू होते आणि त्याच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. त्याच्यावर सिडनी आणि भारतातील डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार होत आहेत. बीसीसीआयचे डॉक्टरही सध्या त्याच्यासोबत सिडनीमध्ये हॉस्पिटलमध्ये आहेत..दरम्यान, आता क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार भारताचा वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयसच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून त्याला आयसीयूमधून बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यामुळे तो आता लवकरच बरा व्हावा अशी अपेक्षा भारतीय संघाची असेल. दरम्यान, या दुखापतीमुळे त्याला पुढील काही मालिकांना आता मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. भारताला ३० नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. पण आता ही मालिका तो खेळण्याची शक्यता कमी आहे..Shreyas Iyer ने कसोटी क्रिकेटमधून का घेतला ब्रेक? अखेर स्वत:च सांगितलं नेमकं खरं कारण काय.सध्या श्रेयससोबत सिडनीमध्ये त्याचे ऑस्ट्रेलियातील मित्रही सोबत असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय लवकरच त्याचे आई-वडीलही तिथे जाण्याची शक्यता आहे. त्यांनी व्हिसासाठी अर्ज केला आहे. श्रेयसला आणखी काही दिवस हॉस्पिटलमध्येच उपचारासाठी ठेवण्यात येणार आहे. या दुखापतीनंतर श्रेयस पूर्ण उपचारानंतरच भारतात परतण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.