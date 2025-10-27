Cricket

Shreyas Iyer बरा होतोय...! ICU मधून बाहेर, वाचा काय आहेत नवे अपडेट्स

Shreyas Iyer’s Health Update: श्रेयस अय्यरला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात गंभीर दुखापत झाली. त्याला आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले होते, पण आता सध्या त्याची प्रकृती सुधारत असून त्याला आयसीयूमधून बाहेर काढले असल्याचे समोर आले आहे.
  • भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसरा वनडे सामना जिंकला, परंतु श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीमुळे संघाला धक्का बसला.

  • श्रेयसला 'spleen laceration' झाल्याने त्याला आयसीयूमध्ये हलवण्यात आले होते.

  • सध्या त्याची प्रकृती सुधारत असून त्याला आयसीयूमधून बाहेर काढण्यात आले आहे.

