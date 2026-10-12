IND vs WI, 3rd T20I: "विंडीजला हलक्यात घेऊ नका...", विजयानंतरही श्रेयस अय्यरची चिंता मिटेना; काय म्हणाला, वाचा

India vs West Indies 3rd T20I: भारतीय संघाने रविवारी (११ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजला तिसऱ्या टी२० सामन्यात अवघ्या १४ धावांनी पराभूत केलं. इंदोरमध्ये मिळवलेल्या विजयामुळे भारताने ५ सामन्यांच्या या टी२० मालिकेत २-१ अशी आघाडीही घेतली. पण असे असले तरी अद्याप दोन सामने बाकी असल्याने भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) वेस्ट इंडिजला हलक्यात घेऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. .IND vs WI: तिलक वर्माचा ब्रेनफेड मुमेंट... चौकार झाला असं वाटलं अन् झाला विचित्रपद्धतीने रन आऊट; पाहा Video.तिसऱ्या टी२० सामन्यात अभिषेक शर्माने ३० चेंडूत ६९ धावांची खेळी केली. त्याला ईशान किशनने ३७ धावांची खेळी करत चांगली साथ दिली. शेवटी १० व्या क्रमांकावरील प्रिन्स यादवने ३ चौकार मारत नाबाद १३ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने सर्वबाद २२३ धावा केल्या. वेस्ट इंडिजकडून शामर जोसेफ, रोस्टन चेस आणि शामर स्प्रिंगर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर वेस्ट इंडिजला २० षटकात ७ बाद २०९ धावा करता आल्या. वेस्ट इंडिजकडून कामिल पूरन (४२), शिमरॉन हेटमायर (४३), शेरफेन रुदरफोर्ड (३२) आणि शामर जोसेफ (नाबाद ३५) यांनी झुंज दिली, पण ती अपयशी ठरली. भारताकडून अर्शदीप सिंगने ३ विकेट्स घेतल्या. नमन धीरने २ विकेट्स घेतल्या..या सामन्यानंतर आता चौथा सामना बुधवारी (१४ ऑक्टोबर) हैदराबादला आणि पाचवा सामना शनिवारी (१७ ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे.दरम्यान तिसऱ्या सामन्यातील विजयानंतर श्रेयस अय्यरला विचारण्यात आले की चेंडू कोरडा असेल्याचा फायदा होतो का, त्यावर तो म्हणाला, 'प्रामाणिकपणे सांगायचं, तर आजचा अनुभव चांगला होता. गोलंदाज गोलंदाजीसाठी जात असताना त्यांना माहित होते की त्यांना काय करायचे आहे. याबाबत त्यांच्यात आत्मविश्वास होता. त्यांच्याही बोलतानाही त्यांच्याकडे योग्य स्पष्टता असल्याचे जाणवले. ते गोलंदाजीवेळी ठाम निर्णय घेत होते. प्रत्येक गोलंदाज आव्हान स्वीकारण्यासाठी तयार होता. आम्हाला हीच गोष्ट अपेक्षित आहे. .यानंतर वेस्ट इंडिजविरुद्ध सलग दोन सामन्यात परिस्थिती हातातून निसटण्याची शक्यता निर्माण झालेली. दुसरा सामना २४९ धावा करूनही हरला होता, तर तिसऱ्या सामन्यात १४ धावांनीच भारताने विजय मिळवला. याबाबत श्रेयस म्हणाला, 'अभिषेकने पॉवरप्लेमध्ये महत्त्वपूर्ण धावा केल्या, ही आमच्यासाठी चांगली सुरुवात होती. तो काय करू शकतो, याची आम्हाला जाणीव आहे. ईशान किशननेही गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. तो देखील चांगली कामगिरी करत आहे. मधल्या षटकांमध्ये विकेट्स गमावत असतानाही आम्ही वेस्ट इंडिजला वरचढ होऊ दिले नव्हते. आम्ही २२३ धावांची समाधानकारक धावसंख्या उभारली. शेवटच्या टप्प्यात प्रिन्सनेही छोटेखानी, पण महत्त्वपूर्ण खेळी केली. त्याच्या धावांचाही फायदा झाला.'.IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेक शर्माची १८ चेंडूत फिफ्टी अन् रचले तब्बल तीन विश्वविक्रम; सूर्यकुमारलाही टाकलं मागे.श्रेयस पुढे म्हणाला, 'वेस्ट इंडिजच्या संघाला कधीही हलक्यात घेता कामा नये, असं मला वैयक्तिकरित्या वाटतं. त्यांच्या संघात अनेक खेळाडू सामन्यांचं चित्र बदलू शकतात. त्यांच्यापैकी कोणीही सामना जिंकून देऊ शकतो. त्यामुळे संपूर्ण सामन्यात सकारात्मक रहाणं आणि कोणत्याही क्षणी अतिआत्मविश्वास न बाळगणं महत्त्वाचं आहे.'पुढच्या दोन सामना फलंदाजीला पोषक असलेल्या हैदराबाद आणि बंगळुरू येथील मैदानात होणार आहेत. याबाबत श्रेयस म्हणाला, 'हो बरोबर, ही दोन्ही मैदानं मोठ्या धावसंख्येसाठी ओळखली जातात. मात्र, आम्ही आमच्या योजनांवर आणि आत्तापर्यंत करत असलेल्या प्रक्रियांवरच ठाम राहणं महत्त्वाचं आहे. त्याबरोबर आक्रमक दृष्टीकोन असायला हवा.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.