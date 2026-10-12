Cricket

IND vs WI, 3rd T20I: "विंडीजला हलक्यात घेऊ नका...", विजयानंतरही श्रेयस अय्यरची चिंता मिटेना; काय म्हणाला, वाचा

Shreyas Iyer on India's Win over West Indies in 3rd T20I: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसरा टी२० सामना जिंकून मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. यानंतर आता दोन सामने बाकी आहेत. याबाबत भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यर काय म्हणाला, जाणून घ्या.
Shreyas Iyer | India vs West Indies 3rd T20I

Shreyas Iyer | India vs West Indies 3rd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 3rd T20I: भारतीय संघाने रविवारी (११ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजला तिसऱ्या टी२० सामन्यात अवघ्या १४ धावांनी पराभूत केलं. इंदोरमध्ये मिळवलेल्या विजयामुळे भारताने ५ सामन्यांच्या या टी२० मालिकेत २-१ अशी आघाडीही घेतली.

पण असे असले तरी अद्याप दोन सामने बाकी असल्याने भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) वेस्ट इंडिजला हलक्यात घेऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे.

Shreyas Iyer | India vs West Indies 3rd T20I
IND vs WI: तिलक वर्माचा ब्रेनफेड मुमेंट... चौकार झाला असं वाटलं अन् झाला विचित्रपद्धतीने रन आऊट; पाहा Video
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
Team India
shreyas iyer
West Indies Cricket Team
cricket news today
T20 Captains
T20 match reports
Marathi News Esakal
www.esakal.com