IND A vs AUS A: श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य यांची शतकी खेळी! प्रभसिमरन सिंग अन् रियान परागची फिफ्टी; कांगारूंची धुलाई

INDA vs AUSA Marathi Update: भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातल्या पहिल्या वन डे सामन्यात प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग, श्रेयस अय्यर आणि रियान पराग यांनी दमदार खेळी केली. प्रथम फलंदाजीला आलेल्या भारत अ संघाने आघाडीच्या चार फलंदाजांच्या ५०+ धावांच्या जोरावर ४० षटकांच्या आतच तीनशेपार धावांचा टप्पा पार केला. त्यानंतर शेवटच्या १० षटकांत वादळी फटकेबाजी पाहायला मिळाली..ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धची दुसरी कसोटी जिंकल्यानंतर भारत अ संघाचे मनोबल उंचावले होते. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली हा संघ वन डे सामना खेळण्यासाठी मैदानावर उतरला. प्रियांश व प्रभसिमरन यांनी २० षटकांत १३५ धावांची सलामी दिली. प्रभसिमरन ५३ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ५६ धावांची खेळी करताना ऑस्ट्रेलियाच्या मनोबलाचे खच्चिकरण केले..कसोटी क्रिकेटमधून ६ महिने ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतलेल्या श्रेयसने चांगला जम बसवला. पण, त्याची आणि प्रियाशची जोडी ४० धावांच्या भागीदारीपर्यंतच टिकली. प्रियाश ८४ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह १०१ धावांची खेळी करून बाद झाला. तनवीर संघाने ही विकेट घेतली. २ बाद १७५ धावांवरून श्रेयस व रियान पराग यांनी संघाला तीनशेपार पोहोचवले..श्रेयस व रियान या दोघांनी अर्धशतक पूर्ण करताना ९१ चेंडूंत १३२ धावांचा पाऊस पाडला. ही जोडी ४१ व्या षटकात टॉड मर्फीने संपुष्टात आणली. रियान ४२ चेंडूंत ६७ धावांवर माघारी परतला. त्याने ५ षटकार व ५ चौकारांसह १० चेंडूंत ५० धावा चोपल्या. श्रेयसने आक्रमक फटकेबाजी करताना ७५ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारांसह शतक पूर्ण केले. .श्रेयस ८३ चेंडूंत १२ चौकार व ४ षटकाराह ११० धावांवर बाद झाला. आयुष बदोनीने वेगवान खेळी करत २६ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह अर्धशतक पूर्ण केले. भारताने ६ बाद ४१३ धावा केल्या.