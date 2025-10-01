Cricket

IND A vs AUS A: श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य यांची शतकी खेळी! प्रभसिमरन सिंग अन् रियान परागची फिफ्टी; कांगारूंची धुलाई

India A vs Australia A Live : इंडिया अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ सामन्यात भारतीय युवा खेळाडूंनी कमालीची फलंदाजी करत कांगारूंची अक्षरशः धुलाई केली. पंजाब किंग्सचा खेळाडू प्रियांश आर्य आणि श्रेयस अय्यर यांनी दमदार शतक ठोकत संघाचा पाया भक्कम केला.
Priyansh Arya celebrates his century as Shreyas Iyer and teammates dominate Australia A’s bowling attack.

INDA vs AUSA Marathi Update: भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातल्या पहिल्या वन डे सामन्यात प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग, श्रेयस अय्यर आणि रियान पराग यांनी दमदार खेळी केली. प्रथम फलंदाजीला आलेल्या भारत अ संघाने आघाडीच्या चार फलंदाजांच्या ५०+ धावांच्या जोरावर ४० षटकांच्या आतच तीनशेपार धावांचा टप्पा पार केला. त्यानंतर शेवटच्या १० षटकांत वादळी फटकेबाजी पाहायला मिळाली.

