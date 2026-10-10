Shreyas Iyer Reaction : विंडीजकडून लाजीरवाणा पराभव अन् कर्णधार श्रेयसने कोणावर खापर फोडले? म्हणाला...

Shreyas Iyer explains why India lost despite scoring 249 runs : भारतीय संघाला दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात वेस्ट इंडिजकडून पराभव पत्करावा लागला. २४९ धावा उभ्या केल्यानंतर आपला विजय नक्कीच होईल, असे वाटणाऱ्यांना विंडीजच्या संघाने जमिनीवर आणले. पाहुण्यांनी ६ विकेट्स व ९ चेंडू राखून ही मॅच जिंकली आणि हा त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. शे होपने ४५ चेंडूंत १०२ धावांची नाबाद खेळी करताना विजयात सिंहाचा वाटा उचलला आणि मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. या पराभवामुळे श्रेयस अय्यरची सलग १० सामन्यांची विजयी मालिका खंडित झाली..IND vs WI 2nd T20I: ४१ चेंडूंत २०४ धावा! वेस्ट इंडिजने कहर केला ना भावा; एक, दोन, तीन नव्हे मोडले अनेक विक्रम, Shai Hopeचे पराक्रम....या पराभवानंतर श्रेयस अय्यरने दव फॅक्टरवर खापर फोडले. पण, त्यावेळी अय्यर हे विसरला की काही दिवसांपूर्वी भारताने ४०० धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला होता आणि तेव्हाही हाच फॅक्टर महत्त्वाचा ठऱला होता. मात्र, त्यावेळी अय्यरने फलंदाजांना श्रेय दिले होते. आता अय्यर म्हणतो, तुम्ही ट्वेंटी-२० अमुकएक धावा विजयासाठी पुरेशा आहेत, हे ठामपणे सांगू शकत नाही. तुम्ही याला कोणतीही ठराविक संख्या देऊ शकत नाही, कारण जेव्हा दवचा फॅक्टर येतो, तेव्हा तो खूप मोठी भूमिका बजावतो. २४९ धावांचे लक्ष्यदेखील दोन षटके शिल्लक असताना सहज गाठले गेले. त्यामुळे तुम्ही कोणतीही संख्या ठरवू शकत नाही, किंवा कदाचित अंदाजही लावू शकत नाही..तो पुढे म्हणाला, या खेळपट्टीवर चुका करण्यासाठी खूपच कमी वाव होता, आणि कोणताही चेंडू अंमलबजावणीत चुकला की तो थेट स्टँडमध्ये जात होता. त्यांनी अप्रतिम फलंदाजी केली, हेही मान्य करायला हवे. इथे-तिथे काही संधी चुकल्या, पण तो खेळाचा एक भाग आहे. पण विंडीजचे कौतुक करायला हवे, त्यांना श्रेय दिले पाहिजे, त्यांनी अप्रतिम फलंदाजी केली..संजू सॅमसन आणि मयांक यादव यांचे अय्यरने कौतुक केले. तो म्हणाला, दोघेही आपापल्या विभागात अप्रतिम होते. संजू व अभिषेककडून आम्हाला वेळोवेळी नेमकी याच गोष्टीची अपेक्षा असते. ते ज्या प्रकारे सातत्यपूर्ण कामगिरी करत आहेत, ती जबाबदारी घेत आहेत आणि त्यांच्याकडून अपवादात्मक कामगिरी पाहायला मिळाली. मयांकनेही ते तीन महत्त्वाचे बळी घेतले, यामुळे सुरुवातीला आमचा लय स्थिर होण्यास मदत झाली, पण त्यानंतर त्यांची भागीदारी झाली आणि विजयाचा कल त्यांच्या बाजूने झुकला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.