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Shreyas Iyer Reaction : विंडीजकडून लाजीरवाणा पराभव अन् कर्णधार श्रेयसने कोणावर खापर फोडले? म्हणाला...

Shreyas Iyer reaction after India vs West Indies 2nd T20I: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारतीय संघाला २४९ धावा करूनही पराभवाचा सामना करावा लागला.
Shreyas Iyer reaction after India vs West Indies 2nd T20I

Shreyas Iyer reaction after India vs West Indies 2nd T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Shreyas Iyer explains why India lost despite scoring 249 runs : भारतीय संघाला दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात वेस्ट इंडिजकडून पराभव पत्करावा लागला. २४९ धावा उभ्या केल्यानंतर आपला विजय नक्कीच होईल, असे वाटणाऱ्यांना विंडीजच्या संघाने जमिनीवर आणले. पाहुण्यांनी ६ विकेट्स व ९ चेंडू राखून ही मॅच जिंकली आणि हा त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. शे होपने ४५ चेंडूंत १०२ धावांची नाबाद खेळी करताना विजयात सिंहाचा वाटा उचलला आणि मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. या पराभवामुळे श्रेयस अय्यरची सलग १० सामन्यांची विजयी मालिका खंडित झाली.

Shreyas Iyer reaction after India vs West Indies 2nd T20I
IND vs WI 2nd T20I: ४१ चेंडूंत २०४ धावा! वेस्ट इंडिजने कहर केला ना भावा; एक, दोन, तीन नव्हे मोडले अनेक विक्रम, Shai Hopeचे पराक्रम...
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