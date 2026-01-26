BCCI ची मोठी घोषणा! श्रेयस अय्यरच्या ट्वेंटी-२० संघातील स्थानाबद्दल घेतला मोठा निर्णय

Shreyas Iyer retained as Tilak Varma ruled out: भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. या मालिकेपूर्वी तिलक वर्मा व वॉशिंग्टन सुंदर यांना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली होती. त्यामुळे श्रेयस अय्यर व रवी बिश्नोई यांचा समावेश केला गेला होता. मात्र, पहिल्या तीन सामन्यांत श्रेयस अय्यरला संधी दिली गेली नाही. रवी बिश्नोईने ११ महिन्यानंतर काल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन केले आणि दोन विकेट्सही घेतला. आता बीसीसीआयने मोठी घोषणा केली आहे..तिलक वर्माने सरावाला पुन्हा सुरूवात केली आहे आणि बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे त्याच्या पुनर्वसनात तो सातत्याने प्रगती करत आहे. पण, त्याला पूर्ण तंदुरुस्ती मिळविण्यासाठी अतिरिक्त वेळ लागेल आणि तो सध्या सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी उपलब्ध राहणार नाही. मात्र, तो ३ फेब्रुवारी रोजी पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यानंतर मुंबईत वर्ल्ड कप संघाशी जोडला जाईल..अभिषेक शर्मा बनला नवा 'हिटमॅन'! रोहित शर्माचा न्यूझीलंडविरुद्धचा मोठा विक्रम मोडला, असा पराक्रम करणारा पहिला भारतीय ठरला.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या मुख्य सामन्यापूर्वी सराव सामन्यात तिलक खेळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तिलकने न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतून माघार घेतली असल्याने निवड समितीने उर्वरित सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यरला संघात कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे.. श्रेयस अय्यर डिसेंबर २०२३ मध्ये भारताकडून शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता. श्रेयसने आयपीएल २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सचे नेतृत्व करताना ५०.३३ च्या सरासरीने ६०४ धावा चोपून संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवले होते. भारताकडून ५१ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने ११०४ धावा केल्या आहेत. .गौतम गंभीर, सूर्यकुमार यादव यांनी संजू सॅमसनची मदत करायला हवी! अजिंक्य रहाणेची विनंती; म्हणाला, त्याला एकटं पाडू नका... .भारतीय संघ: सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, इशान किशन, रवी बिश्नोई .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.