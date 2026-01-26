Cricket

BCCI ची मोठी घोषणा! श्रेयस अय्यरच्या ट्वेंटी-२० संघातील स्थानाबद्दल घेतला मोठा निर्णय

India vs New Zealand final two T20I squad update: न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी20 मालिकेदरम्यान बीसीसीआयने मोठी घोषणा केली आहे. युवा फलंदाज तिलक वर्मा अंतिम दोन ट्वेंटी-२० सामन्यांसाठी उपलब्ध नसल्याचे बीसीसीआयने जाहीर केले.
Shreyas Iyer retained as Tilak Varma ruled out: भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. या मालिकेपूर्वी तिलक वर्मा व वॉशिंग्टन सुंदर यांना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली होती. त्यामुळे श्रेयस अय्यर व रवी बिश्नोई यांचा समावेश केला गेला होता. मात्र, पहिल्या तीन सामन्यांत श्रेयस अय्यरला संधी दिली गेली नाही. रवी बिश्नोईने ११ महिन्यानंतर काल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन केले आणि दोन विकेट्सही घेतला. आता बीसीसीआयने मोठी घोषणा केली आहे.

