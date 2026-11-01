IND vs NZ, T20I: पहिल्या ३ सामन्यांत लय सापडली, पण शेवटच्या २ मध्ये काय बिनसलं? श्रेयस अय्यर म्हणाला, 'एका गोष्टीत सुधारणा हवी...'

New Zealand vs India 5th T20I : रविवारी (१ नोव्हेंबर) भारतीय क्रिकेट संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध पाचव्या आणि अखेरच्या टी२० सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात भारताने ईशान किशन (६१) आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर (५०) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर २० षटकात ८ बाद १९१ धावा केल्या होत्या. न्यूझीलंडसाठी ऍडम मिलनेने कमालीची गोलंदाजी करता ४ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर टीम सिफर्टची ९३ धावांची खेळी आणि ग्लेन फिलिप्सच्या नाबाद ६५ धावांच्या जोरावर न्यूझीलंडने १८ षटकातच ३ विकेट्स गमावत १९५ धावा करत हा सामना जिंकला. .IND vs NZ: ईशान किशनने सूर्यकुमारला टाकलं मागे अन् असा पराक्रम करणारा बनला पहिलाच भारतीय.पाचव्या सामन्यात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला असला, तरी मालिका मात्र भारताने ३-२ अशा फरकाने जिंकली. भारतीय संघाने पहिल्या तिन्ही सामन्यात दमदार कामगिरी केली आणि सामने जिंकले होते. पण चौथ्या सामन्यात न्यूझीलंडने पुनरागमन केले. त्यांनी चौथा आणि पाचवा सामना जिंकला. याबाबत भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने प्रतिक्रिया दिली आहे..पाचव्या सामन्याबाबत श्रेयस (Shreyas Iyer) म्हणाला, 'प्रामाणिकपणे सांगायचं, तर आम्ही यापेक्षा चांगली कामगिरी करू शकलो असतो. मधल्या षटकांमध्ये कामगिरी चांगली झाली होती. ईशान आणि मी ज्यापद्धतीने खेळलो, त्यामुळे संघाला चांगली गती मिळाली होती. पण त्यानंतर आम्ही लागोपाठ विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे नव्याने फलंदाजीला येत असलेल्या खेळाडूंवर दबाव वाढत गेला.''ही खेळपट्टी फलंदाजीसाठी सोपी नव्हती. चेंडू स्विंग होत होता आणि काही वेळा खेळपट्टीवर थांबून येत होता. काहीवेळा वेगात बॅटवर येत होता. तुम्ही पाहिलं असेल, तर मी आणि तिलक जवळपास सारख्याच पद्धतीने बाद झालो. विशेषत: हार्ड लेंथवर टाकलेले चेंडू खेळणं अवघड होतं. तरीही आम्ही १९१ धावांपर्यंत मजल मारली, ही समाधानकारक कामगिरी होती, असं मला वाटलं.'.श्रेयस पुढे म्हणाला, 'परंतु, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात आम्ही चांगली कामगिरी करू शकलो असतो. दोन्ही विभागात आमच्याकडून काही चुका झाल्या. पण यातून खूप काही शिकायला मिळालं. परदेशात न्यूझीलंडसारख्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळण्याचा अनुभव आमच्यासाठी शिकण्याची चांगली संधी आहे.'पहिल्या तीन सामन्यातील विजयांनंतर शेवटच्या दोन सामन्यात काही वेगळे प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही श्रेयसने सांगितले. तो म्हणाला, 'नक्कीच, पहिल्या तीन सामन्यांमुळे आम्हाला चांगली लय मिळाली होती आणि गाडी रुळावर आली होती. त्यानंतर शेवटच्या दोन सामन्यांत आम्हाला प्रयोग करण्याची आणि स्वत:ला आणखी आव्हान देण्याची संधी होती. आजचा सामना त्यासाठी योग्य होता. परंतु, आम्हाला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही, तरी आधी सांगितल्याप्रमाणे खूप काही शिकायला मिळालं. '.टी२० संघाच्या सध्याच्या स्थितीबाबत आणि सुधारणेबाबत श्रेयस म्हणाला, 'मला सध्या याबाबत फार विचार करायचा नाही, कारण आमच्यासमोर आता वनडे मालिकेचे आव्हान आहे. पण संघातील सर्व खेळाडूंचा आत्मविश्वास चांगला आहे.''परदेशात खेळताना विविध पैलूंवर तुमची परीक्षा पाहिली जाते. आशा आव्हानांना जितक्या धैर्याने सामोरं जाता, तितकी तुमची कामगिरी सुधारते. आजही आम्हाला आशा संधीचा फायदा घ्यायचा होता, पण आम्हाला ते जमलं नाही. आता आम्ही एकत्र बसून चर्चा करू आणि काही गोष्टींवर काम करू. विशेषत: क्षेत्ररक्षणात सुधारणा करण्याची गरज आहे, पण हा खेळाचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे.''परंतु, रात्रीच्या वेळी अशा मैदानांवर खेळणं सोपं नसतं, आकाश निरभ्र असताना आणि मैदानांवर फ्लडलाईट्सचा प्रकाश असताना चेंडूंचा अंदाज घेणं आव्हानात्मक ठरतं. भारतात आम्हाला आशा परिस्थितीचा फारसा अनुभव मिळत नाही. त्यामुळे हा देखील शिकण्याचा चांगला अनुभव होता.'.IND vs NZ, 5th T20I: सिफर्टच्या ९३ धावा अन् फिलिप्सने मोडला विलियम्सनचा रेकॉर्ड; न्यूझीलंडने मॅच जिंकली, पण मालिका भारताच्या खिशात.श्रेयस अय्यरने न्यूझीलंडमध्येही मोठ्या संख्येने भारतीय चाहते उपस्थित होते, याबाबत आनंद व्यक्त करताना त्यांचे आभारही मानले. तसेच भविष्यातही आम्हाला प्रत्येक सामन्यात असाच पाठिंबा मिळत राहील, अशी आशा त्याने व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.