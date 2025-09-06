Cricket

Shreyas Iyer : श्रेयस अय्यर बनणार टीम इंडियाचा 'कर्णधार'; हालचालींना वेग, लवकरच होणार संघाची घोषणा

Shreyas Iyer new leadership role in India A : श्रेयस अय्यरला अखेर पुन्हा एकदा नेतृत्वाची मोठी संधी मिळणार आहे. दुलीप ट्रॉफीची उपांत्य फेरी संपल्यानंतर भारत अ संघाची अधिकृत घोषणा होणार असून, अय्यरला कर्णधारपद सोपवले जाण्याची शक्यता जवळपास निश्चित झाली आहे.
Swadesh Ghanekar
Summary

  • इंग्लंड दौरा आणि आशिया कपमधून वगळलेला श्रेयस अय्यर आता भारत अ संघाचा कर्णधार ठरण्याची शक्यता आहे.

  • IPL मध्ये दिल्ली, कोलकाता आणि पंजाबला फायनलला पोहोचवणाऱ्या अय्यरने 2024 मध्ये KKR ला विजेतेपद मिळवून दिले.

  • राष्ट्रीय संघात अपेक्षित संधी न मिळाल्यामुळे अय्यरबद्दल अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

Shreyas Iyer all set to captain India A : इंग्लंड दौऱ्यानंतर आशिया चषक स्पर्धेसाठीही दुर्लक्षित राहिलेल्या श्रेयस अय्यरला लवकरच मोठी जबाबदारी दिली जाणार आहे. श्रेयसच्या नेतृत्वाखाली इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स, कोलकाता नाइट रायडर्स व पंजाब किंग्स यांनी अंतिम फेरीत प्रवेश केला. कोलकातानेतर २०२४ मध्ये बाजी मारली. त्याशिवाय श्रेयसने देशांतर्गत क्रिकेटही गाजवले, परंतु त्याला राष्ट्रीय संघात अपेक्षित मान मिळाला नसल्याची खंत, अनेकांनी व्यक्त केली.

