Shreyas Iyer : श्रेयस अय्यर बनणार टीम इंडियाचा 'कर्णधार'; हालचालींना वेग, लवकरच होणार संघाची घोषणा

इंग्लंड दौरा आणि आशिया कपमधून वगळलेला श्रेयस अय्यर आता भारत अ संघाचा कर्णधार ठरण्याची शक्यता आहे.IPL मध्ये दिल्ली, कोलकाता आणि पंजाबला फायनलला पोहोचवणाऱ्या अय्यरने 2024 मध्ये KKR ला विजेतेपद मिळवून दिले.राष्ट्रीय संघात अपेक्षित संधी न मिळाल्यामुळे अय्यरबद्दल अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती..Shreyas Iyer all set to captain India A : इंग्लंड दौऱ्यानंतर आशिया चषक स्पर्धेसाठीही दुर्लक्षित राहिलेल्या श्रेयस अय्यरला लवकरच मोठी जबाबदारी दिली जाणार आहे. श्रेयसच्या नेतृत्वाखाली इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स, कोलकाता नाइट रायडर्स व पंजाब किंग्स यांनी अंतिम फेरीत प्रवेश केला. कोलकातानेतर २०२४ मध्ये बाजी मारली. त्याशिवाय श्रेयसने देशांतर्गत क्रिकेटही गाजवले, परंतु त्याला राष्ट्रीय संघात अपेक्षित मान मिळाला नसल्याची खंत, अनेकांनी व्यक्त केली..पण, आता त्याच्या खांद्यावर जबाबदारी टाकण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. BCCI श्रेयसला भारत अ संघाचा कर्णधार करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या मालिकेत तो भारताच्या नेतृत्व सांभाळणार आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या वन डे मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी दोन्ही देशांचे अ संघ कसोटी व वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहेत..BCCI Sponsorship 2025 : नव्या प्रायोजकातून बीसीसीआय ४०० कोटींहून अधिक कमवणार? नेमका प्लॅन काय?.Cricbuzz ने दिलेल्या वृत्तानुसार श्रेयस अय्यरला भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ या मालिकेसाठी कर्णधार म्हणून निवडले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या तो दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेत शार्दूल ठाकूरच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम विभागीय संघाकडून खेळतोय. उपांत्य फेरीच्या लढतीत त्याला पहिल्या डावात फक्त २५ धावा करता आल्या आहेत. याचा त्याच्या भारत अ संघातील निवडीवर नकारात्मक परिणाम जाणवणार नाही..दरम्यान, भारत अ संघाचे नेतृत्व सांभाळण्याच्या शर्यतीत नितीश रेड्डी, अभिमन्यू इश्वरण आणि साई सुदर्शन हेही आहेत. त्याशिवाय एन जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड व रजत पाटीदार यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. Ind A vs Aus A series ही १६ सप्टेंबरपासून चार दिवसीय लढतीने सुरू होणार आहे. दुसरी चार दिवसीय लढत २३ सप्टेंबरपासून खेळवली जाईल. त्यानंतर कानपूर येथे ३ वन डे सामने होतील ..अजित आगरकरसमोर पठ्ठ्याची १९७ धावांची खेळी; रिषभ पंतला 'बदली' खेळाडू म्हणून आला अन् पक्की करू पाहतोय टीम इंडियातील जागा.या मालिकेसाठी निवड समिती ७ सप्टेबंरला संघ जाहीर करण्याची शक्यता आहे. दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीच्या लढती रविवारी संपतील आणि ११ तारखेला फायनल सुरू होईल..FAQsप्र.१: श्रेयस अय्यरला कोणत्या संघाचे नेतृत्व सोपवले जाणार आहे?➡️ श्रेयस अय्यरला भारत अ संघाचे नेतृत्व सोपवले जाण्याची शक्यता आहे.प्र.२: भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ मालिकेत कोणते सामने होतील?➡️ या मालिकेत दोन चार दिवसीय कसोटी सामने आणि तीन वन डे सामने खेळवले जातील.प्र.३: भारत अ संघाची अधिकृत घोषणा कधी होणार आहे?➡️ निवड समिती ७ सप्टेंबर रोजी भारत अ संघाची घोषणा करेल अशी शक्यता आहे.प्र.४: श्रेयस अय्यर IPL मध्ये कोणत्या संघांना फायनलला पोहोचवले आहे?➡️ दिल्ली कॅपिटल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स यांना श्रेयसने फायनलमध्ये नेले, तर 2024 मध्ये KKR विजेते ठरले.प्र.५: कर्णधारपदासाठी इतर कोणते खेळाडू चर्चेत आहेत?➡️ नितीश रेड्डी, अभिमन्यू इश्वरण, साई सुदर्शन, एन. जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड आणि रजत पाटीदार यांची नावे चर्चेत आहेत.प्र.६: ही मालिका केव्हा सुरू होणार आहे?➡️ पहिली चार दिवसीय कसोटी १६ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.