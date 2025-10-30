Shreyas Iyer ने दुखापतीनंतर पहिल्यांदा दिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, 'माझ्यासाठी प्रार्थना केल्याबद्दल...'

श्रेयस अय्यरने दुखापतीनंतर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करताना सांगितले की तो सध्या दुखापतीतून सावरत असून दिवसेंदिवस बरा होत आहे. त्याने चाहत्यांचे आभार मानले आहेत. .भारताचा स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यरच्या प्रकृतीबाबत सध्या भारतीय संघासह चाहत्यांना चिंता आहे. भारतभरातून तो लवकर बरा व्हावा अशा प्रार्थना केल्या जात आहेत. श्रेयस अय्यरला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सिडनीत तिसरा वनडे सामना खेळताना दुखापत झाली होती. शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) झालेल्या सामन्यात हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर ऍलेक्स कॅरीचा झेल घेताना श्रेयस डाव्या अंगावर पडला होता. त्यानंतर त्याला तातडीने त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. आता श्रेयसनेच त्याच्या दृखापतीवर भाष्य केले आहे..Shreyas Iyer ची काळजी घेण्यासाठी बहीण जाणार सिडनीला, BCCI करणार खास व्यवस्था; सूर्यकुमारनेही दिले अपडेट्स.त्याला बरगड्यांना आणि प्लीहाला दुखापत झाल्याचे निदान झाले होते. त्याला अंतर्गत रक्तस्त्रावही झाल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे त्याला अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल करण्यात आले होते. दोन दिवस तो ICU मध्ये होता. त्यानंतर प्रकृती स्थिरावल्यानंतर त्याला ICU मधून बाहेर काढण्यात आले होते. बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार त्याची प्रकृती स्थिर होती आणि तो दुखापतीतून सावरत आहे. आता त्यानेच स्वत: पोस्ट करत त्याच्या प्रकृतीबाबत अपडेट्स दिले आहेत..श्रेयस अय्यरने दुखापतीनंतर ६ दिवसांनी त्याच्या प्रकृतीबाबत पहिल्यांदाच भाष्य केले आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करताना लिहिले की 'सध्या मी दुखापतीतून सावरत असून दिवसेंदिवस बरा होत आहे. मला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आणि शुभेच्छांबद्दल मी मनापासून कृतज्ञ आहे. माझ्यासाठी प्रार्थना केल्याबद्दल तुमचे आभार.'.दरम्यान, श्रेयस अजून काही दिवस तरी हॉस्पिटलमध्ये असणार आहे. त्याच्या उपचारांवर बीसीसीआयची मेडिकल टीमही लक्ष ठेवून आहे. बीसीसीआयने माहिती दिली की त्याचे मंगळवारी पुन्हा स्कॅनही करण्यात आले होते आणि त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा दिसून आली आहे. तो आता दुखापतीतून सावरत आहे. याशिवाय मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सिडनीमध्ये त्याच्यासोबत थांबण्यासाठी त्याची धाकटी बहीण श्रेष्ठा हिला येण्यासाठी बीसीसीआय विशेष व्यवस्था करत आहे. श्रेयस दुखापतीतून बऱ्यापैकी सावरेपर्यंत सिडनीमध्येच असणार आहे..Shreyas Iyer च्या जीवाला होता धोका, BCCI च्या मेडिकलने टीमने वेळीच पावलं उचलली नसती, तर....दरम्यान, आता या दुखापतीमुळे तो आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्याच्याऐवजी देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटिदार, ऋतुराज गायकवाड यांच्यापैकी एकाला या मालिकेसाठी भारताच्या वनडे संघात संधी मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.