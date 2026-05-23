IPL 2026 Playoff Scenario: श्रेयस अय्यरचे शतक, जिंकूनही पंजाब किंग्सची प्ले ऑफमधील जागा पक्की नाहीच... जाणून घ्या समीरकरण

Can PBKS still miss playoffs after beating LSG? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पहिल्या सात सामन्यांत अपराजित राहणारा पंजाब किंग्सचा संघ, प्ले ऑफच्या जागेसाठी संघर्ष करताना दिसतोय. IPL 2026 मध्ये प्ले ऑफचे पहिले तिकीट PBKS पटकावतील असा विश्वास होता, परंतु सलग सहा सामन्यांतील पराभवाने त्यांच्यावर ही वेळ आणली. त्यामुळेच त्यांना विजयासोबतच गणिताची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. पंजाबने त्यांच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्सवर विजय मिळवला, परंतु त्यांचे प्ले ऑफमधील स्थान अजूनही पक्के झालेले नाही. त्यांच्यासाठी रविवारचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. श्रेयस अय्यरचे ( Shreyas Iyer Smashes Century) या सामन्यातील निर्णायक क्षण ठरला..गमावण्यासारखं काहीच नसलेल्या LSG ने शेवटच्या साखळी सामन्यात PBKS समोर १९७ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले. अर्शीन कुलकर्णी ( ०) व निकोलस पूरन ( २) हे अपयशी ठरल्यानंतर जॉश इंग्लिस व आयुश बडोनीने दमदार खेळ केला. या दोघांनी २३ चेडूंत ४९ धावांची भागीदारी केली, त्यात आयुषच्या १८ चेंडूंत ४३ धावांचा समावेश होता. त्याने ५ चौकार व ३ षटकार खेचले. रिषभ पंत ( २६) याला मोठी खेळण्यात पुन्हा अपयश आले. तेच अब्दुल समदने २० चेंडूंत ३७ धावांची नाबाद खेळी केली. पंत व इंग्लिस यांनी ४३ चेंडूंत ६५, तर पंत व समद यांनी १९ चेंडूंत ३५ धावा जोडल्या..Arjun Tendulkar: अर्जुनसोबत चुकीची वागणुक, त्यात रिषभ पंतने 'पारा' चढवला... सचिनचा मुलगा संतापला; नेमकं काय घडलं?.इंग्लिस ४४ चेंडूंत ९ चौकार व २ षटकारांसह ७२ धावांची खेळी करताना संगाला ६ बाद १९६ धावांपर्यंत पोहोचवले. मार्को यान्सेन व युझवेंद्र चहल यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना मोहम्मद शमीने PBKS ला २२ धावांवर २ धक्के दिले. प्रियांश आर्याचा शून्यावर अर्जुनने झेल टिपला, तर कूपर कॉनली ( १८) त्रिफळाचीत झाला. प्रभसिमरन सिंगला २० धावांवर अर्जुन तेंडुलकरने झेलबाद केलेच होते, परंतु रिषभ पंतने झेल टाकला. त्याच प्रभसिमरनने अर्धशतक झळकावून कर्णधार श्रेयस अय्यरसह शतकी भागीदारी केली. .श्रेयसनेही ३३ चेंडूंत पन्नास धावा पूर्ण केल्या, परंतु १४ व्या षटकात प्रिंस यादवला गोलंदाजीला आणण्याचा डाव यशस्वी ठरला असता. प्रभसिमरन ३४ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ६२ धावांवर बाद झाला होता, परंतु आयुष बडोनीने टिपलेला चेंडू जमिनीवर टेकल्याने तिसऱ्या अम्पायरने नाबाद निर्णय दिला. अर्जुनने त्याच्या तिसऱ्या षटकात भन्नाट यॉर्कवर अखेर प्रभसिमरनला पायचीत करून विकेट मिळवली. पंजाबचा फलंदाज ३९ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६९ धावांवर बाद झाला आणि श्रेयससह त्याची ७६ चेंडूंत १४० धावांची भागीदारी तुटली.पंजाबला आता ३० चेंडूंत ३५ धावा करायच्या होत्या आणि श्रेयसने हात मोकळे करताना शमीच्या षटकात २० धावा कुटल्या. अर्जुनने पाच धावा देऊन, त्याची स्पेल ४-०-३६-१ अशी संपवली. श्रेयसने ५१ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह आयपीएलमधील त्याचे पहिले शतक पूर्ण केले. नाबाद १०१ धावांसह त्याने पंजाबला १८ षटकांत ३ बाद २०० धावा करून विजय मिळवून दिला..How PBKS can qualify for IPL 2026 playoffs?रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात क्वालिफायर १ चा सामना होणार आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध एलिमिनेटरमध्ये कोणता संघ खेळेल, याचा फैसला होणे बाकी आहे. पंजाब किंग्सने शनिवारी लखनौ सुपर जायंट्सवर विजय मिळवून १४ सामन्यांत १५ गुणांसह Point Table मध्ये चौथे स्थान पटकावले. पण, त्यांना रविवारी होणाऱ्या सामन्यांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.राजस्थान रॉयल्सचा संघ १४, तर कोलकाता नाइट रायडर्स १३ गुणांसह अजूनही स्पर्धेत आहेत. RR ने मुंबई इंडियन्सविरुद्धची मॅच जिंकल्यास, ते १६ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये जातील. पण, त्यांची हार झाल्यास पंजाबसाठी संधी असेल. मात्र, दिल्ली कॅपिटल्सकडून KKR ची हार त्यांना हवी आहे. तसे न झाल्यास KKR चेही १५ गुण होतील आणि सध्याच्या घडीला पंजाब नेट रन रेटमध्ये वरचढ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.