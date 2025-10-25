Cricket

AUS vs IND: श्रेयस अय्यरने मागे पळत जात भारी कॅच घेतला, पण लगेचच मैदानातून जावं लागलं बाहेर; नेमकं काय घडंल? पाहा Video

Shreyas Iyer Injury Scare After Brilliant Catch: श्रेयस अय्यरने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अप्रतिम कॅच घेतला, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या धावांचा ओघ थांबला. मात्र, श्रेयसला या झेलानंतर लगेचच मैदान सोडावं लागल्याने भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारताच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात श्रेयस अय्यरने मागे पळत जात अप्रतिम कॅच घेतला.

  • परंतु या झेलानंतर लगेचच त्याला मैदानातून बाहेर जावे लागले.

  • श्रेयसच्या झेलामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या धावांचा ओघ थांबला, परंतु त्याच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे.

